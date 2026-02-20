Tovább gyűrűzik az bébitápszer-botrány: újabb népszerű termékkel van gond

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményben tudatta, hogy probléma van néhány termékkel, ezért le kell szedni a polcokról.

Toxin kerülhetett több termékbe is egy összetevőn keresztül, ezért a gyártó Danone Magyarország Kft. 2026. február 5-én elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte azok visszahívását. A tájékoztatás szerint egy mikrobiológiai nem megfelelőség állhat a háttérben, ennek következtében

cereulid toxint mutattak ki a vizsgálatok.

A NKFH közleménye azt írja, hogy a Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra ennek a korábban bejelentett folyamatnak a részeként elővigyázatossági intézkedésként kiegészíti a célzott visszahívást a Milumil 3 Junior terméknek bizonyos tételeire is. Az intézkedéssel igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához, amelyben a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására került sor. Az EFSA iránymutatása alapján a lenti termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.

Az érintett termékek adatai a következők:

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 500g; Kiszerelés: 500g; Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1500g; Kiszerelés: 1500g; Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1000g; Kiszerelés: 1000g; Minőségmegőrzési idők: 07.10.2026; 02.01.2027

A hatóság azt írja, hogy a céggel közösen követik a termékek kivonásáról, visszahívásáról, valamint a későbbi sorsáról is. Azt kérik a vevőktől, hogy amennyiben a fenti termékek egyikét megvásárolták, azt vigyék vissza a vásárlás helyére (gyógyszertárba vagy üzletbe). A termék

bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

