Tragédia a turistaparadicsomban: rejtélyes körülmények között hunyt el a híres üzletember
Meghalt Quentin Griffiths, az Asos online divatkereskedő társalapítója. Az 58 éves brit üzletember a thaiföldi Pattajában vesztette életét, miután kizuhant egy 18 emeletes épületből - jelentette a The Guardian.

A BBC információi szerint a thai rendőrséget február 9-én riasztották, miután holtan találták a férfit a Thaiföld keleti partvidékén fekvő üdülővárosban. A hatósági tájékoztatás szerint Griffiths egyedül tartózkodott az ingatlanban, a vizsgálatok pedig nem tártak fel idegenkezűségre vagy betörésre utaló jeleket.

Griffiths 2000-ben, Londonban alapította meg az Asost üzlettársával, Nick Robertsonnal, aki az Austin Reed szabóság alapítójának ükunokája. A cég eredetileg As Seen on Screen néven indult, majd 2002-ben vette fel a rövidített Asos nevet. A vállalkozás a világ egyik legnagyobb online divatkereskedőjévé nőtte ki magát, termékeiket többek között Rihanna és Michelle Obama is viselte. Griffiths 2005-ben távozott a cégtől.

Ezt követően több vállalkozásba is belefogott: társalapítója volt az Achica online bútorboltnak, az EBTM zenei fókuszú divatkereskedésnek, valamint az Adili nevű, etikus divattal foglalkozó webáruháznak. Az üzleti sikerek azonban felemásak voltak: az EBTM később felszámolás alá került, az Adilit pedig jelképes összegért, mindössze egy fontért adták el. A thai rendőrség a BBC-nek arról számolt be, hogy

Griffiths a halála előtt két bírósági eljárásban is érintett volt, amelyek feltehetően komoly pszichés terhet jelentettek számára.

