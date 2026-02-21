  • Megjelenítés
Egy évtized alatt teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon - Itt vannak a legfontosabb tervezett változtatások az úthálózatban
Gazdaság

Egy évtized alatt teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon - Itt vannak a legfontosabb tervezett változtatások az úthálózatban

Portfolio
Jelentős úthálózat-bővítés és korszerűsítés vár Magyarországra a következő évtizedben az ígéretek szerint. 2034-ig megújulnak és sávbővítésen esnek át a legforgalmasabb autópályák, miközben teljesen új gyorsforgalmi szakaszok is épülnek. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) elkövetkező évtizedre vonatkozó tervei szerint az M1-es, az M3-as és az M7-es fejlesztése mellett kiemelt szerepet kap az M4-es befejezése és az új M200-as út megépítése - tudósított a Magyar Építők.

Az MKIF nagyszabású terveit Kertesi Tamás műszaki vezérigazgató-helyettes ismertette a Magyar Aszfaltipari Egyesülés siófoki konferenciáján.

A társaság jelenleg több mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi utat üzemeltet, fejleszt és újít fel. Kertesi Tamás elmondása szerint a 2022-ben indult és 2025 augusztusáig tartó, úgynevezett"'szintrehozási" időszakban a kezelésükbe vett hálózatot a szerződésben vállalt műszaki állapotba kell hozniuk. Ennek során, csak az elmúlt három évben mintegy 2,5 millió tonna aszfaltot építettek be.

Ez 13 millió négyzetméternyi burkolat, 315 híd és 68 pihenőhely megújulását jelentette.

Az előadásban szó volt arról, hogy a társaság a nemzetközi trendeknek megfelelően kiemelt figyelmet fordít az újrahasznosításra, ennek keretében a mart aszfaltot visszaforgatják a rendszerbe. A szerződéses kötelezettség szerint a felújításoknál az úthossz 60 százalékában, új építéseknél pedig 35 százalékában kell ilyen anyagot használni, de a gyakorlatban igyekeznek ennél is magasabb arányt elérni.

Még több Gazdaság

Továbbra is zavartalan lesz a kőolajszállítás Szerbiába Horvátország felől

Exportrekord és gyenge fogyasztás: a kínai paradoxon

Kőszegen 36 centiméter hó esett!

Az ígéretekszerint a következő évek leglátványosabb feladatai a sávbővítések és az új nyomvonalak kiépítése lesznek. A legégetőbb kihívás a hatalmas forgalmat bonyolító M1-es autópálya bővítése jelenti, ahol már jelenleg is a Budapest felé tartó oldal szélesítése zajlik. Ősszel várhatóan ide terelik át a forgalmat, hogy megkezdődhessen a Győr felé vezető pálya teljes bontása és korszerűbb újjáépítése. A Bicskéig tartó szakasz átadása 2028-ra, a Concó pihenőhelyig tartó részé pedig 2029-re várható, miközben elindult az M100-as gyorsforgalmi út csomópontjának tervezése is.

Jövőre indulhat az M7-es autópálya bővítése is.

A sztrádát Szabadbattyánig 2x3 sávosra, Balatonvilágosig pedig 2x2 sávos, intelligens leállósávval ellátott pályává fejlesztik 2031-ig. Ezzel párhuzamosan épül a vadonatúj M200-as gyorsforgalmi út, amely az M1-est köti majd össze Kecskeméttel, Sárbogárdon keresztül. A projekt részeként a székesfehérvári elkerülő szakasz építését előrehozták, így annak munkálatai már jövőre megkezdődnek.

A keleti országrészben az M4-es autópálya befejezése – a Kisújszállás–Püspökladány–Berettyóújfalu szakaszok megépítése –, valamint az M3-as autópálya fejlesztése a fő cél. Az M3-as Gyöngyösig tartó bővítése a tervek szerint 2030 és 2034 között valósul meg. Emellett a társaság feladata a sztráda Vásárosnaménytól az országhatárig tartó, még hiányzó szakaszának megépítése is.

Kapcsolódó cikkünk

Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése

Régóta várt bejelentés érkezett: megújul a főváros egyik legforgalmasabb útszakasza

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mutatjuk a bankszámlatrükköt, amivel akár több százezer forintot nyerhetsz
Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak - Ursula von der Leyen bármikor átverheti az állítólag Magyarországot is fenyegető döntést
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility