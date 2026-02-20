  • Megjelenítés
Itt az újabb fordulat a magyar olajellátás ügyében: megszólalt a Mol
Gazdaság

Itt az újabb fordulat a magyar olajellátás ügyében: megszólalt a Mol

Portfolio
A Mol-csoport szerint a horvát vezetéküzemeltetőnek, a JANAF-nak engedélyeznie kellene a tengeri úton érkező orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia irányába, amennyiben a Barátság-kőolajvezeték kiesne. A vállalat a Reuters beszámolója szerint hangsúlyozza: ez a lépés összhangban lenne mind az európai uniós, mind az amerikai szankciókkal.

A mai nyilatkozatában a Mol kiemelte: a horvát tranzit biztosítása nem ütközik szankciós akadályokba. A társaság véleménye szerint

a JANAF-nak kötelessége lehetővé tenni az orosz eredetű, de tengeri úton érkező nyersolaj továbbítását a tengerparttal nem rendelkező államok számára, ha a Barátság-vezetéken keresztül történő oroszországi szállításban fennakadás következne be.

Horvátország ugyanakkor más álláspontot képvisel. Sajtóértesülések szerint egy horvát miniszter csütörtök este megerősítette: Zágráb készen áll nagyobb mennyiségű kőolaj szállítására Magyarország és Szlovákia felé, ám orosz eredetű nyersolajat nem hajlandóak továbbítani.

A vita közvetlenül érinti a két uniós tagállam energiaellátásának biztonságát. Magyarország és Szlovákia egyaránt jelentős mértékben függ az orosz importtól, így a Barátság-vezeték üzemzavara esetén elengedhetetlen számukra az alternatív szállítási útvonalak igénybevétele.

Még több Gazdaság

Váratlan fordulat a rákgyógyításban: kiderült, hogy a kevesebb gyógyszerrel tovább élhetnek a betegek

Nagyon belassult az amerikai növekedés

Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Kapcsolódó cikkünk

Gyűlnek a viharfelhők a benzinkutak felett

Hernádi Zsolt az orosz olajról: készül a leválási ütemterv, de drágább lesz a benzin a Barátság nélkül

Olajszállítási para: reagáltak a horvátok Magyarország és Szlovákia kérésére

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Megjelent egy fontos cafeteria-rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility