  • Megjelenítés
Fájdalmas pofont kaptak az USA legfontosabb szövetségesei, a riválisok viszont nagyon jól jártak
Gazdaság

Fájdalmas pofont kaptak az USA legfontosabb szövetségesei, a riválisok viszont nagyon jól jártak

Portfolio
Donald Trump új, egységes 15 százalékos vámtarifája paradox módon éppen azoknak az országoknak kedvez a legjobban, amelyeket az amerikai elnök a legélesebben bírált. Ezzel párhuzamosan Washington legközelebbi szövetségeseit sújtja a legsúlyosabban - számolt be a Financial Times.

Amint arról már a Portfolio is beszámolt korábban, az amerikai Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek minősítette Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseit. Az USA első embere erre reagálva pénteken 10 százalékos pótlólagos vámot jelentett be minden amerikai importtermékre, majd ennek mértékét szombaton 15 százalékra emelte.

Kapcsolódó cikkünk

Hiába a bírósági döntés, Trump nem hátrál: újabb vámokkal fenyeget

Itt vannak az országok, amik kivételt kapnak Trump új globális vámja alól

Emeli a tétet Donald Trump: általánosan 15 százalékos vámokat jelentett be

Azonnal leállíthatják az EU és az Egyesült Államok közti kereskedelmi megállapodásról szóló folyamatot

Az USA szerint egyik ország sem akarja felmondani a vámmegállapodásokat

A Global Trade Alert független kereskedelmi figyelőszervezet elemzése szerint az országspecifikus vámok megszűnése és a 15 százalékos általános teher megjelenése éppen az USA ellenfeleinek kedvez, miközben a kárvallottak a közeli szövetségesek lehetnek.

Brazília átlagos vámterhelése 13,6 százalékponttal, Kínáé pedig 7,1 százalékponttal csökken az új rendszerben.

Ezzel szemben az Egyesült Királyság járt a legrosszabbul: Londonnak korábban sikerült számos termékre 10 százalékos vámot kialkudnia, most viszont átlagosan 2,1 százalékpontos emelkedéssel kell szembenéznie. Az Európai Unió összességében 0,8 százalékpontos növekedést könyvelhet el, ezen belül Olaszország és Franciaország a leginkább érintett.

Még több Gazdaság

Trump bejelentései után lemondta washingtoni látogatását az ázsiai nagyhatalom

Az USA szerint egyik ország sem akarja felmondani a vámmegállapodásokat

Miért lett mostanra a munkahelyi wellbeing egyszerre üzleti és jogi kérdés Magyarországon?

A Donald Trump által bejelentett új intézkedés kedden lép hatályba, ám kongresszusi jóváhagyás nélkül mindössze 150 napig maradhat érvényben.

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője vasárnap a CBS-nek nyilatkozva elismerte, hogy az új rendszer kevesebb mozgásteret ad, mint a korábbi.

Ugyanakkor jelezte, hogy az adminisztráció tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó vizsgálatokat indít, amelyek további vámok kivetését alapozhatják meg.

Greer szerint a vizsgálatok kiterjednek majd az ázsiai országok – Vietnám, Thaiföld, Malajzia – ipari túlkapacitására is, amelyek egyébként az egységes vámtarifából a legjobban profitálnak.

Az Európai Bizottság vasárnap "teljes körű egyértelműséget" követelt Washingtontól, hangsúlyozva, hogy "a megállapodás az megállapodás", és az EU elvárja az amerikai kötelezettségvállalások betartását. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi vámokat nagyrészt nem az exportőrök, hanem az amerikai importőrök, végső soron pedig az amerikai fogyasztók fizették meg.

Johannes Fritz, a Global Trade Alert vezetője szerint

a vámrendszer jövője rendkívül bizonytalan, mivel az adminisztráció jelezte: az 1974-es kereskedelmi törvény 301-es szakasza alapján országspecifikus intézkedéseket kíván bevezetni.

Az Egyesült Államok már meg is indította ezeket a vizsgálatokat Brazília és Kína ellen. Az USA hagyományos szövetségeseit – az Egyesült Királyságot, az Európai Uniót és Japánt – ráadásul különösen hátrányosan érinti, hogy exportjukban nagy súlyt képviselnek az acél-, alumínium- és autóipari termékek. Ezekre ugyanis a korábbi ágazati vámok a bírósági döntés után is érvényben maradtak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Asztalra csapott a jegybankelnök: nincs szükség mind a 27 uniós tagállamra a haladáshoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility