Kiadták a hóviharriasztást: 46 centis hóra és áramkimaradásokra is lehet számítani New York városában

Az amerikai Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) közlése alapján a közép-atlanti államoktól egészen az északkeleti régióig hóvihar- és téli viharfigyelmeztetések léptek életbe.
A legintenzívebb havazásra és erős szélre vasárnaptól hétfőig kell számítani.
New Yorkban és környékén – beleértve Long Islandet is – akár 46 centiméternyi hó is eshet. A hatóságok tájékoztatása szerint a heves havazás és az erős szél kombinációja különösen New Jersey-t és Délkelet-Új-Angliát sújtja majd.
New Yorkban legutóbb 2017-ben rendeltek el hasonló szintű riadót. Vasárnap éjszakára 40–56 km/órás alapszelet jeleztek, a széllökések sebessége pedig megközelítheti a 90 km/órát.
A vihar a tengerparti területeken érezteti majd leginkább a hatását, ahol part menti áradások is kialakulhatnak. Az erős szél miatt széles körben kell áramkimaradásokra számítani, Washington és Baltimore térségére pedig szintén téli viharfigyelmeztetést adtak ki.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
