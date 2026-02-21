Kőkemény döntést hozott a német kancellár az államadósságról

Friedrich Merz német kancellár szombaton leszögezte: a 2029-es parlamenti választásokig nem lazítanak tovább az ország adósságszabályain, mivel álláspontja szerint felelőtlenség lenne még több hitelt felvenni.

Merz a tavaly februári választási győzelmét követően gyorsan cselekedett: enyhített az alkotmányban rögzített, úgynevezett adósságfék szigorán. Ezzel több százmilliárd eurót szabadított fel védelmi és infrastrukturális fejlesztésekre. A lépés azonban komoly ellenállást váltott ki, még saját szavazótábora körében is.

A kritikusok úgy vélik, az újabb eladósodás nem az évek óta fennálló alulfinanszírozottságot kezeli,

hanem inkább a kormány folyó kiadásaihoz biztosít mozgásteret.

"Meggyőződésem, hogy felelőtlenség lenne további adósságot felhalmozni" – jelentette ki Merz az ARD köztelevíziónak a Kereszténydemokrata Unió (CDU) stuttgarti pártkongresszusán. A rendezvényen a küldöttek határozatban is elutasították az adósságfék további módosítását.

"A kongresszus alapüzenete világos, és ez az én üzenetem is: ebben a parlamenti ciklusban már elegendő hitelt vettünk fel" – szögezte le a kancellár.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images