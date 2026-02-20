  • Megjelenítés
Kemény lépést tett Közép-Európa egyik legnagyobb városa: több ezer ember életét hosszabbították meg ezzel
Gazdaság

Kemény lépést tett Közép-Európa egyik legnagyobb városa: több ezer ember életét hosszabbították meg ezzel

Portfolio
A The Guardian írt hosszú beszámolót a lengyelországi Krakkóban meghozott levegőtisztasági intézkedésekről.

A Lengyelország déli részén fekvő Krakkó éppen az egyik legfontosabb ipari központban fekszik, ezért sokáig csak a „szmogfővárosként” ismerték. A levegő minősége rendkívül rossz volt, de politikai döntések sorozatával sikerült elérni a helyet drasztikus javulását. A koromszint 2013-tól kezdett csökkenni látványosan, amikor a városi vezetés bejelentette, hogy betiltja a szén és a fa használatát a lakások fűtésében. A lap szerint csak ezzel a lépéssel

az elmúlt egy évtizedben összesen közel 6000 korai halálesetet kerülték el ezzel.

A kutatások is alátámasztják a javulást: a gyermekek körében már 2018-ban 18 százalékkal csökkent az asztma, 28 százalékkal pedig az allergiás megbetegedések aránya. A szmogos napok számának csökkenése szintén megerősítik a lépés hatékonyságát:

Kicsivel több mint 10 évvel ezelőtt Krakkóban évente körülbelül 150 napon volt túl magas a részecskekoncentráció. Most ez az arány 30-ra csökkent

Még több Gazdaság

Szép csendben teljesen összeomlott egy ország, ez már a végjáték az IMF szerint

Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Lassuló óriás: lefullad a kínai modell, és nem látszik, mi jön helyette

– jelentette ki Anna Dworakowska, a Lengyel Szmogriasztás társalapítója és igazgatója.

A nagyvárosban 2013-ben meghozott döntésnek adtak átfutási időt, 2019-től kezdve lépett csak életbe a szabályozás. Addig a legtöbb háztartásban volt lehetőség kicserélni a fűtőrendszert. A helyi önkormányzat támogatásokkal segítette az átállást, néha a teljes átalakítást finanszírozta. A lépés azért volt kulcsfontosságú, mert a koromszennyezés a szén-dioxidnál is kártékonyabb az emberi szervezetre. Az anyag elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok és a biomassza tökéletlen elégésével kerül a környezetbe. A kutatások megerősítik, hogy határozott lépésekkel elérhető, hogy a finom részecskék miatti korai halálesetek száma jelentősen csökkenthető.

Krakkóban nagyon látványos eredményeket értek el, mivel 2024-ben a mérések kezdete óta először nem regisztráltak napi határérték-túllépést a benzo(a)pirén esetében, egy másik rákkeltő szennyező anyag, amely fa és szén elégetéséből származik. A dél-lengyel városban a légszennyezettségi helyzet egy időben annyira rossz volt, hogy a IQAir 120 globális várost rangsoroló listája a legutolsó helyre tette. A helyzet azóta jelentősen javult.

Kapcsolódó cikkünk

Friss kutatás: szinte mindenki konyhájában megtalálható a demencia elleni csodaszer

Címlapkép forrása: Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility