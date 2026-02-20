Megéri bekerülni ebbe a céges körbe Magyarországon

Bódis László szerint egy ország innovativitását a nemzetközi indexek két oldalról mérik:
- egyrészt azt vizsgálják, „mennyit invesztál a kutatás-fejlesztésbe és innovációba, akár pénzügyileg, akár humán erőforrásban”,
- másrészt pedig azt, hogy ebből mekkora kibocsátás keletkezik, például az innovatív vállalatok, a szabadalmak vagy a technológiaintenzív export révén.
A globális innovációs index több mint 80 mutató alapján próbálja megragadni egy ország innovációs képességeit.
A vállalati szinten az innováció meghatározása az Eurostat módszertanán alapul:
innovatívnak számít az a cég, amely az elmúlt két évben új terméket vezetett be, vagy a működésében – például a gyártásban, logisztikában vagy marketingben – új folyamatot alkalmazott.
Magyarországon a tíz főnél nagyobb vállalatok körében nagyjából ötezer innovatív cég működik. Ezek a vállalatok azonban messze átlag feletti súlyt képviselnek a GDP és a foglalkoztatás terén.
A kormány az innováció ösztönzésében két fő eszközre támaszkodik: a szabályozásra és a finanszírozásra. A helyettes államtitkár kiemelte a kutatás-fejlesztést támogató adókedvezményeket, valamint azt, hogy az elmúlt időszakban egy nagyon jelentős, 340 milliárd forintos pályázati programcsomag indult a vállalati innovációk támogatására. Emellett fontos szerep jut az egyetemeknek, kutatóintézeteknek és tudásközpontoknak is, amelyek finanszírozásában szintén részt vesz az állam.
Az innováció kézzelfogható gazdasági előnyeit a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Innovációs Ügynökség közös elemzése is alátámasztja. Eszerint az innovatív vállalatok termelékenysége 58 százalékkal magasabb a nem innováló cégekhez képest, 31 százalékkal magasabb béreket tudnak fizetni, és átlagosan 90 százalékkal többet exportálnak.
Magyarországon nagyon is kifizetődik innovatívnak lenni
– fogalmazott Bódis László.
Egy kis, nyitott gazdaság számára az innováció egyszerre jelent védekezést és kitörési lehetőséget. A McKinsey korábbi elemzésére hivatkozva a vendég felidézte: míg 2010 és 2015 között a gazdasági növekedést főként a foglalkoztatás bővülése hajtotta, addig 2015 után egyre inkább a termelékenység vált meghatározóvá. Mivel a foglalkoztatás már tartósan magas szinten áll, a jövőbeni növekedés kulcsa szerinte egyértelműen a termelékenység, azon belül is az innováció.
Nemrég megalakult az Innovációs Koalíció a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Innovációs Szövetség és a Kulturális és Innovációs Minisztérium közreműködésével, amely megalapította a Magyar Innovátor védjegyet.
Bódis László azt mondta: akkor lennének elégedettek az innovációs szakpolitika eredményeivel, ha a 2030-as évek elején már nem néhány száz, hanem
2000–3000 gyorsan növekvő innovatív vállalat működne Magyarországon,
és ezek nemcsak itthon, hanem a külpiacokon is sikeresek lennének. Ez szerinte már a gazdasági növekedési adatokban is látványosan megjelenne.
Címlapkép forrása: Shutterstock
