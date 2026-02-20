Két gazdaság egyetlen tőzsdében: a rekordrali és egy nagy törésvonal

Egy fejlett ázsiai export-nagyhatalomban most történelmi szinteken jár a részvénypiac, mégis két, egymásnak ellentmondó valóság fut egyszerre. Egy szűk, extraprofitot termelő “új gazdaság” húzza a sztorit, miközben a régi ipari bázist a kínai túlkínálat gyötri, a belső keresletet pedig a hitelplafon fogja vissza. A fordulatot nem lehet egyetlen tényezőnek tulajdonítani. Az AI-hardveriránti kereslet, a jogi vállalatirányítási fordulat és a látványos fiskális ráfordulás mind szerepet játszanak, de nagy kérdés, hogy Kína árnyékában milyen esélyek vannak a további sikerre.

Van egy fejlett ázsiai gazdaság, ahol a tőzsde most történelmi szinteken jár, mégis három, egymásnak ellentmondó történet fut párhuzamosan. A címlapon egy szűk, de óriási profitot termelő “új gazdaság” viszi a hátán az indexet, miközben a régi ipari bázis egy része kínai túlkínálattal küzd, a belső keresletet pedig egy adósságplafon fogja vissza.

A fordulat nem egyetlen okból jött. Egyszerre állt össze egy AI-hardverhez kötött szűk keresztmetszet, egy jogi vállalatirányítási reform, amit most először kényszeríti ki a részvényesi szemléletet, és egy fiskális fordulat, ami látványosan felpörgette az iparpolitikai ambíciókat.

Bár az ország tőzsdéje kevesebb, mint egy év alatt duplázott, azonban előretekintve a legfontosabb kérdés, hogy a két történet képes-e végül egymást erősíteni. Ha igen, akkor lehet, hogy a történet csak most kezdődik.