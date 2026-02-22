  • Megjelenítés
Időjárás: ilyen még nem volt Magyarországon idén
Időjárás: ilyen még nem volt Magyarországon idén

Portfolio
Jövő hét elején, hétfőn és kedden jó esély mutatkozik az év első zivatarának kialakulására. A légköri feltételek mindkét napon kedvezőek lesznek ahhoz, hogy véget érjen az elmúlt tizenöt év viszonylatában szokatlannak számító dörgésmentes időszak - írta ki Facebook-oldalára a Hungaromet.

Az elmúlt bő másfél évtizedet vizsgálva kifejezetten ritkának számít, hogy az év első heteiben nem alakul ki zivatar Magyarországon. 2010 óta tizenkét alkalommal fordult elő, hogy már január 20-a előtt megdörrent az ég. Hasonlóan kései kezdésre legutóbb 2014-ben (február 28.), illetve 2011-ben (március 14.) volt példa.

A jelenlegi előrejelzések szerint hétfőn egy hidegfront éri el a térséget, miközben a magassági futóáramlás is a Kárpát-medence felett húzódik majd. A labilisabbá váló légkörben elszórtan záporos gócok jöhetnek létre.

Ekkor már elegendő konvektív energia gyűlhet össze ahhoz, hogy elsősorban az Északi-Dunántúlon, kisebb eséllyel pedig az északi határ mentén zivatarok alakuljanak ki.

Kedden ismét változik a helyzet: ekkor egy tőlünk északkeletre található magassági teknő hátoldalára kerül az ország. A szórványos záporok mellett – amelyek a hegyekben havas esőbe vagy hózáporba is átmehetnek – az északkeleti és keleti megyékben pattanhat ki néhol villámlással kísért csapadék.

Mivel még februárt írunk, heves időjárási eseményekre nem kell számítani. Ugyanakkor egy-egy intenzívebb góc környezetében a 60 km/h-t kevéssel meghaladó széllökések előfordulhatnak. A hét közepére várhatóan megnyugszik az időjárás, így a folytatásban csapadékmentes, naposabb és pár fokkal enyhébb időre készülhetünk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

