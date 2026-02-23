Egyre nagyobb a klímakockázat az olívaolaj-ágazatban – az olasz termelés tartós hiánnyal küzd

A most záruló olívaszezon a szélsőséges időjárási események miatt hullámzóan alakult. A 2025. szeptemberi előrejelzések még 300 ezer tonnás terméssel számoltak, ami az évekig tartó aszály és a magas költségek után a normális szintre való visszatérést jelentette volna. Bár az olasz termelés mennyiségben és piaci pozícióban javult, az éghajlati instabilitás miatt a várakozások az idény során fokozatosan mérséklődtek.
A legnagyobb termelőt, Spanyolországot hónapok óta visszatérő áradások sújtják, de a szélsőséges téli időjárás Dél-Olaszországban is komoly károkat okozott.
Ugyanakkor az utóbbi évek enyhébb hőmérséklete lehetővé tette, hogy olyan északi régiókban is kísérletezzenek az olívatermesztéssel, mint Piemont vagy az Aosta-völgy. Anna Cane, a szövetség vezetője szerint a legnagyobb aggodalom az, hogy a jelenlegi éghajlati viszonyok helyrehozhatatlanul károsíthatják az ültetvényeket. Ez tovább mélyítheti az olasz olívaolaj-termelés történelmi hiányát: az ország jelenleg a mintegy egymillió tonnás éves belföldi keresletnek csupán az egyharmadát, körülbelül 300 ezer tonnát képes saját forrásból fedezni.
Az Assitol üdvözölte az olasz agrárminisztérium által meghirdetett nemzeti olívatervet. A program célja a termelés növelése és az ágazat modernizálása, többek között a vízhiánynak és növénybetegségeknek ellenállóbb fajták bevezetésével. A szövetség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ezek az eredmények nem egyik napról a másikra születnek meg. A kiszámíthatatlan éghajlati körülmények között az olajipari vállalatok kénytelenek más mediterrán térségekből importálni, a beszerzési források diverzifikálása pedig elengedhetetlen a minőség fenntartásához.
Az olasz rendszerben a termékek útját a határtól a feldolgozóüzemekig nyolc hatóság felügyeli, a SIAN nevű országos informatikai rendszer pedig folyamatosan ellenőrzi az Olaszországba belépő és onnan kilépő forgalmat. Az Assitol arra kérte az Európai Bizottságot, hogy ezt a nyomonkövetési rendszert terjesszék ki az egész Európai Unióra. A gyártók évente több ezer belső ellenőrzést végeznek az alapanyagokon és a késztermékeken, a palackokon elhelyezett QR-kódok segítségével pedig a fogyasztók is végigkövethetik az olaj útját a termelőtől az asztalig.
A Nemzetközi Olívatanács adatai szerint az olívaolaj a világ étkezési zsiradékfogyasztásának mindössze 4 százalékát teszi ki. Ez az adat jelzi, hogy az extra szűz olívaolaj népszerűsítésében még jelentős növekedési potenciál rejlik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
