Ítéletidő a szomszédban: már halálos áldozatot is követelt a havazás, áramkimaradások
Ítéletidő a szomszédban: már halálos áldozatot is követelt a havazás, áramkimaradások

Péntekre átlagosan 40 centiméteres hó hullott Ausztria legtöbb részére, ez súlyos fennakadásokat okozott. A ciklon  nyugati szomszédunk és Nyugat-Magyarország mellett problémákat okozott Németországban és Szlovéniában is.

Az orsztrák rendőrség közölte, hogy már halálos áldozata is van az intenzív havazásnak. Linz egyik lakóövezetében egy lépcsőn elszabaduló hóeke magával sodort egy 53 éves férfit, aki a helyszínen életét vesztette. A tiroli Alpokban, Sölden térségében egy német motorkerékpár szenvedett balesetet, melynek vezetője súlyos, a 17 éves utasa pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

A meteorológiai hatóságok az ország délkeleti részére és Graz környékére másodfokú, narancssárga riasztást adtak ki.

Az országban mintegy 30 ezer háztartásban nincs áramszolgáltatás. A hajnali órákban leálló bécsi reptér délben újraindult, de egyelőre csak akadozva tudnak működni. A kifutópályákra lehulló több, mint 20 centiméteres hó több ezer tonnás tételt jelentett. A délelőtti órákban mintegy 150 járatot kellett törölni és más repterekre irányítani. A csapadék fennakadásokat okozott a müncheni reptéren is.

Délebbre, Szlovéniában mintegy 40 ezer háztartásban nincs jelenleg áram.

