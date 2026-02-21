  • Megjelenítés
Kiadták a hóviharriasztást: 46 centis hóra és áramkimaradásokra is lehet számítani New York városában
Kiadták a hóviharriasztást: 46 centis hóra és áramkimaradásokra is lehet számítani New York városában

Szombaton hóviharriadót rendeltek el New Yorkban, valamint New Jersey és Connecticut egyes részein, mivel az előrejelzések szerint egy jelentős téli vihar éri el az Egyesült Államok keleti partvidékét.

Az amerikai Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) közlése alapján a közép-atlanti államoktól egészen az északkeleti régióig hóvihar- és téli viharfigyelmeztetések léptek életbe.

A legintenzívebb havazásra és erős szélre vasárnaptól hétfőig kell számítani.

New Yorkban és környékén – beleértve Long Islandet is – akár 46 centiméternyi hó is eshet. A hatóságok tájékoztatása szerint a heves havazás és az erős szél kombinációja különösen New Jersey-t és Délkelet-Új-Angliát sújtja majd.

New Yorkban legutóbb 2017-ben rendeltek el hasonló szintű riadót. Vasárnap éjszakára 40–56 km/órás alapszelet jeleztek, a széllökések sebessége pedig megközelítheti a 90 km/órát.

A vihar a tengerparti területeken érezteti majd leginkább a hatását, ahol part menti áradások is kialakulhatnak. Az erős szél miatt széles körben kell áramkimaradásokra számítani, Washington és Baltimore térségére pedig szintén téli viharfigyelmeztetést adtak ki.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

