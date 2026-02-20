Megéri bekerülni ebbe a céges körbe Magyarországon

A kormány tervei szerint Magyarország 2030-ra európai, hosszabb távon pedig globális összevetésben a tíz leginnovatívabb ország közé szeretne kerülni. Jelenleg a globális rangsorban a 33. helyen állunk. A Portfolio Checklist csütörtöki adásában Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával arról beszélgettünk, hogy mit is jelent innovatívnak lenni és mit kell tennie az országnak, hogy ezen a téren fejlődni tudjon.

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

Bódis László szerint egy ország innovativitását a nemzetközi indexek két oldalról mérik:

egyrészt azt vizsgálják, „mennyit invesztál a kutatás-fejlesztésbe és innovációba, akár pénzügyileg, akár humán erőforrásban”,

másrészt pedig azt, hogy ebből mekkora kibocsátás keletkezik, például az innovatív vállalatok, a szabadalmak vagy a technológiaintenzív export révén.

A globális innovációs index több mint 80 mutató alapján próbálja megragadni egy ország innovációs képességeit.

A vállalati szinten az innováció meghatározása az Eurostat módszertanán alapul:

innovatívnak számít az a cég, amely az elmúlt két évben új terméket vezetett be, vagy a működésében – például a gyártásban, logisztikában vagy marketingben – új folyamatot alkalmazott.

Magyarországon a tíz főnél nagyobb vállalatok körében nagyjából ötezer innovatív cég működik. Ezek a vállalatok azonban messze átlag feletti súlyt képviselnek a GDP és a foglalkoztatás terén.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is a harmadik jelölőre kattintva:

KÖVESS MINKET

A kormány az innováció ösztönzésében két fő eszközre támaszkodik: a szabályozásra és a finanszírozásra. A helyettes államtitkár kiemelte a kutatás-fejlesztést támogató adókedvezményeket, valamint azt, hogy az elmúlt időszakban egy nagyon jelentős, 340 milliárd forintos pályázati programcsomag indult a vállalati innovációk támogatására. Emellett fontos szerep jut az egyetemeknek, kutatóintézeteknek és tudásközpontoknak is, amelyek finanszírozásában szintén részt vesz az állam.

Az innováció kézzelfogható gazdasági előnyeit a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Innovációs Ügynökség közös elemzése is alátámasztja. Eszerint az innovatív vállalatok termelékenysége 58 százalékkal magasabb a nem innováló cégekhez képest, 31 százalékkal magasabb béreket tudnak fizetni, és átlagosan 90 százalékkal többet exportálnak.

Magyarországon nagyon is kifizetődik innovatívnak lenni

– fogalmazott Bódis László.

Egy kis, nyitott gazdaság számára az innováció egyszerre jelent védekezést és kitörési lehetőséget. A McKinsey korábbi elemzésére hivatkozva a vendég felidézte: míg 2010 és 2015 között a gazdasági növekedést főként a foglalkoztatás bővülése hajtotta, addig 2015 után egyre inkább a termelékenység vált meghatározóvá. Mivel a foglalkoztatás már tartósan magas szinten áll, a jövőbeni növekedés kulcsa szerinte egyértelműen a termelékenység, azon belül is az innováció.

Nemrég megalakult az Innovációs Koalíció a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Innovációs Szövetség és a Kulturális és Innovációs Minisztérium közreműködésével, amely megalapította a Magyar Innovátor védjegyet.

Bódis László azt mondta: akkor lennének elégedettek az innovációs szakpolitika eredményeivel, ha a 2030-as évek elején már nem néhány száz, hanem

2000–3000 gyorsan növekvő innovatív vállalat működne Magyarországon,

és ezek nemcsak itthon, hanem a külpiacokon is sikeresek lennének. Ez szerinte már a gazdasági növekedési adatokban is látványosan megjelenne.

KÖVESS MINKET

Címlapkép forrása: Shutterstock