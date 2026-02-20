Kemény lépést tett Közép-Európa egyik legnagyobb városa: több ezer ember életét hosszabbították meg ezzel

A Lengyelország déli részén fekvő Krakkó éppen az egyik legfontosabb ipari központban fekszik, ezért sokáig csak a „szmogfővárosként” ismerték. A levegő minősége rendkívül rossz volt, de politikai döntések sorozatával sikerült elérni a helyet drasztikus javulását. A koromszint 2013-tól kezdett csökkenni látványosan, amikor a városi vezetés bejelentette, hogy betiltja a szén és a fa használatát a lakások fűtésében. A lap szerint csak ezzel a lépéssel
az elmúlt egy évtizedben összesen közel 6000 korai halálesetet kerülték el ezzel.
A kutatások is alátámasztják a javulást: a gyermekek körében már 2018-ban 18 százalékkal csökkent az asztma, 28 százalékkal pedig az allergiás megbetegedések aránya. A szmogos napok számának csökkenése szintén megerősítik a lépés hatékonyságát:
Kicsivel több mint 10 évvel ezelőtt Krakkóban évente körülbelül 150 napon volt túl magas a részecskekoncentráció. Most ez az arány 30-ra csökkent
– jelentette ki Anna Dworakowska, a Lengyel Szmogriasztás társalapítója és igazgatója.
A nagyvárosban 2013-ben meghozott döntésnek adtak átfutási időt, 2019-től kezdve lépett csak életbe a szabályozás. Addig a legtöbb háztartásban volt lehetőség kicserélni a fűtőrendszert. A helyi önkormányzat támogatásokkal segítette az átállást, néha a teljes átalakítást finanszírozta. A lépés azért volt kulcsfontosságú, mert a koromszennyezés a szén-dioxidnál is kártékonyabb az emberi szervezetre. Az anyag elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok és a biomassza tökéletlen elégésével kerül a környezetbe. A kutatások megerősítik, hogy határozott lépésekkel elérhető, hogy a finom részecskék miatti korai halálesetek száma jelentősen csökkenthető.
Krakkóban nagyon látványos eredményeket értek el, mivel 2024-ben a mérések kezdete óta először nem regisztráltak napi határérték-túllépést a benzo(a)pirén esetében, egy másik rákkeltő szennyező anyag, amely fa és szén elégetéséből származik. A dél-lengyel városban a légszennyezettségi helyzet egy időben annyira rossz volt, hogy a IQAir 120 globális várost rangsoroló listája a legutolsó helyre tette. A helyzet azóta jelentősen javult.
Címlapkép forrása: Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
