Leállt a szállítás a Barátság-vezetéken: Orbán Viktor 4 ellencsapást jelentett be

Orbán Viktor közölte, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított,
ugyanakkor megteszik a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok.
A kormányfő a videóban azt mondta: Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, és ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarországnak.
Ezt a veszélyt elhárítottuk, a megfelelő döntéseket meghoztuk, ezért ma ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított
- fogalmazott.
Ugyanakkor ellenlépésekről is döntöttek.
- Nem indítják újra a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába egész addig, amíg nem jönnek az olajszállítmányokat Ukrajnából.
- Döntöttek arról is, hogy az energiaellátás tekintetében, ahol Ukrajna függ Magyarországtól, óvatosan fognak eljárni, ugyanis a határ másik oldalán is magyarok élnek, és "a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika".
- A miniszterelnök jelezte: döntöttek arról is, hogy azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntés született Brüsszelben, de még nem folyósították, és amelynek folyósításához Magyarország jóváhagyása, hozzájárulása is szükséges, megállítják. Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra - közölte Orbán Viktor.
- Azt is eldöntötték, hogy amíg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen szankciós politikát nem támogat Magyarország, következésképpen a döntésre előterjesztett 20. szankciós csomagot is megtagadják.
Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok
- fogalmazott Orbán Viktor.
Címlapkép forrása: Portfolio
