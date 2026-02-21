Egy évtized alatt teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon - Itt vannak a legfontosabb tervezett változtatások az úthálózatban

Az MKIF nagyszabású terveit Kertesi Tamás műszaki vezérigazgató-helyettes ismertette a Magyar Aszfaltipari Egyesülés siófoki konferenciáján.

A társaság jelenleg több mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi utat üzemeltet, fejleszt és újít fel. Kertesi Tamás elmondása szerint a 2022-ben indult és 2025 augusztusáig tartó, úgynevezett"'szintrehozási" időszakban a kezelésükbe vett hálózatot a szerződésben vállalt műszaki állapotba kell hozniuk. Ennek során, csak az elmúlt három évben mintegy 2,5 millió tonna aszfaltot építettek be.

Ez 13 millió négyzetméternyi burkolat, 315 híd és 68 pihenőhely megújulását jelentette.

Az előadásban szó volt arról, hogy a társaság a nemzetközi trendeknek megfelelően kiemelt figyelmet fordít az újrahasznosításra, ennek keretében a mart aszfaltot visszaforgatják a rendszerbe. A szerződéses kötelezettség szerint a felújításoknál az úthossz 60 százalékában, új építéseknél pedig 35 százalékában kell ilyen anyagot használni, de a gyakorlatban igyekeznek ennél is magasabb arányt elérni.

Az ígéretekszerint a következő évek leglátványosabb feladatai a sávbővítések és az új nyomvonalak kiépítése lesznek. A legégetőbb kihívás a hatalmas forgalmat bonyolító M1-es autópálya bővítése jelenti, ahol már jelenleg is a Budapest felé tartó oldal szélesítése zajlik. Ősszel várhatóan ide terelik át a forgalmat, hogy megkezdődhessen a Győr felé vezető pálya teljes bontása és korszerűbb újjáépítése. A Bicskéig tartó szakasz átadása 2028-ra, a Concó pihenőhelyig tartó részé pedig 2029-re várható, miközben elindult az M100-as gyorsforgalmi út csomópontjának tervezése is.

Jövőre indulhat az M7-es autópálya bővítése is.

A sztrádát Szabadbattyánig 2x3 sávosra, Balatonvilágosig pedig 2x2 sávos, intelligens leállósávval ellátott pályává fejlesztik 2031-ig. Ezzel párhuzamosan épül a vadonatúj M200-as gyorsforgalmi út, amely az M1-est köti majd össze Kecskeméttel, Sárbogárdon keresztül. A projekt részeként a székesfehérvári elkerülő szakasz építését előrehozták, így annak munkálatai már jövőre megkezdődnek.

A keleti országrészben az M4-es autópálya befejezése – a Kisújszállás–Püspökladány–Berettyóújfalu szakaszok megépítése –, valamint az M3-as autópálya fejlesztése a fő cél. Az M3-as Gyöngyösig tartó bővítése a tervek szerint 2030 és 2034 között valósul meg. Emellett a társaság feladata a sztráda Vásárosnaménytól az országhatárig tartó, még hiányzó szakaszának megépítése is.

