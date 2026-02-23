  • Megjelenítés
Durván emelkedett a gyümölcsök ára a szomszédban
Gazdaság

Durván emelkedett a gyümölcsök ára a szomszédban

MTI
Szerbiában tavaly 68,2 százalékkal emelkedett a gyümölcs ára az előző évhez képest - közölte az ország statisztikai hivatala.

A hivatal adatai szerint a mezőgazdasági és halászati termékek ára tavaly átlagosan 10,7 százalékkal nőtt. Az áremelkedéshez a gyümölcsök jelentős drágulása mellett a gabonafélék 12,3 százalékos árnövekedése járult hozzá a legnagyobb mértékben.

2025 decemberében a mezőgazdasági és halászati termékek ára 4 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A fő termékcsoportok közül minderre a legnagyobb hatást a gabonafélék 7,2 százalékos, valamint az állatállomány és baromfi 5 százalékos drágulása gyakorolta.

Az előző hónaphoz képest ugyanakkor 2025 decemberében a mezőgazdasági és halászati termékek ára átlagosan 2,2 százalékkal csökkent. A legnagyobb áresést az állatállományra és baromfikra vonatkozó csoportban (2,7 százalék), valamint a gabonaféléknél (2,3 százalék) regisztrálták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

PR cikk

Trader

Fórum

