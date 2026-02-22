Az USA szerint egyik ország sem akarja felmondani a vámmegállapodásokat

Az amerikai kereskedelmi főképviselő vasárnap közölte: a vámmegállapodást aláíró országok egyike sem jelezte, hogy fel kívánná mondani az egyezségeket. Tették ezt annak ellenére, hogy a Legfelsőbb Bíróság pénteken alkotmányellenesnek nyilvánította Donald Trump vámpolitikájának jelentős részét.

Jamieson Greer a CBS "Face the Nation" című műsorában elmondta, hogy folyamatos tárgyalásokat folytat azokkal az államokkal, amelyek korábban vámügyi megállapodást kötöttek az Egyesült Államokkal. Hozzátette: már egyeztetett az Európai Unió illetékes képviselőjével, a közeljövőben pedig más országok tisztségviselőivel is fel kívánja venni a kapcsolatot.

Eddig senki nem keresett meg azzal, hogy az alku érvényét vesztette volna

– fogalmazott Greer.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken megsemmisítette Donald Trump globális importvámjait. A bíróság kimondta, hogy Trump túllépte hatáskörét, amikor egy szövetségi vészhelyzeti felhatalmazási törvényre hivatkozva vetette ki „kölcsönös” vámjait világszerte, valamint azokat a célzott importadókat, amelyek a kormányzat szerint a fentanil-kereskedelmet hivatottak kezelni. A döntés az ágazati vám intézkedéseket nem érinti, vagyis a Bíróság döntése a Trump által felállított kereskedelmi akadályok mintegy felére vonatkozik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio