  • Megjelenítés
Egyre nagyobb a klímakockázat az olívaolaj-ágazatban – az olasz termelés tartós hiánnyal küzd
Gazdaság

Egyre nagyobb a klímakockázat az olívaolaj-ágazatban – az olasz termelés tartós hiánnyal küzd

Portfolio
Az éghajlatváltozás vált az olívaolaj-ágazat legmeghatározóbb tényezőjévé, amely alapvetően befolyásolja mind a termelést, mind a piaci tendenciákat – közölte az Assitol, az olasz olívaolaj-ipari szövetség - közölte az ESM kiskereskedelmi szakportál.
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
Február 25-26-án jön a Planet Expo és Konferencia: Hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a klímaváltozás sürgetésében? Regisztráljon az ingyenes Planet Expo és Konferencia fenntartható agráriumról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

A most záruló olívaszezon a szélsőséges időjárási események miatt hullámzóan alakult. A 2025. szeptemberi előrejelzések még 300 ezer tonnás terméssel számoltak, ami az évekig tartó aszály és a magas költségek után a normális szintre való visszatérést jelentette volna. Bár az olasz termelés mennyiségben és piaci pozícióban javult, az éghajlati instabilitás miatt a várakozások az idény során fokozatosan mérséklődtek.

A legnagyobb termelőt, Spanyolországot hónapok óta visszatérő áradások sújtják, de a szélsőséges téli időjárás Dél-Olaszországban is komoly károkat okozott.

Ugyanakkor az utóbbi évek enyhébb hőmérséklete lehetővé tette, hogy olyan északi régiókban is kísérletezzenek az olívatermesztéssel, mint Piemont vagy az Aosta-völgy. Anna Cane, a szövetség vezetője szerint a legnagyobb aggodalom az, hogy a jelenlegi éghajlati viszonyok helyrehozhatatlanul károsíthatják az ültetvényeket. Ez tovább mélyítheti az olasz olívaolaj-termelés történelmi hiányát: az ország jelenleg a mintegy egymillió tonnás éves belföldi keresletnek csupán az egyharmadát, körülbelül 300 ezer tonnát képes saját forrásból fedezni.

Az Assitol üdvözölte az olasz agrárminisztérium által meghirdetett nemzeti olívatervet. A program célja a termelés növelése és az ágazat modernizálása, többek között a vízhiánynak és növénybetegségeknek ellenállóbb fajták bevezetésével. A szövetség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ezek az eredmények nem egyik napról a másikra születnek meg. A kiszámíthatatlan éghajlati körülmények között az olajipari vállalatok kénytelenek más mediterrán térségekből importálni, a beszerzési források diverzifikálása pedig elengedhetetlen a minőség fenntartásához.

Még több Gazdaság

Megosztja a horvátokat az esti alkoholtilalom ötlete – a lakosság több mint 55 százaléka támogatná

Megint erős adatok jöttek az USA-ból

A holdújév árnyékában keresi új húzóerejét Kína

Az olasz rendszerben a termékek útját a határtól a feldolgozóüzemekig nyolc hatóság felügyeli, a SIAN nevű országos informatikai rendszer pedig folyamatosan ellenőrzi az Olaszországba belépő és onnan kilépő forgalmat. Az Assitol arra kérte az Európai Bizottságot, hogy ezt a nyomonkövetési rendszert terjesszék ki az egész Európai Unióra. A gyártók évente több ezer belső ellenőrzést végeznek az alapanyagokon és a késztermékeken, a palackokon elhelyezett QR-kódok segítségével pedig a fogyasztók is végigkövethetik az olaj útját a termelőtől az asztalig.

A Nemzetközi Olívatanács adatai szerint az olívaolaj a világ étkezési zsiradékfogyasztásának mindössze 4 százalékát teszi ki. Ez az adat jelzi, hogy az extra szűz olívaolaj népszerűsítésében még jelentős növekedési potenciál rejlik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Mindent leállított a Trump elleni döntés, áll a bál a brüsszeli paktum körül
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility