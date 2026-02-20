Kettészakadt az ország: lecsapott a ciklon, narancs riasztást adtak ki hófúvás miatt

Tegnap megérkezett hazánkba a napok óta előrejelzett mediterrán ciklon, amely igen mozgalmas időjárási helyzetet fog eredményezni a következő napokban. A ciklon előoldalán először enyhébb, majd a hátoldalán sarkvidéki hideg légtömegek érkeznek majd. A ciklon intenzív csapadékzónát is hozott, amely várhatóan különösen az Északnyugat-Dunántúlon eredményezhet igen vastag, akár 20-30 centimétert is meghaladó hóréteget.

Időjárás pénteken

Pénteken az ország nagy részét felhők borítják majd, és az északkeleti országrész kivételével sokfelé várható csapadék. Napközben északnyugat és észak felől fokozatosan mérséklődik a csapadéktevékenység.

A halmazállapot-váltás határa délkelet felé tolódik, így egyre több helyen vált havazásba az eső, Békés megyében azonban még az esti órákban is eshet.

Az északi, északkeleti szél nagy területen megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon pedig viharossá fokozódhat. Ez hófúvást, helyenként erős hófúvást okozhat. A nappali csúcshőmérséklet -2 és +7 fok között alakul, az alacsonyabb értékeket északnyugaton és északkeleten mérhetjük. A maximumok a délelőtti órákban állnak be, délutánra már lehűlés várható, estére

-5 és +4 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

Péntek éjjel marad a borult ég, de északon és északnyugaton vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. A csapadékzóna hajnalra az Alföldre húzódik. Itt – a délkeleti határszél kivételével – az esőt havas eső, majd havazás váltja fel, de ónos eső is előfordulhat.

A kezdetben erős, olykor viharos északi szél fokozatosan mérséklődik, így a hófúvásos területek kiterjedése is csökken. Péntek reggel a HungaroMet narancssárga riasztást adott ki az Alpokalja térségére a hófúvás veszélye miatt.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -1 Celsius-fok között alakul, de az Alföldön ennél melegebb, a kevésbé felhős, vastag hóval borított tájakon pedig jóval hidegebb is lehet.

Időjárás szombaton

Szombaton a vastag felhőzet lassan kelet, délkelet felé vonul, miközben nyugat felől újabb felhősödés kezdődik.

Az Alföldön folytatódhat a vegyes halmazállapotú csapadék, a havazás és a hószállingózás, miközben nyugaton és északnyugaton ismét nő a vegyes csapadék esélye.

A mérsékelt északi szél napközben délire fordul. A csúcshőmérséklet -2 és +5 fok között várható, de a tartósan borult, havas tájakon egész nap fagyhat.

Időjárás vasárnap

Vasárnap is marad a túlnyomóan borult idő, a felhőzet csak helyenként szakadozhat fel rövid időre. Továbbra is kell csapadékra számítani: kezdetben gyenge havazás és vegyes csapadék valószínű, amit nyugat felől egyre nagyobb területen eső vált fel. A szél déli, délnyugati, majd nyugati irányba fordul, és mérsékelt marad.

A hajnali hőmérséklet általában -3 és +3 Celsius-fok között alakul, a havas, derültebb tájakon azonban ennél hidegebb lesz. Délután 0 és +10 fok közötti értékekre van kilátás: északkeleten lesz hidegebb, délen és délnyugaton pedig melegebb.

