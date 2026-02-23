  • Megjelenítés
Evakuáltak egy iskolát Mezőkövesden – 23 diák és egy tanár panaszkodott rosszullétre
Evakuáltak egy iskolát Mezőkövesden – 23 diák és egy tanár panaszkodott rosszullétre

MTI
Kiürítettek egy iskolát hétfő délután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőkövesden, mert többen légúti irritációra és rosszullétre panaszkodtak - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Azt írták, a hivatásos tűzoltók kiérkezéséig mindenki elhagyta az épületet. Az egységek előbb azt az épületrészt vizsgálták át, ahol korábban a szúrós szagot tapasztalták, majd az egész iskolát ellenőrizték.

A felderítésben a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi mobil laborja is részt vett. A tűzoltók a mérőműszerekkel sem tapasztaltak eltérést a levegő minőségében, egészségre ártalmas anyag nem volt kimutatható - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint nem zárható ki, hogy

egy régi klímaberendezésből szivárgott el a hűtőközeg,

ennek a lehetőségét szakemberek bevonásával vizsgálják. Az épületet a gázszolgáltató szakemberei is átvizsgálták, gázszivárgás sem történt.

Fekete Zoltán polgármester a Mezőkövesd Online Facebook-oldalon azt közölte, hogy a Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumban hétfő délután egy óra körül 23 tanuló és egy pedagógus panaszkodott ismeretlen eredetű torokirritációra.

