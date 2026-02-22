Fájdalmas pofont kaptak az USA legfontosabb szövetségesei, a riválisok viszont nagyon jól jártak

Amint arról már a Portfolio is beszámolt korábban, az amerikai Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek minősítette Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseit. Az USA első embere erre reagálva pénteken 10 százalékos pótlólagos vámot jelentett be minden amerikai importtermékre, majd ennek mértékét szombaton 15 százalékra emelte.
A Global Trade Alert független kereskedelmi figyelőszervezet elemzése szerint az országspecifikus vámok megszűnése és a 15 százalékos általános teher megjelenése éppen az USA ellenfeleinek kedvez, miközben a kárvallottak a közeli szövetségesek lehetnek.
Brazília átlagos vámterhelése 13,6 százalékponttal, Kínáé pedig 7,1 százalékponttal csökken az új rendszerben.
Ezzel szemben az Egyesült Királyság járt a legrosszabbul: Londonnak korábban sikerült számos termékre 10 százalékos vámot kialkudnia, most viszont átlagosan 2,1 százalékpontos emelkedéssel kell szembenéznie. Az Európai Unió összességében 0,8 százalékpontos növekedést könyvelhet el, ezen belül Olaszország és Franciaország a leginkább érintett.
A Donald Trump által bejelentett új intézkedés kedden lép hatályba, ám kongresszusi jóváhagyás nélkül mindössze 150 napig maradhat érvényben.
Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője vasárnap a CBS-nek nyilatkozva elismerte, hogy az új rendszer kevesebb mozgásteret ad, mint a korábbi.
Ugyanakkor jelezte, hogy az adminisztráció tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó vizsgálatokat indít, amelyek további vámok kivetését alapozhatják meg.
Greer szerint a vizsgálatok kiterjednek majd az ázsiai országok – Vietnám, Thaiföld, Malajzia – ipari túlkapacitására is, amelyek egyébként az egységes vámtarifából a legjobban profitálnak.
Az Európai Bizottság vasárnap "teljes körű egyértelműséget" követelt Washingtontól, hangsúlyozva, hogy "a megállapodás az megállapodás", és az EU elvárja az amerikai kötelezettségvállalások betartását. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi vámokat nagyrészt nem az exportőrök, hanem az amerikai importőrök, végső soron pedig az amerikai fogyasztók fizették meg.
Johannes Fritz, a Global Trade Alert vezetője szerint
a vámrendszer jövője rendkívül bizonytalan, mivel az adminisztráció jelezte: az 1974-es kereskedelmi törvény 301-es szakasza alapján országspecifikus intézkedéseket kíván bevezetni.
Az Egyesült Államok már meg is indította ezeket a vizsgálatokat Brazília és Kína ellen. Az USA hagyományos szövetségeseit – az Egyesült Királyságot, az Európai Uniót és Japánt – ráadásul különösen hátrányosan érinti, hogy exportjukban nagy súlyt képviselnek az acél-, alumínium- és autóipari termékek. Ezekre ugyanis a korábbi ágazati vámok a bírósági döntés után is érvényben maradtak.
