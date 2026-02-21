  • Megjelenítés
Nyílt sisakos küzdelemre készül Donald Trumppal a legerősebb európai vezető
Gazdaság

Nyílt sisakos küzdelemre készül Donald Trumppal a legerősebb európai vezető

Portfolio
Friedrich Merz német kancellár szombaton közölte, hogy egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra. A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága korlátozta Donald Trump átfogó vámintézkedéseit - írja a Politico. Az amerikai elnök időközben emelte a tétet, és 10% helyett 15% általános vám kivetését jelentette be a közösségi oldalán.

A CDU stuttgarti pártkongresszusát követően az ARD közmédiának nyilatkozva Merz hangsúlyozta: a kereskedelempolitika az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, nem pedig az egyes tagállamok nemzeti hatáskörébe.

A kancellár márciusban találkozik az amerikai elnökkel, miközben az európai döntéshozók még elemzik a bírósági döntés következményeit.

A Legfelsőbb Bíróság ítéletét Merz "érdekes fejleménynek" minősítette, amely bizonyítja, hogy a Trump-kormányzat vámpolitikájának is vannak korlátai. A döntésnek van egy megnyugtató eleme – fogalmazott a kancellár, hozzátéve: "Úgy tűnik, a hatalmi ágak szétválasztása még működik az Egyesült Államokban, és ez jó hír."

Merz ugyanakkor rámutatott: a védővámok végső soron annak az országnak ártanak leginkább, amelyik bevezeti őket. Kifejtette, hogy bár az export visszaesésén keresztül Németország is megérzi a terheket, a megemelkedett árakat végül az amerikai fogyasztók fizetik meg.

Még több Gazdaság

Emeli a tétet Donald Trump: általánosan 15 százalékos vámokat jelentett be

Sürgős műtéten kellett átesnie Erdő Péter bíborosnak, kórházban kezelik

Lesújtó jelentést adott ki az Európai Bizottság a magyar államadósságról, lépni kell

Emmanuel Macron francia elnök szombaton óvatosságra intett. Véleménye szerint a kedvező bírósági döntés ellenére sem szabad elbizakodni, mivel Trump a határozatot követően azonnal újabb vámok kivetéséről döntött.

Kapcsolódó cikkünk

Emeli a tétet Donald Trump: általánosan 15 százalékos vámokat jelentett be

Hiába a bírósági döntés, Trump nem hátrál: újabb vámokkal fenyeget

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
4,3-as erősségű földrengés rázta meg Magyarországot, térképen mutatjuk az epicentrumát
Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak - Ursula von der Leyen bármikor átverheti az állítólag Magyarországot is fenyegető döntést
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility