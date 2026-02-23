Fordulópontban a magyar járműipar? Március 26-án Debrecenben derül ki, merre tart a szektor!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A hazai járműipar jelenleg rendkívül turbulens környezetben kénytelen megőrizni versenyképességét. Az ellátási láncok sérülékenysége, a háborús helyzet, az energiaválság, valamint a kínai gyártók megnövekedett szerepe mind olyan kihívásokat jelentenek, amelyekre választ kell találni. A konferencia célja, hogy a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók tapasztalatainak megosztásával, jó gyakorlatok átadásával segítse az iparág szereplőit ebben a nehéz időszakban.

Járműipar 2026 Idén március 26-27-én, Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók - tanuljunk tőlük és egymástól a jó gyakorlatok megosztásával, a szakmai programot követően közös vacsorával, esti programmal, networking- és szálláslehetőséggel. Ne maradjon le! Információ és jelentkezés

Kiemelt témák:

A globális járműipart érintő kihívások, hazai helyzetkép és versenyképesség

Kínai vállalatok térnyerése az autóipari láncban – kulturális alkalmazkodási képesség, munkavállalói és beszállítói lehetőségek. Vannak egyáltalán?

Humanoid robotok és AI a járműiparban – Hol tartanak ebben a hazai cégek és milyen további lehetőségeket tartogat a gyártásban?

Az elektromobilitásra átállás kihívásai - kire milyen hatással van az elektrifikáció és mennyire lesz gyors valójában?

A kihívás ami velünk maradt: Energiaköltségek, -beszerzés és energiahatékonysági beruházások nagyvállalati és kkv szinten; Jedlik Ányos program a megújuló energiák termelésére és tárolására

Gyártászöldítés, fenntartható ellátási láncok, ESG – felkészülés a szabályozásra

HR kihívások: A bér transzparencia irányelv átültetése a hazai gyakorlatba, motiváció, technológiai átállás, új generációk kezelése, harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása

A konferencia programjából kiemelkedő előadások várhatók:

Az I. szekcióban Jeremy Wang, a BYD Europe regionális országigazgatója tart keynote előadást a globális piaci helyzetről és annak magyarországi hatásairól.

Szintén az I. szekcióban Tóth András István, a E.ON Hungária Csoport Megoldásértékesítési igazgatója "Az energia nem költség. Az energia kockázat." címmel beszél az energiagazdálkodás kihívásairól. Tóth András István E.ON Hungária Csoport, Megoldásértékesítési igazgató Tóth András István a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, majd a Közép-Európai Egyetemen szerzett diplomát. Pályafutását a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontban kezdte, majd 200 … Tovább

Keszte Róbert, a Continental AG Head of ANS Operations résztvevőjeként szerepel a beszállítói vezetői kerekasztal-beszélgetésben az I. szekcióban. Dr. Keszte Róbert AUMOVIO, Head of ANS Operations, Continental AG Operating Director of Architecture and Networking Business Unit Dr. Keszte Róbert autóipariban és elektronika-gyártásban jártas vezérigazgató, menedzser, járműgépész mérnök és közgazdász. A németországi AUMOVIO SE Architecture and Networking üzleti területének vil … Tovább

A III/A szekcióban Varga Zoltán, a Magyar Suzuki Operatív igazgatója vesz részt a HR kerekasztalon, ahol a humán erőforrás kihívásairól lesz szó. dr. Varga Zoltán Magyar Suzuki, Operatív igazgató - HR, Vállalati szolgáltatások, Jogi és Compliance Ügyek Jogász-közgazdász. Több mint egy évtizede csatlakozott a Magyar Suzukihoz. 2020-ban a HR-, illetve a Jogi és Comliance Osztály irányítását bízták rá, melyeket ma már regionális szinten vezet. Jogi dip … Tovább

A III/B szekcióban Charles Wassen, a Dana Hungary Kft. General Manager-je vagy a Schaeffler Debrecen ügyvezetője beszél a termelékenység javításáról és a digitalizációról. Charles Wassen Dana Hungary Kft., General Manager, Country Operations Lead Charles Wassen serves as General Manager of Dana Hungary Ltd. since June 2014. He is responsible for overseeing Dana’s operational activities in Győr (West Hungary). Additionally, he was promoted to O … Tovább

A IV. szekcióban Dapsy Zoltán, az AUMOVIO Hungary Kft. gyárigazgatója osztja majd meg tapasztalatait a humanoid robotokról és az AI járműipari alkalmazásáról. Dapsy Zoltán AUMOVIO Hungary Kft., gyárigazgató Dapsy Zoltán 2003-ban csatlakozott a német technológiai vállalat budapesti gyárához, minőségbiztosítási vezető munkakörben. 2015 és 2017 között Nagyszebenben szerzett nemzetközi tapasztalatot ugyanebben a pozícióban. 2018-tól Budapesten a fékvezérlő elektronikákat előállító gyáregység vezetője, 2022-től 2023. év végéig pedig a Continental Automotive Hungary Kft. (jelenleg AUMOVIO Hungary Kft.) veszprémi gyárának igazgatója volt. Jelenlegi pozícióját a budapesti AUMOVIO Hungary Kft. élén 2024. január 1. óta látja el. … Tovább

Szó lesz még a kínai vállalatok térnyerésének kulturális és munkavállalói vonatkozásairól, a gyártászöldítés és fenntartható ellátási láncok kialakításának kérdéseiről, a bértranszparencia irányelv átültetésének gyakorlati kihívásairól, valamint a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségeiről is. A szakmai program után közös vacsora, állófogadás és networking lehetőség várja a résztvevőket.

Akkugyártól a legnagyobb magyar beszállítókig

Az esemény második napján pedig egyedülálló lehetőség nyílik a való élet tapasztalatainak megismerésére: több közeli helyszínen biztosítanak gyárlátogatási lehetőséget buszos transzferrel. A turnusok 9:00 és 11:00 órakor indulnak, így két helyszín is választható az online regisztráció során.

Schaeffler Debrecen E-Mobility Gyár

SEMCORP Hungary szeparátor alapfólia gyártóegysége

Thyssenkrupp Springs & Stabilizers

Hajdu Autotechnika

CATL – Modulgyártó üzem

Ez az a konferencia, ahol valban találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók - tanuljunk tőlük és egymástól a jó gyakorlatok megosztásával, a szakmai programot követően közös vacsorával, esti programmal, networking- és szálláslehetőséggel. Ne maradjon le, regisztráljon mielőbb!

