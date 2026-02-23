Fordulópontban a magyar járműipar? Március 26-án Debrecenben derül ki, merre tart a szektor!

A hazai járműipar jelenleg rendkívül turbulens környezetben kénytelen megőrizni versenyképességét. Az ellátási láncok sérülékenysége, a háborús helyzet, az energiaválság, valamint a kínai gyártók megnövekedett szerepe mind olyan kihívásokat jelentenek, amelyekre választ kell találni. A konferencia célja, hogy a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók tapasztalatainak megosztásával, jó gyakorlatok átadásával segítse az iparág szereplőit ebben a nehéz időszakban.
Kiemelt témák:
- A globális járműipart érintő kihívások, hazai helyzetkép és versenyképesség
- Kínai vállalatok térnyerése az autóipari láncban – kulturális alkalmazkodási képesség, munkavállalói és beszállítói lehetőségek. Vannak egyáltalán?
- Humanoid robotok és AI a járműiparban – Hol tartanak ebben a hazai cégek és milyen további lehetőségeket tartogat a gyártásban?
- Az elektromobilitásra átállás kihívásai - kire milyen hatással van az elektrifikáció és mennyire lesz gyors valójában?
- A kihívás ami velünk maradt: Energiaköltségek, -beszerzés és energiahatékonysági beruházások nagyvállalati és kkv szinten; Jedlik Ányos program a megújuló energiák termelésére és tárolására
- Gyártászöldítés, fenntartható ellátási láncok, ESG – felkészülés a szabályozásra
- HR kihívások: A bér transzparencia irányelv átültetése a hazai gyakorlatba, motiváció, technológiai átállás, új generációk kezelése, harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása
A konferencia programjából kiemelkedő előadások várhatók:
- Az I. szekcióban Jeremy Wang, a BYD Europe regionális országigazgatója tart keynote előadást a globális piaci helyzetről és annak magyarországi hatásairól.
Szintén az I. szekcióban Tóth András István, a E.ON Hungária Csoport Megoldásértékesítési igazgatója "Az energia nem költség. Az energia kockázat." címmel beszél az energiagazdálkodás kihívásairól. Tóth András István a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, majd a Közép-Európai Egyetemen szerzett diplomát. Pályafutását a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontban kezdte, majd 200
Keszte Róbert, a Continental AG Head of ANS Operations résztvevőjeként szerepel a beszállítói vezetői kerekasztal-beszélgetésben az I. szekcióban. Dr. Keszte Róbert autóipariban és elektronika-gyártásban jártas vezérigazgató, menedzser, járműgépész mérnök és közgazdász. A németországi AUMOVIO SE Architecture and Networking üzleti területének vil
A III/A szekcióban Varga Zoltán, a Magyar Suzuki Operatív igazgatója vesz részt a HR kerekasztalon, ahol a humán erőforrás kihívásairól lesz szó. dr. Varga Zoltán jogász-közgazdász. Több mint egy évtizede csatlakozott a Magyar Suzukihoz. 2020-ban a HR-, illetve a Jogi és Comliance Osztály irányítását bízták rá, melyeket ma már regionális szinten vezet. Jogi dip
A III/B szekcióban Charles Wassen, a Dana Hungary Kft. General Manager-je vagy a Schaeffler Debrecen ügyvezetője beszél a termelékenység javításáról és a digitalizációról. Charles Wassen serves as General Manager of Dana Hungary Ltd. since June 2014. He is responsible for overseeing Dana's operational activities in Győr (West Hungary). Additionally, he was promoted to O
A IV. szekcióban Dapsy Zoltán, az AUMOVIO Hungary Kft. gyárigazgatója osztja majd meg tapasztalatait a humanoid robotokról és az AI járműipari alkalmazásáról. Dapsy Zoltán 2003-ban csatlakozott a német technológiai vállalat budapesti gyárához, minőségbiztosítási vezető munkakörben. 2015 és 2017 között Nagyszebenben szerzett nemzetközi tapasztalatot ugyanebben a pozícióban. 2018-tól Budapesten a fékvezérlő elektronikákat előállító gyáregység vezetője, 2022-től 2023. év végéig pedig a Continental Automotive Hungary Kft. (jelenleg AUMOVIO Hungary Kft.) veszprémi gyárának igazgatója volt. Jelenlegi pozícióját a budapesti AUMOVIO Hungary Kft. élén 2024. január 1. óta látja el.
Szó lesz még a kínai vállalatok térnyerésének kulturális és munkavállalói vonatkozásairól, a gyártászöldítés és fenntartható ellátási láncok kialakításának kérdéseiről, a bértranszparencia irányelv átültetésének gyakorlati kihívásairól, valamint a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségeiről is. A szakmai program után közös vacsora, állófogadás és networking lehetőség várja a résztvevőket.
Akkugyártól a legnagyobb magyar beszállítókig
Az esemény második napján pedig egyedülálló lehetőség nyílik a való élet tapasztalatainak megismerésére: több közeli helyszínen biztosítanak gyárlátogatási lehetőséget buszos transzferrel. A turnusok 9:00 és 11:00 órakor indulnak, így két helyszín is választható az online regisztráció során.
- Schaeffler Debrecen E-Mobility Gyár
- SEMCORP Hungary szeparátor alapfólia gyártóegysége
- Thyssenkrupp Springs & Stabilizers
- Hajdu Autotechnika
- CATL – Modulgyártó üzem
Ez az a konferencia, ahol valban találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók - tanuljunk tőlük és egymástól a jó gyakorlatok megosztásával, a szakmai programot követően közös vacsorával, esti programmal, networking- és szálláslehetőséggel. Ne maradjon le, regisztráljon mielőbb!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
