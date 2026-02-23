Csőd után folytatja a Pepco Németországban – feleannyi üzlettel indul újra a lánc

A Pepco németországi leányvállalata sikeresen lezárta csődeljárását: a lánc jelentős átszervezés után folytatja működését, ám az üzletek száma csaknem a felére csökkent - írja a Retail Detail.

Hivatalosan is véget ért február 28-án a Pepco Germany GmbH saját irányítású csődeljárása. A tavaly október 1-jén indult folyamat során a diszkontlánc németországi üzleteinek száma 64-ről 36-ra, a dolgozói létszám pedig 500-ról mintegy 350 főre csökkent.

A vállalat álláspontja szerint a megmaradt üzlethálózat szilárd alapot teremt a jövőbeli nyereséges növekedéshez.

A hitelezők egyhangúlag jóváhagyták a benyújtott csődegyezségi tervet.

Christian Stoffler, aki átszervezési biztosként felügyelte a folyamatot, távozott pozíciójából. Értékelése szerint a Pepco Germany a gyors és hatékony, saját irányítás alatti reorganizáció mintapéldája, így minden feltétel adott a sikeres újrainduláshoz.

A Pepco Germany operatív irányítását Daniel Blaumann veszi át. A vezetői csapathoz csatlakozik továbbá Jorge Gervasi, a nyugat-európai régió operatív igazgatója, valamint a pénzügyekért felelős Ľubica Poláková is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images