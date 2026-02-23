  • Megjelenítés
Csak holnaptól állítja le a vámbeszedést az Egyesült Államok
Csak holnaptól állítja le a vámbeszedést az Egyesült Államok

Az Amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) csak keddtől, több mint három nappal a Legfelsőbb Bíróság döntése után állítja le az alkotmányellenesnek nyilvánított, IEEPA-törvényre hivatkozó vámok beszedését. Az importőröket esetlegesen megillető visszatérítésekről azonban egyelőre nem esett szó.

A CBP a szállítmányozóknak küldött értesítésében közölte, hogy kedd hajnali 0:01-től (közép-európai idő szerint 6:01-től) érvényteleníti a Donald Trump korábbi rendeleteivel összefüggő valamennyi vámkódot. Ezek a rendelkezések a nemzetközi gazdasági vészhelyzeti törvényre (IEEPA) hivatkoztak. A hatóság nem indokolta, miért folytatta napokig a jogalap nélküli vámok beszedését a Legfelsőbb Bíróság pénteki ítélete után, és arról sem adott tájékoztatást, hogy az importőrök számíthatnak-e visszatérítésre.

A beszedés leállítása egybeesik azzal a lépéssel, hogy Trump – más jogalapra hivatkozva – 15 százalékos globális vámot vezetett be a bíróság által megsemmisített tételek helyettesítésére. A CBP hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem érinti a nemzetbiztonsági indokkal kivetett 232-es, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra válaszul bevezetett 301-es szakasz szerinti vámokat.

A Penn-Wharton közgazdászainak költségvetési modellbecslése szerint az IEEPA-vámokból összesen több mint 175 milliárd dollár folyt be az amerikai államkincstárba. Ez az összeg most potenciálisan visszatérítési igények tárgyává válhat. Számításaik szerint ezek a vámok naponta bruttó félmilliárd dollárt meghaladó bevételt termeltek.

Az Egyesült Államok nem tágít

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője vasárnap több interjúban is amellett érvelt, hogy az amerikai vámpolitika "nem változott", csupán a jogi eszközök módosultak. Egyelőre azonban ezek nem teljesen tökéletesek. Trump szombaton a 15 százalékos globális vámot  az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakaszára hivatkozva hirdette meg. Bár ez más jogalap, mint amelyet a bíróság vizsgált, kongresszusi jóváhagyás nélkül az intézkedés öt hónapon belül automatikusan hatályát veszti. Greer jelezte: a kormányzat egyelőre nem kíván törvényhozási felhatalmazást kérni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

