Versenyelőny lett a műszaki kompetencia: így lehet Budapestről is nemzetközi mérnöki karriert építeni
Versenyelőny lett a műszaki kompetencia: így lehet Budapestről is nemzetközi mérnöki karriert építeni

Portfolio
A munkaerőpiac szűkülése miatt az energetikai vállalatok különböző stratégiákkal igyekeznek megtartani tehetséges munkavállalóikat. Miközben a foglalkoztatottak száma csökken Magyarországon, a mérnöki és informatikai területeken különösen érezhető a szakemberhiány. A munkavállalók számára a bér mellett egyre fontosabbak a fejlődési lehetőségek és a nemzetközi tapasztalatszerzés, valamint a rugalmas munkafeltételek – amelyek a Siemens Energy három megszólalója szerint nem elsősorban a home office-t jelentik, hanem azt is, hogy akár magyarországi bázisról is építhető nemzetközi karrier. Hogy mit lép erre az ipar? Többek között erről is kérdezte a Portfolio a Siemens Energy három szakemberét, akik egyaránt kiemelték a vállalat által biztosított nemzetközi környezet, a személyre szabott karrierút és a rugalmas, nemzetközi mobilitást támogató munkafeltételek jelentőségét, amelyek véleményük szerint kulcsfontosságúak a tehetségek megtartásában.

A tavalyi év utolsó három hónapjában folytatódott a foglalkoztatottak számának csökkenése: átlagos létszámuk (a 15–74 évesek körében) 4 millió 642 ezer fő volt, mely 46 ezerrel maradt el az előző év azonos időszakában mért értéktől.

A KSH adatai szerint azonban a munkanélküliség alakulásával nincs gond, ami azt jelzi, hogy nem feltétlenül ciklikus, hanem sokkal inkább demográfiai problémáról van szó. Ez pedig inkább hosszabb távú munkaerőhiányt vetít előre, ezért a cégek egyre inkább megtartásra, utánpótlásra és hosszú távú munkaerő‑tervezésre állnak rá. A piac feszes maradt a kevesebb dolgozó mellett is, tartós a verseny a jó jelöltekért. Különösen igaz ez a mérnöki, informatikai és egészségügyi pályákon. Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat szerint ugyanis a feldolgozóipar önmagában a foglalkoztatás mintegy egynegyedét adja, a mérnöki-szolgáltatási területek pedig közel egytizedet, ami jól mutatja ezen területek súlyát. A munkáltatók többsége viszont nehezen talál megfelelő jelöltet, így tehát nem meglepő, hogy a vállalatok próbálnak sokszínű és vonzó juttatási csomagot kínálni a potenciális munkavállalók számára.

Mit lép a piac egyik meghatározó energia-technológiai munkáltatója?

A Siemens Energy, a 2020 óta önállóan működő, globális energia-technológiai vállalat, több mint 90 országban van jelen, nagyjából 101 ezer munkatárssal. Magyarországon budapesti, XV. kerületi központjában energiatermelő gáz- és gőzturbinákhoz gyárt komponenseket és globális erőművi projektekhez biztosít tervezési, kivitelezési, irányítástechnikai és digitalizációs mérnöki szolgáltatásokat. A legutóbbi beruházási programjuk részeként 2024-ben egy 17 ezer négyzetméteres új csarnokot adtak át, amelyhez duális képzési központ és egy 1,5 MW teljesítményű napelempark is kapcsolódik. A cég többek között rugalmas munkavégzéssel, célzott képzésekkel és erős közösséggel szólítja és tartja meg a munkavállókat, miközben változatos nemzetközi karrierút is építhető.

Generációkon átívelő életpálya

Három Siemens Energy-mérnök – Kornreich Karolina, Nagy Renáta és Kereskényi Tamás – pályája jóval az országhatárokon túl ível: a jövőbe mutató energiaiparban szerzett nemzetközi tapasztalatok formálják a munkájukat, miközben Magyarország marad az otthonuk. Történetük jól illusztrálja, hogyan alakul át a mérnöki szerep egy olyan szektorban, ahol a műszaki szakemberek iránti kereslet folyamatosan nő.

