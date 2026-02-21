Nyílt sisakos küzdelemre készül Donald Trumppal a legerősebb európai vezető

A CDU stuttgarti pártkongresszusát követően az ARD közmédiának nyilatkozva Merz hangsúlyozta: a kereskedelempolitika az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, nem pedig az egyes tagállamok nemzeti hatáskörébe.

A kancellár márciusban találkozik az amerikai elnökkel, miközben az európai döntéshozók még elemzik a bírósági döntés következményeit.

A Legfelsőbb Bíróság ítéletét Merz "érdekes fejleménynek" minősítette, amely bizonyítja, hogy a Trump-kormányzat vámpolitikájának is vannak korlátai. A döntésnek van egy megnyugtató eleme – fogalmazott a kancellár, hozzátéve: "Úgy tűnik, a hatalmi ágak szétválasztása még működik az Egyesült Államokban, és ez jó hír."

Merz ugyanakkor rámutatott: a védővámok végső soron annak az országnak ártanak leginkább, amelyik bevezeti őket. Kifejtette, hogy bár az export visszaesésén keresztül Németország is megérzi a terheket, a megemelkedett árakat végül az amerikai fogyasztók fizetik meg.

Emmanuel Macron francia elnök szombaton óvatosságra intett. Véleménye szerint a kedvező bírósági döntés ellenére sem szabad elbizakodni, mivel Trump a határozatot követően azonnal újabb vámok kivetéséről döntött.

