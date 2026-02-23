Drámai javaslat érkezett: evakuálni kellene az alacsonyan fekvő észak-német területeket

A Helmholtz Hereon Központ parti rendszerekkel foglalkozó intézetének kutatói szerint az elmúlt száz évben átlagosan mintegy 20 centiméterrel emelkedett a tengerszint a német Északi-tenger partjainál. Ezt a cuxhaveni és norderney-i mérőállomások adatai is alátámasztják. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékétől függően 2100-ra – az 1995–2014-es időszakhoz képest – további 30–120 centiméteres emelkedés várható, amely a századfordulót követően sem áll meg.
Az emelkedő tengerszint a vihardagályokat is súlyosbítja: azok egyre magasabbak és gyakoribbak lesznek.
Az 1962-es pusztító vihardagály után az északi tartományok jelentősen megerősítették gátjaikat. Ennek köszönhetően az 1976-os, még magasabb vízállást hozó áradás már szinte nem okozott kárt. Azóta az Északi-tenger partján úgynevezett klímagátakat építenek, amelyek szélesebbek, és szükség esetén magasíthatók. Alsó-Szászországban ezek koronája eléri a tengerszint feletti tízméteres magasságot.
Aggasztó fordulatot hozott Csang Ven-jan és szerzőtársai friss tanulmánya, amely szerint a Watt-tenger üledék-felhalmozódása már nem képes lépést tartani a tengerszint emelkedésével. A német partszakasz 24 árapálymedencéjéből mindössze kilencben haladta meg a feliszapolódás mértéke a relatív tengerszint-emelkedést az 1998 és 2022 közötti időszakban. Az utolsó évtizedben ez az arány még rosszabb: már csak négy medencére volt igaz. Csang szerint az a korábbi feltételezés, hogy a Watt-tenger képes ellenállni a vízszint emelkedésének, megdőlni látszik.
Feladnák az alacsonyabban fekvő területeket?
A Német Meteorológiai Társaság és a Német Fizikai Társaság 2024 szeptemberében közös felhívásban kérte a döntéshozókat, hogy fontolják meg az alacsonyabban fekvő parti területekről való visszavonulást. A Német Északi-tengeri Partvédelmi Szövetség azonban szkeptikus. Álláspontjuk szerint
a gátak mögötti élet ma biztonságosabb, mint valaha, ezért a visszavonulás nem indokolt.
Ehelyett a meglévő védvonalak erősítését és második gátvonal kiépítését javasolják.
Alsó-Szászország és Schleswig-Holstein tartománya szintén elutasítja az általános visszavonulás gondolatát. Alsó-Szászországban a gátakkal védett övezet a tartomány területének 14 százalékát teszi ki, ahol 1,1 millió ember él, és mintegy 200 milliárd euró értékű vagyon található. A tartományok inkább a meglévő védelmi rendszerek fejlesztésére költenek: Alsó-Szászországban évi mintegy 86, Schleswig-Holsteinben 76,4 millió eurót fordítanak partvédelemre. A 2023. októberi balti-tengeri vihardagály nyomán a keleti partvidéken is klímagátak épülnek. Emellett az eddig védelem nélküli városoknak, például Flensburgnak és Lübecknek is ki kell építeniük saját partvédelmi létesítményeiket.
A Balti-tenger sajátos helyzetben van
Bár a Dán-szorosokon keresztül kapcsolódik az Északi-tengerhez, és átlagos vízszintje nagyjából követi a globális tendenciát, az árapály-jelenség itt minimális. A vízszintet inkább a szél, a légnyomás és az északi-tengeri beáramlás határozza meg, ami kiszámíthatatlan vihardagályokat okozhat. Markus Meier, a Leibniz Balti-tengeri Kutatóintézet óceánkutatója szerint az Északi-tengernél a jelentős árapály miatt nagyobb a kockázat. A veszély különösen akkor nő meg, ha a tengerszint-emelkedés, a dagály és egy szélsőséges vihar hatása egybeesik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csúnya pofont kapott nyáron a renegát hatalom, kiderült, mivel pótolnák a veszteségeket
Nem fogadnánk nagy összegben arra, hogy működni fog.
Trump újabb vámokkal fenyegette meg a "trükköző" országokat
Ismét reagált a pénteki bírósági döntésre.
A holdújév árnyékában keresi új húzóerejét Kína
Idén hosszabb volt az ünnep, de nem puszta jóindulatból.
Hogyan szeretett ki Németország Kínából?
A kínai ipar saját terepén győzi le Németországot, pánik alakult ki.
Távozik a magyar Rossmann vezére, még nincs meg az utód
Hét év után új területekre megy.
Kiderült a titok: ezzel az újítással védekezne Oroszország a tömeges dróntámadások ellen
Új fegyvert kapott a légvédelem.
Olyan történt most az orosz olajjal, amire három éve nem volt példa
Bajba kerülhet a hadi gépezet.
Leleplező műholdfotók érkeztek: különleges fegyverrendszert telepített Irán, nagy a készültség
Maga az elképzelés kifejezetten modern.
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?