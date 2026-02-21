Egy évtized alatt teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon - Itt vannak a legfontosabb tervezett változtatások az úthálózatban

Az MKIF nagyszabású terveit Kertesi Tamás műszaki vezérigazgató-helyettes ismertette a Magyar Aszfaltipari Egyesülés siófoki konferenciáján.
A társaság jelenleg több mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi utat üzemeltet, fejleszt és újít fel. Kertesi Tamás elmondása szerint a 2022-ben indult és 2025 augusztusáig tartó, úgynevezett"'szintrehozási" időszakban a kezelésükbe vett hálózatot a szerződésben vállalt műszaki állapotba kell hozniuk. Ennek során, csak az elmúlt három évben mintegy 2,5 millió tonna aszfaltot építettek be.
Ez 13 millió négyzetméternyi burkolat, 315 híd és 68 pihenőhely megújulását jelentette.
Az előadásban szó volt arról, hogy a társaság a nemzetközi trendeknek megfelelően kiemelt figyelmet fordít az újrahasznosításra, ennek keretében a mart aszfaltot visszaforgatják a rendszerbe. A szerződéses kötelezettség szerint a felújításoknál az úthossz 60 százalékában, új építéseknél pedig 35 százalékában kell ilyen anyagot használni, de a gyakorlatban igyekeznek ennél is magasabb arányt elérni.
Az ígéretekszerint a következő évek leglátványosabb feladatai a sávbővítések és az új nyomvonalak kiépítése lesznek. A legégetőbb kihívás a hatalmas forgalmat bonyolító M1-es autópálya bővítése jelenti, ahol már jelenleg is a Budapest felé tartó oldal szélesítése zajlik. Ősszel várhatóan ide terelik át a forgalmat, hogy megkezdődhessen a Győr felé vezető pálya teljes bontása és korszerűbb újjáépítése. A Bicskéig tartó szakasz átadása 2028-ra, a Concó pihenőhelyig tartó részé pedig 2029-re várható, miközben elindult az M100-as gyorsforgalmi út csomópontjának tervezése is.
Jövőre indulhat az M7-es autópálya bővítése is.
A sztrádát Szabadbattyánig 2x3 sávosra, Balatonvilágosig pedig 2x2 sávos, intelligens leállósávval ellátott pályává fejlesztik 2031-ig. Ezzel párhuzamosan épül a vadonatúj M200-as gyorsforgalmi út, amely az M1-est köti majd össze Kecskeméttel, Sárbogárdon keresztül. A projekt részeként a székesfehérvári elkerülő szakasz építését előrehozták, így annak munkálatai már jövőre megkezdődnek.
A keleti országrészben az M4-es autópálya befejezése – a Kisújszállás–Püspökladány–Berettyóújfalu szakaszok megépítése –, valamint az M3-as autópálya fejlesztése a fő cél. Az M3-as Gyöngyösig tartó bővítése a tervek szerint 2030 és 2034 között valósul meg. Emellett a társaság feladata a sztráda Vásárosnaménytól az országhatárig tartó, még hiányzó szakaszának megépítése is.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Példátlan mennyiségű pénz ég el a világ egyik legnagyobb pénznyomdájában - Ki fogja ezt megfizetni?
Egyre csak nőnek az aggodalmak.
Továbbra is zavartalan lesz a kőolajszállítás Szerbiába Horvátország felől
Engedélyt szerzett a Janaf.
Az amerikai hírszerzés szerint Kína titokban új nukleáris arzenált fejleszt
Peking új nukleáris korszakra készül.
Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak - Ursula von der Leyen bármikor átverheti az állítólag Magyarországot is fenyegető döntést
Senki sem készített valódi hatástanulmányt, csak az maradt, amit Brüsszelben intéztek.
Exportrekord és gyenge fogyasztás: a kínai paradoxon
A világ második legnagyobb gazdasága sordöntő válaszút elé került.
Kőszegen 36 centiméter hó esett!
A csapadék végig 0 Celsius-fok alatti hőmérséklet mellett hullott.
Hivatalosan megkezdődött az országgyűlési választás kampányidőszaka
Gyűjthetőek az ajánlások.
Már látni a hibrid munkavégzés hátrányait – Így érdemes kezelni a távmunkát
Megfelelő szabályozás nélkül könnyen anarchia alakulhat ki.
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?