Itt az újabb fordulat a magyar olajellátás ügyében: megszólalt a Mol

A Mol-csoport szerint a horvát vezetéküzemeltetőnek, a JANAF-nak engedélyeznie kellene a tengeri úton érkező orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia irányába, amennyiben a Barátság-kőolajvezeték kiesne. A vállalat a Reuters beszámolója szerint hangsúlyozza: ez a lépés összhangban lenne mind az európai uniós, mind az amerikai szankciókkal.

A mai nyilatkozatában a Mol kiemelte: a horvát tranzit biztosítása nem ütközik szankciós akadályokba. A társaság véleménye szerint

a JANAF-nak kötelessége lehetővé tenni az orosz eredetű, de tengeri úton érkező nyersolaj továbbítását a tengerparttal nem rendelkező államok számára, ha a Barátság-vezetéken keresztül történő oroszországi szállításban fennakadás következne be.

Horvátország ugyanakkor más álláspontot képvisel. Sajtóértesülések szerint egy horvát miniszter csütörtök este megerősítette: Zágráb készen áll nagyobb mennyiségű kőolaj szállítására Magyarország és Szlovákia felé, ám orosz eredetű nyersolajat nem hajlandóak továbbítani.

A vita közvetlenül érinti a két uniós tagállam energiaellátásának biztonságát. Magyarország és Szlovákia egyaránt jelentős mértékben függ az orosz importtól, így a Barátság-vezeték üzemzavara esetén elengedhetetlen számukra az alternatív szállítási útvonalak igénybevétele.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU