Szép csendben teljesen összeomlott egy ország, ez már a végjáték az IMF szerint
Portfolio
A tömeges nyomorból a kilátástalanságig romlott a helyzet: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) súlyos képet festett Mozambik gazdasági helyzetéről. Az ország adósságválságba süllyedt, miközben jelentős fizetési hátralékokat halmozott fel több kétoldalú és multilaterális hitelezővel szemben, a költségvetési hiány pedig krónikussá vált – jelentette a Bloomberg.

Fenntarthatatlannak minősítette Mozambik adósságpályáját az IMF a csütörtökön közzétett éves országértékelésében (az úgynevezett IV. cikkely szerinti konzultáció keretében), ami romlást jelent a korábbi, 2024-es besoroláshoz képest. Az intézmény korábban még fenntarthatónak ítélte az adósságot a jövőbeni cseppfolyósított földgázból (LNG) származó bevételek reményében.

Mostanra azonban megváltoztatta álláspontját, hivatkozva a szükséges gazdaságpolitikai kiigazítások politikai megvalósíthatatlanságára.

A jelentés szerint az ország távol áll attól, hogy új mentőcsomagról állapodjon meg a Valutaalappal, így lényegében már nem az a kérdés, hogy csődbe megy-e Mozambik, hanem az, hogy mikor.

Az IMF szerint ez annak is köszönhető, hogy a kormány az elmúlt két évben elmulasztotta végrehajtani a javasolt reformokat, beleértve a költségvetési konszolidációt és az árfolyamrendszer rugalmasabbá tételét. Az intézmény szabályzata ráadásul korlátozza a hitelezést azon országok felé, amelyeknek hivatalos hátralékuk van a kétoldalú és multilaterális hitelezőkkel szemben.

A hír hatására Mozambik 2031-ben lejáró, 900 millió dolláros eurókötvényének árfolyama 2,5 centtel zuhant, ami október óta a legnagyobb esésnek számít.

Az árfolyam később 85,4 cent környékén stabilizálódott. Ezzel a teljesítménnyel a papír pénteken a Bloomberg feltörekvő piaci indexének leggyengébb szereplője volt.

Az IMF idén 1,9 százalékos GDP-növekedést vár Mozambiktól. Ez az ütem 2030-ra – a nagy LNG-projektek termelésének beindulásával – akár 11,9 százalékra is ugorhat. A Valutaalap ugyanakkor figyelmeztetett: ezek a tőkeigényes beruházások kevés munkahelyet teremtenek, holott a foglalkoztatás hiánya az ország egyik legsúlyosabb problémája. A pénzügyminisztérium közlése szerint reformprogramjuk pénzügyi tanácsadásával a New York-i székhelyű Alvarez & Marsal céget bízták meg.

A belpolitikai helyzet tovább nehezíti a kiigazítást, mivel Daniel Chapo megválasztott elnök 2025. januári beiktatását választási csalás vádjai és hónapokig tartó demonstrációk árnyékolják be, amelyek során helyi jogvédő szervezetek szerint több száz tüntető vesztette életét.

A társadalmi feszültség politikailag rendkívül kockázatossá teszi az IMF által szorgalmazott lépéseket – például az inflációt gerjesztő valutaleértékelést –, különösen egy olyan országban, ahol a lakosság kétharmada a szegénységi küszöb alatt él.

Az IMF szerint a belföldi bankok – amelyek eddig a költségvetési hiány fő finanszírozói voltak – a fizetési késedelmek miatt egyre kevésbé hajlandók növelni állampapír-állományukat. Az intézmény a bérkiadások visszafogását és bevételnövelő intézkedéseket sürgetett. Emellett jelezték, hogy a rövid távú finanszírozási nyomás enyhítéséhez piaci alapú, önkéntes adósságkezelési lépésekre is szükség lehet.

Címlapkép forrása: Mkhululi Thobela/Anadolu via Getty Images