Kornreich Karolina édesapja gépészmérnök, nagyapja pedig villamosmérnök, így már gyerekkorától kezdve tudta, hogy egyszer ő is ezen a területen fog elhelyezkedni. A BME energetikai mérnök képzése során hat hónapot Portugáliában, Portóban, töltött, majd a Siemens Energy okleveles erőművi diagnosztikai mérnökeként ügyfélképzéseket és projekt- látogatásokat végzett az Egyesült Királyságban, Németországban és Indiában.

A munkám egyik nagy előnye, hogy különféle kultúrákból származó emberekkel találkozhatok

– mondta a Portfolio-nak, utalva a mexikói és kínai energetikai projektekre, ahol az időeltolódás és a kommunikációs stílusok ellenére kölcsönös bizalom és gördülékeny együttműködés jellemezte a közös munkát.

Karolina_horiz
Kornreich Karolina és édesapja - mérnöki hivatás generációkon át

Kiemelte, hogy a ranglétrán a tehetséges és jó dolgozók gyorsan tudnak haladni. Ő 18 hónappal a csatlakozása után technikai projektvezető lett, majd később termék- és megoldásmenedzsment területre került

Szállítórepülőgépektől középvezetőig

Nagy Renáta a magyar légierőnél kezdett, repülőgépeken és helikoptereken szerzett, könnyen átültethető műszaki alappal. 2008-ban aztán egy energia-technológiai vállalatnál folytatta, ahol a katonai hierarchiától távol, tisztán a mérnöki munkára koncentrálhatott. A Siemens Energy utazómérnökeként terepen eltöltött 8 év alatt Nagy Renáta már mind a hat kontinensre eljutott.

Ez volt a karrierem egyik legélvezetesebb időszaka

– mondta a Portfolio-nak, hozzátéve, a különböző kultúrák és műszaki környezetek megismerése pályája kezdetének meghatározó élménye volt.

Renata_PNP_6797-Enhanced-NR_horiz
Nagy Renáta, az utazómérnökből lett középvezető

Idővel aztán terepen dolgozó mérnökből területi vezetővé lépett elő, és jelenleg egy 140 fős csapatot vezet Budapesten. Fejlődését mentorai támogatásának és a vállalat nyújtotta képzéseknek tulajdonítja.

Coachingot, képzést és egyéni, személyre szabott fejlesztéseket kaptunk

– emeli ki.

Új életszakasz, rugalmas vállalat

Kereskényi Tamás 2006-ban csatlakozott a Siemens Energy-hez, eleinte ő is rengeteget utazott üzembehelyező mérnökként, később a mérnöki tervezés, valamint az értékesítés területén töltött be különböző pozíciókat. Volt tehát lehetősége különböző munkakörökben is kipróbálni magát. Amikor pedig megfogalmazódott benne a családalapítás gondolata, az utazással járó projekteket irodai munkára cserélte, és azóta egyre jobban értékeli a vállalat rugalmasságát és családbarát légkörét.

Tamas_2010_Vietnam_P1040317-logonelkul
Kereskényi Tamás egy vietnámi projekt helyszínén

Vannak kollégáink Brazíliából, Mexikóból, Németországból, Angliából, napi megbeszéléseket tartunk iraki, szaúd-arábiai és koreai munkatársakkal, ez az igazi multinacionális megközelítés

– mondta, hozzátéve, az energiatechnológiai iparág többet kínál, mint egy hétköznapi állás, kapu a világra, és a megfelelő munkáltatónál egyénre szabott karrierút is építhető.

A Siemens Energy-től megtudtuk, hogy jelenleg Magyarországon nem csak mérnököket, de gyártási területekre is keresnek szakembereket. Elmondták, széleskörű juttatási csomagot biztosítanak, melynek részeként éves cafeteria-keretet, éves bónuszt, lojalitás bónuszt, szociális juttatásokat, egészség és életbiztosítást, egészségügyi szűrőprogramokat, munkábajárás támogatást nyújtanak, továbbá a rendszeres csapatépítőkkel és nagyszabású családi rendezvényekkel nagy hangsúlyt helyeznek közösségépítésre is.

Siemens Energy
A Siemens Energy-nél jelenleg Magyarországon nem csak mérnököket, de gyártási területekre is keresnek szakembereket.

A cikk megjelenését a Siemens Energy támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

