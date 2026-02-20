Ítéletidő a szomszédban: már halálos áldozatot is követelt a havazás, áramkimaradások

Az orsztrák rendőrség közölte, hogy már halálos áldozata is van az intenzív havazásnak. Linz egyik lakóövezetében egy lépcsőn elszabaduló hóeke magával sodort egy 53 éves férfit, aki a helyszínen életét vesztette. A tiroli Alpokban, Sölden térségében egy német motorkerékpár szenvedett balesetet, melynek vezetője súlyos, a 17 éves utasa pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.
A meteorológiai hatóságok az ország délkeleti részére és Graz környékére másodfokú, narancssárga riasztást adtak ki.
Az országban mintegy 30 ezer háztartásban nincs áramszolgáltatás. A hajnali órákban leálló bécsi reptér délben újraindult, de egyelőre csak akadozva tudnak működni. A kifutópályákra lehulló több, mint 20 centiméteres hó több ezer tonnás tételt jelentett. A délelőtti órákban mintegy 150 járatot kellett törölni és más repterekre irányítani. A csapadék fennakadásokat okozott a müncheni reptéren is.
Délebbre, Szlovéniában mintegy 40 ezer háztartásban nincs jelenleg áram.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Bernd MÃ¤rz/picture alliance via Getty Images
Kivonja egy országból Amerika az F-35-ös vadászgépeit – Ez lehet a háború biztos jele
Megerősítették az értesülést.
Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait
Döntött a Legfelsőbb Bíróság.
Fegyveres vagy robbantásos merényletet terveztek közszereplők ellen – Lecsapott az ukrán kémelhárítás
Állítólag orosz megbízásból.
Figyelmeztet a fővárosi MOHU: feljelentést tesz, ha ilyet tapasztal
Oda kell figyelni.
Hatalmas fordulat a piacokon: évek óta nem látott ütemben pártolnak el a befektetők az Egyesült Államoktól
Meg is látszik a piacok teljesítményén.
Választási pénzeső hull a magyarokra - Mennyit fogunk belőle félretenni?
Az egyösszegű befektetéseké vagy a havi rendszeres megtakarításoké a pálya?
A teljes világot felforgathatja ez a két AI-modell: megőrülnek az Anthropic és az OpenAI megoldásaiért
Rengetegen kezdték próbálgatni őket.
Itt az újabb fordulat a magyar olajellátás ügyében: megszólalt a Mol
Most a JANAF-on van a figyelem.
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.