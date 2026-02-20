Lassuló óriás: lefullad a kínai modell, és nem látszik, mi jön helyette

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

1,6 százalékponttal lassulhat 5 éven belül Kína gazdaságának növekedése az IMF előrejelzése szerint. Míg a beruházások és a fogyasztás is szenvednek, az export növekedése fenntarthatatlan, az államnak pedig lassan muszáj behúznia a kéziféket, nehéz meglátni, hogy mégis mi lehetne a motor középtávon. Ha Kína lassul, az jó hír lehet az ázsiai óriással való versenyben súlyos sebeket szerző európai vállalatoknak, azonban ínséges időket hozhat a kínai tőkétől túlságosan függő államok számára.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kiadta a szokásos éves gazdasági áttekintés eredményeit Kínáról. Ebben úgy kalkuláltak, hogy a tavalyi 5 százalékhoz képest fokozatosan lassulni fog a GDP növekedésének üteme, 2030-ban várhatóan 3,4 százalék lesz.

A hosszabb távú trend is ebbe az irányba mutat. A legnagyobb ázsiai gazdaság bővülésének üteme jóideje lassulóban van. Nemrég már arról is megindultak a találgatások, hogy a jövő hónap eleji Nemzeti Népi Kongresszuson (NPC) várhatóan a korábbi 5 százalékos növekedési cél helyett a 4,5-5 százalékos sávot fogja idei célként kijelölni a kommunista vezetés, miután a 20 kínai tartomány közül, ami már bejelentette a tervét, 12 alacsonyabb GDP-növekedést-t szeretne elérni, mint tavaly.

Naranccsal Kína tényleges reál GDP-növekedése 2008 óta, kékkel az arra az évre kijelölt növekedési cél. Forrás: Reuters.

A várható (és már zajló) lassulás mögött több tényező áll.

Egyre kevesebben fognak dolgozni. A munkaképes korú népesség száma már túl van a csúcspontján, ezután gyorsuló ütemű fogyásra lehet számítani az előrejelzések szerint.

Elmúlt az a korszak, amikor a parasztságot a gyárakba irányítva lehetett ugrásszerű termelékenységnövekedést elérni. A produktivitás emeléséért már jobban meg kell küzdeni.

Gyenge a fogyasztás. A megtakarítási ráta Kínában strukturálisan magas, a fogyasztói bizalom pedig alacsony. Annak ellenére, hogy a szavak szintjén már több mint egy évtizede cél, hogy ezen változtassanak, még nem sikerült előrelépni.

Lassul a beruházások üteme. Mivel a kínai ipar így is túlkapacitással küzd, az állam pedig igyekszik egy kissé kevésbé fűteni a növekedést az egyre inkább fenyegető adóssághegy miatt, ezért elkezdtek visszaesni a beruházások.

Elhúzódik az ingatlanpiac szenvedése. Ez csak tetézi a fenti problémákat: az ingatlanpiaci beruházások, építkezések visszaestek, pedig korábban hatalmas volt a kínai GDP-hez való hozzájárulásuk. Ráadásul mivel a lakosság vagyonának jelentős része lakásokban áll, ezért a fogyasztási kedvet is visszaveti a lufi kipukkanása. Érthető módon, ha hirtelen például lefeleződött a családi vagyon a lakások értékének bezuhanása miatt, akkor újra céllá válhat a megtakarítások visszaépítése. Emellett a kevesebb ingatlanpiaci tranzakció az önkormányzatok pénztárcájára is kedvezőtlen hatással van, akiknek az adásvételhez kapcsolódó adó fontos bevételi forrás.

Fenntarthatatlan az exportra épülő gazdaságszerkezet. Noha Kína – minden korábbi várakozásra rácáfolva – tavaly még jelentősen növelni is tudta exportbevételeit, mert az egyesült államokbeli piacvesztést máshonnan kompenzálta, látszik, hogy a modell nem fenntartható. Már most is egyre több helyen gondolkodnak piacvédő lépésekben az agresszív kínai versennyel szemben, így valószínűsíthető, hogy a tavalyihoz hasonló exportoffenzíva már nem lehet sokáig a további növekedés receptje.

Mindezen tényezőket figyelembe véve nem meglepő, hogy a következő években várhatóan lassulni fog az ázsiai óriás gazdasága.

Miért nem mindegy, hogy milyen gyorsan nő Kína?

A lassulás (az egyre inkább elszálló kínai adóssággal együtt) azt jelentheti, hogy az ország visszafoghatja a külföldi tőkebefektetéseit, beruházásait. Másképp fogalmazva: ha éppen otthon is összébb kell húzni a nadrágszíjat, akkor a szomszéd jóléte hátrébb kerül a prioritási listán. Ez nem jó hír azoknak az országoknak, amelyek nagy részben a kínai FDI-ra támaszkodnak.

A tendenciának azonban pozitív hatásai is lehetnek: ha a mesterségesen fűtött növekedés hőfokát kissé lejjebb csavarja a párt, az enyhíthet az ipari túlkapacitások kiépülésének és a durva kínai árversenynek a problémáján;

a vérző európai iparnak ez hatalmas megkönnyebbülés jelentene.

