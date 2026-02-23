Csődbe ment a francia divatcég belga leányvállalata

A francia divatkereskedő ellen 2025 októbere óta zajlott a csődeljárás, majd decemberben sikerült vevőt találni a vállalatra. Santiago Cucci, a HoldIKKS holding elnöke, valamint Michaël Benabou, a Vente Privée (Veepee) társalapítója vállalta, hogy Franciaországban 219 üzletet és 546 munkahelyet megmentenek.

Ez az intézkedés ugyanakkor a 2025 végén még tizenkét országban működő 473 bolt és 1287 alkalmazott kevesebb mint felét érinti.

A belga leányvállalat azonban kimaradt a mentőcsomagból.

A L'Echo beszámolója szerint a céget hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvánították.

A döntés következtében mintegy tucatnyi saját tulajdonú üzlet zár be, és több tucat dolgozó veszíti el állását. A franchise rendszerben üzemelő boltok várhatóan tovább működhetnek.

