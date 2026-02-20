Hókáosz Magyarország szomszédjában: lavina sodort el egy autóbuszt

Hatalmas havazás csapott le Ausztriára február 20-ra virradóra, ez az ország legtöbb területén súlyos fennakadásokat eredményezett.

A hatóságok szerint csak dél körül kezdhet enyhülni a havazás az országban. A jelentések szerint számos helyen súlyos fennakadások vannak. A hirtelen lehulló, nagy mennyiségű csapadék miatt a fák nem bírják a terhelést, sok helyen kidőltek. Csak Alsó-Ausztriában 374 riasztáshoz vonultak ki a tűzoltók. Több útvonal jelenleg is járhatatlan, ezeken a járművek maximum lépésben tudnak haladni. A hatóságok azt javasolják, hogy aki teheti, halassza el az utazását. Számos útvonalon kötelezővé tették a hóláncot is a közlekedők számára.

Az intenzív havazás miatt le kellett zárni a bécsi repteret is, folyamatosan takarítják el a havat a pályákról, de a jelenlegi álláspont szerint legalább 12 óráig nem lesz fel- és leszállásra alkalmas a pálya. Körülbelül 3 millió négyzetmétert kell megtisztítani, a folyamatos munka ellenére még órákat vehet igénybe a művelet. Jelenleg is mintegy 100 jármű dolgozik a takarításon, az elmúlt 12 órában mintegy 15 ezer tonna havat mozgattak meg.

Számos balesetet regisztráltak az utakon, volt, ahol kamion borult árokba. Eddig két súlyos sérültet jelentettek. Már csütörtökön az esti órákban is országszerte számos incidensről számoltak be.

A legsúlyosabb eset péntek hajnalban történt, a tiroli Lechtal-völgyben egy autóbuszt sodort el a lavina.

A hatóságok közleménye szerint senki sem sérült meg a balesetben. Az útvonalat lezárták a forgalom elől.

