Versenyelőny lett a műszaki kompetencia: így lehet Budapestről is nemzetközi mérnöki karriert építeni

A tavalyi év utolsó három hónapjában folytatódott a foglalkoztatottak számának csökkenése: átlagos létszámuk (a 15–74 évesek körében) 4 millió 642 ezer fő volt, mely 46 ezerrel maradt el az előző év azonos időszakában mért értéktől.
A KSH adatai szerint azonban a munkanélküliség alakulásával nincs gond, ami azt jelzi, hogy nem feltétlenül ciklikus, hanem sokkal inkább demográfiai problémáról van szó. Ez pedig inkább hosszabb távú munkaerőhiányt vetít előre, ezért a cégek egyre inkább megtartásra, utánpótlásra és hosszú távú munkaerő‑tervezésre állnak rá. A piac feszes maradt a kevesebb dolgozó mellett is, tartós a verseny a jó jelöltekért. Különösen igaz ez a mérnöki, informatikai és egészségügyi pályákon. Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat szerint ugyanis a feldolgozóipar önmagában a foglalkoztatás mintegy egynegyedét adja, a mérnöki-szolgáltatási területek pedig közel egytizedet, ami jól mutatja ezen területek súlyát. A munkáltatók többsége viszont nehezen talál megfelelő jelöltet, így tehát nem meglepő, hogy a vállalatok próbálnak sokszínű és vonzó juttatási csomagot kínálni a potenciális munkavállalók számára.
Mit lép a piac egyik meghatározó energia-technológiai munkáltatója?
A Siemens Energy, a 2020 óta önállóan működő, globális energia-technológiai vállalat, több mint 90 országban van jelen, nagyjából 101 ezer munkatárssal. Magyarországon budapesti, XV. kerületi központjában energiatermelő gáz- és gőzturbinákhoz gyárt komponenseket és globális erőművi projektekhez biztosít tervezési, kivitelezési, irányítástechnikai és digitalizációs mérnöki szolgáltatásokat. A legutóbbi beruházási programjuk részeként 2024-ben egy 17 ezer négyzetméteres új csarnokot adtak át, amelyhez duális képzési központ és egy 1,5 MW teljesítményű napelempark is kapcsolódik. A cég többek között rugalmas munkavégzéssel, célzott képzésekkel és erős közösséggel szólítja és tartja meg a munkavállókat, miközben változatos nemzetközi karrierút is építhető.
Generációkon átívelő életpálya
Három Siemens Energy-mérnök – Kornreich Karolina, Nagy Renáta és Kereskényi Tamás – pályája jóval az országhatárokon túl ível: a jövőbe mutató energiaiparban szerzett nemzetközi tapasztalatok formálják a munkájukat, miközben Magyarország marad az otthonuk. Történetük jól illusztrálja, hogyan alakul át a mérnöki szerep egy olyan szektorban, ahol a műszaki szakemberek iránti kereslet folyamatosan nő.
Kornreich Karolina édesapja gépészmérnök, nagyapja pedig villamosmérnök, így már gyerekkorától kezdve tudta, hogy egyszer ő is ezen a területen fog elhelyezkedni. A BME energetikai mérnök képzése során hat hónapot Portugáliában, Portóban, töltött, majd a Siemens Energy okleveles erőművi diagnosztikai mérnökeként ügyfélképzéseket és projekt- látogatásokat végzett az Egyesült Királyságban, Németországban és Indiában.
A munkám egyik nagy előnye, hogy különféle kultúrákból származó emberekkel találkozhatok
– mondta a Portfolio-nak, utalva a mexikói és kínai energetikai projektekre, ahol az időeltolódás és a kommunikációs stílusok ellenére kölcsönös bizalom és gördülékeny együttműködés jellemezte a közös munkát.
Kiemelte, hogy a ranglétrán a tehetséges és jó dolgozók gyorsan tudnak haladni. Ő 18 hónappal a csatlakozása után technikai projektvezető lett, majd később termék- és megoldásmenedzsment területre került
Szállítórepülőgépektől középvezetőig
Nagy Renáta a magyar légierőnél kezdett, repülőgépeken és helikoptereken szerzett, könnyen átültethető műszaki alappal. 2008-ban aztán egy energia-technológiai vállalatnál folytatta, ahol a katonai hierarchiától távol, tisztán a mérnöki munkára koncentrálhatott. A Siemens Energy utazómérnökeként terepen eltöltött 8 év alatt Nagy Renáta már mind a hat kontinensre eljutott.
Ez volt a karrierem egyik legélvezetesebb időszaka
– mondta a Portfolio-nak, hozzátéve, a különböző kultúrák és műszaki környezetek megismerése pályája kezdetének meghatározó élménye volt.
Idővel aztán terepen dolgozó mérnökből területi vezetővé lépett elő, és jelenleg egy 140 fős csapatot vezet Budapesten. Fejlődését mentorai támogatásának és a vállalat nyújtotta képzéseknek tulajdonítja.
Coachingot, képzést és egyéni, személyre szabott fejlesztéseket kaptunk
– emeli ki.
Új életszakasz, rugalmas vállalat
Kereskényi Tamás 2006-ban csatlakozott a Siemens Energy-hez, eleinte ő is rengeteget utazott üzembehelyező mérnökként, később a mérnöki tervezés, valamint az értékesítés területén töltött be különböző pozíciókat. Volt tehát lehetősége különböző munkakörökben is kipróbálni magát. Amikor pedig megfogalmazódott benne a családalapítás gondolata, az utazással járó projekteket irodai munkára cserélte, és azóta egyre jobban értékeli a vállalat rugalmasságát és családbarát légkörét.
Vannak kollégáink Brazíliából, Mexikóból, Németországból, Angliából, napi megbeszéléseket tartunk iraki, szaúd-arábiai és koreai munkatársakkal, ez az igazi multinacionális megközelítés
– mondta, hozzátéve, az energiatechnológiai iparág többet kínál, mint egy hétköznapi állás, kapu a világra, és a megfelelő munkáltatónál egyénre szabott karrierút is építhető.
A Siemens Energy-től megtudtuk, hogy jelenleg Magyarországon nem csak mérnököket, de gyártási területekre is keresnek szakembereket. Elmondták, széleskörű juttatási csomagot biztosítanak, melynek részeként éves cafeteria-keretet, éves bónuszt, lojalitás bónuszt, szociális juttatásokat, egészség és életbiztosítást, egészségügyi szűrőprogramokat, munkábajárás támogatást nyújtanak, továbbá a rendszeres csapatépítőkkel és nagyszabású családi rendezvényekkel nagy hangsúlyt helyeznek közösségépítésre is.
A cikk megjelenését a Siemens Energy támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
