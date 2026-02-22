Időjárás: ilyen még nem volt Magyarországon idén

Az elmúlt bő másfél évtizedet vizsgálva kifejezetten ritkának számít, hogy az év első heteiben nem alakul ki zivatar Magyarországon. 2010 óta tizenkét alkalommal fordult elő, hogy már január 20-a előtt megdörrent az ég. Hasonlóan kései kezdésre legutóbb 2014-ben (február 28.), illetve 2011-ben (március 14.) volt példa.

A jelenlegi előrejelzések szerint hétfőn egy hidegfront éri el a térséget, miközben a magassági futóáramlás is a Kárpát-medence felett húzódik majd. A labilisabbá váló légkörben elszórtan záporos gócok jöhetnek létre.

Ekkor már elegendő konvektív energia gyűlhet össze ahhoz, hogy elsősorban az Északi-Dunántúlon, kisebb eséllyel pedig az északi határ mentén zivatarok alakuljanak ki.

Kedden ismét változik a helyzet: ekkor egy tőlünk északkeletre található magassági teknő hátoldalára kerül az ország. A szórványos záporok mellett – amelyek a hegyekben havas esőbe vagy hózáporba is átmehetnek – az északkeleti és keleti megyékben pattanhat ki néhol villámlással kísért csapadék.

Mivel még februárt írunk, heves időjárási eseményekre nem kell számítani. Ugyanakkor egy-egy intenzívebb góc környezetében a 60 km/h-t kevéssel meghaladó széllökések előfordulhatnak. A hét közepére várhatóan megnyugszik az időjárás, így a folytatásban csapadékmentes, naposabb és pár fokkal enyhébb időre készülhetünk.

