Drámai javaslat érkezett: evakuálni kellene az alacsonyan fekvő észak-német területeket
Portfolio
Németország partvidékén évszázados léptékben emelkedik a tengerszint. Bár a változás szabad szemmel alig érzékelhető, az árvízveszély egyre komolyabb kihívást jelent az északi tartományoknak. A védelmi rendszerek fejlesztése mellett felmerült az alacsonyabban fekvő területek feladása, azaz a visszavonulás gondolata is, ám a legtöbb érintett tartomány ezt egyelőre elveti - írja a phsy.org.
A Helmholtz Hereon Központ parti rendszerekkel foglalkozó intézetének kutatói szerint az elmúlt száz évben átlagosan mintegy 20 centiméterrel emelkedett a tengerszint a német Északi-tenger partjainál. Ezt a cuxhaveni és norderney-i mérőállomások adatai is alátámasztják. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékétől függően 2100-ra – az 1995–2014-es időszakhoz képest – további 30–120 centiméteres emelkedés várható, amely a századfordulót követően sem áll meg.

Az emelkedő tengerszint a vihardagályokat is súlyosbítja: azok egyre magasabbak és gyakoribbak lesznek.

Az 1962-es pusztító vihardagály után az északi tartományok jelentősen megerősítették gátjaikat. Ennek köszönhetően az 1976-os, még magasabb vízállást hozó áradás már szinte nem okozott kárt. Azóta az Északi-tenger partján úgynevezett klímagátakat építenek, amelyek szélesebbek, és szükség esetén magasíthatók. Alsó-Szászországban ezek koronája eléri a tengerszint feletti tízméteres magasságot.

Aggasztó fordulatot hozott Csang Ven-jan és szerzőtársai friss tanulmánya, amely szerint a Watt-tenger üledék-felhalmozódása már nem képes lépést tartani a tengerszint emelkedésével. A német partszakasz 24 árapálymedencéjéből mindössze kilencben haladta meg a feliszapolódás mértéke a relatív tengerszint-emelkedést az 1998 és 2022 közötti időszakban. Az utolsó évtizedben ez az arány még rosszabb: már csak négy medencére volt igaz. Csang szerint az a korábbi feltételezés, hogy a Watt-tenger képes ellenállni a vízszint emelkedésének, megdőlni látszik.

Feladnák az alacsonyabban fekvő területeket?

A Német Meteorológiai Társaság és a Német Fizikai Társaság 2024 szeptemberében közös felhívásban kérte a döntéshozókat, hogy fontolják meg az alacsonyabban fekvő parti területekről való visszavonulást. A Német Északi-tengeri Partvédelmi Szövetség azonban szkeptikus. Álláspontjuk szerint

a gátak mögötti élet ma biztonságosabb, mint valaha, ezért a visszavonulás nem indokolt.

Ehelyett a meglévő védvonalak erősítését és második gátvonal kiépítését javasolják.

Alsó-Szászország és Schleswig-Holstein tartománya szintén elutasítja az általános visszavonulás gondolatát. Alsó-Szászországban a gátakkal védett övezet a tartomány területének 14 százalékát teszi ki, ahol 1,1 millió ember él, és mintegy 200 milliárd euró értékű vagyon található. A tartományok inkább a meglévő védelmi rendszerek fejlesztésére költenek: Alsó-Szászországban évi mintegy 86, Schleswig-Holsteinben 76,4 millió eurót fordítanak partvédelemre. A 2023. októberi balti-tengeri vihardagály nyomán a keleti partvidéken is klímagátak épülnek. Emellett az eddig védelem nélküli városoknak, például Flensburgnak és Lübecknek is ki kell építeniük saját partvédelmi létesítményeiket.

A Balti-tenger sajátos helyzetben van

Bár a Dán-szorosokon keresztül kapcsolódik az Északi-tengerhez, és átlagos vízszintje nagyjából követi a globális tendenciát, az árapály-jelenség itt minimális. A vízszintet inkább a szél, a légnyomás és az északi-tengeri beáramlás határozza meg, ami kiszámíthatatlan vihardagályokat okozhat. Markus Meier, a Leibniz Balti-tengeri Kutatóintézet óceánkutatója szerint az Északi-tengernél a jelentős árapály miatt nagyobb a kockázat. A veszély különösen akkor nő meg, ha a tengerszint-emelkedés, a dagály és egy szélsőséges vihar hatása egybeesik.

