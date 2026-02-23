Évtizedes válsága ellenére is a világ 3. legnagyobb gazdasága a német

A kölni székhelyű Német Gazdaságkutató Intézet (IW) a Reuters hírügynökség számára készített számításai szerint Németország bruttó hazai terméke (GDP) tavaly 5052 milliárd dollárt tett ki. Ezzel továbbra is megelőzi a negyedik helyre szorult Japánt, amelynek gazdasági teljesítménye 4431 milliárd dollár volt. A rangsor élén az Egyesült Államok áll 30 779 milliárd dollárral, mögötte pedig Kína következik 19 513 milliárd dollárral.

Michael Grömling, az IW gazdaságkutatási vezetője szerint Japán hasonló strukturális problémákkal küzd, mint Németország. Ilyen az erősödő globális protekcionizmus, a magasabb vámok, a növekvő kínai verseny és az elöregedő társadalom.

A szakértő hozzátette: mindkét ország egyre jobban lemarad a két vezető gazdaság mögött, amelyek jóval dinamikusabb növekedést mutatnak.

Az IW prognózisa szerint Németország idén is megőrzi harmadik helyét. Grömling úgy fogalmazott, hogy a recesszió és a stagnálás után idén először várható enyhe, mintegy egyszázalékos bővülés, amelyet az állami beruházások is támogatnak.

Hozzátette ugyanakkor:

Németország továbbra is fékezve halad.

Szakértők szerint azonban középtávon India megelőzheti Németországot.

Az IW szakértője szerint ez akár az évtized végéig bekövetkezhet, ami elsősorban az indiai gazdaság méretéből adódik. India mintegy 1,5 milliárd lakosával Kínát is megelőzve a világ legnépesebb országa lett, miközben Németország népessége mindössze 83,5 millió fő. Ráadásul a dél-ázsiai ország átlag feletti növekedést produkál, ami Grömling szerint Németország számára is lehetőségeket kínál, hiszen újabb piacokat nyithat a német termékek előtt.

