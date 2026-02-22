  • Megjelenítés
Érkezik az éles fordulat az időjárásban Magyarországon
Érkezik az éles fordulat az időjárásban Magyarországon

Melegfront érkezik, ami miatt megnövekszik a felhőzet - írja ma reggeli jelentésében a HungaroMet.

Mielőtt megnő a felhőzet, lesz még némi napsütés, főleg a középső és keleti tájakon, de a ködös tájakon akkor is sok lesz a felhő - írja a meteorológiai szolgálat a Facebook-bejegyzésében.

Északnyugat felől növekszik a csapadékhajlam;

szórványosan kell kisebb esőre számítani, a Nyugat-Dunántúlon reggel ónos eső is várható.

A nyugati, délnyugati szél helyenként megélénkül. A délutáni órákban általában 6, 11 fokot mérhetünk, a tartósabban borongós, párás részeken azonban ennél hűvösebb lesz.

hungaromet022
Forrás: HungaroMet Facebook-oldal

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Trader

