Fordulópontban a magyar járműipar? Március 26-án Debrecenben derül ki, merre tart a szektor!
Fordulópontban a magyar járműipar? Március 26-án Debrecenben derül ki, merre tart a szektor!

Portfolio
Március 26-án Debrecenbe, a Kölcsey Központba várja a járműipar szereplőit a Portfolio Járműipar 2026 konferenciája. Az esemény különös aktualitással bír egy olyan időszakban, amikor a magyar GDP jelentős részét adó autóipar hatalmas változásokon megy keresztül, miközben a globális válságok nyomai még mindig érezhetőek, és a zöld átállás szükségessége egyre sürgetőbbé válik - vagy mégsem?

A hazai járműipar jelenleg rendkívül turbulens környezetben kénytelen megőrizni versenyképességét. Az ellátási láncok sérülékenysége, a háborús helyzet, az energiaválság, valamint a kínai gyártók megnövekedett szerepe mind olyan kihívásokat jelentenek, amelyekre választ kell találni. A konferencia célja, hogy a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók tapasztalatainak megosztásával, jó gyakorlatok átadásával segítse az iparág szereplőit ebben a nehéz időszakban.

Járműipar 2026
Idén március 26-27-én, Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók - tanuljunk tőlük és egymástól a jó gyakorlatok megosztásával, a szakmai programot követően közös vacsorával, esti programmal, networking- és szálláslehetőséggel.
Információ és jelentkezés

Kiemelt témák:

  • A globális járműipart érintő kihívások, hazai helyzetkép és versenyképesség
  • Kínai vállalatok térnyerése az autóipari láncban – kulturális alkalmazkodási képesség, munkavállalói és beszállítói lehetőségek. Vannak egyáltalán?
  • Humanoid robotok és AI a járműiparban – Hol tartanak ebben a hazai cégek és milyen további lehetőségeket tartogat a gyártásban?
  • Az elektromobilitásra átállás kihívásai - kire milyen hatással van az elektrifikáció és mennyire lesz gyors valójában?
  • A kihívás ami velünk maradt: Energiaköltségek, -beszerzés és energiahatékonysági beruházások nagyvállalati és kkv szinten; Jedlik Ányos program a megújuló energiák termelésére és tárolására
  • Gyártászöldítés, fenntartható ellátási láncok, ESG – felkészülés a szabályozásra
  • HR kihívások: A bér transzparencia irányelv átültetése a hazai gyakorlatba, motiváció, technológiai átállás, új generációk kezelése, harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása

A konferencia programjából kiemelkedő előadások várhatók:

  • Az I. szekcióban Jeremy Wang, a BYD Europe regionális országigazgatója tart keynote előadást a globális piaci helyzetről és annak magyarországi hatásairól.
  • Szintén az I. szekcióban Tóth András István, a E.ON Hungária Csoport Megoldásértékesítési igazgatója "Az energia nem költség. Az energia kockázat." címmel beszél az energiagazdálkodás kihívásairól.
    Tóth András István
    E.ON Hungária Csoport, Megoldásértékesítési igazgató
    Tóth András István a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, majd a Közép-Európai Egyetemen szerzett diplomát. Pályafutását a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontban kezdte, majd 200
    Tovább
  • Keszte Róbert, a Continental AG Head of ANS Operations résztvevőjeként szerepel a beszállítói vezetői kerekasztal-beszélgetésben az I. szekcióban.
    Dr. Keszte Róbert
    AUMOVIO, Head of ANS Operations, Continental AG Operating Director of Architecture and Networking Business Unit
    Dr. Keszte Róbert autóipariban és elektronika-gyártásban jártas vezérigazgató, menedzser, járműgépész mérnök és közgazdász. A németországi AUMOVIO SE Architecture and Networking üzleti területének vil
    Tovább
  • A III/A szekcióban Varga Zoltán, a Magyar Suzuki Operatív igazgatója vesz részt a HR kerekasztalon, ahol a humán erőforrás kihívásairól lesz szó.
    dr. Varga Zoltán
    Magyar Suzuki, Operatív igazgató - HR, Vállalati szolgáltatások, Jogi és Compliance Ügyek
    Jogász-közgazdász. Több mint egy évtizede csatlakozott a Magyar Suzukihoz. 2020-ban a HR-, illetve a Jogi és Comliance Osztály irányítását bízták rá, melyeket ma már regionális szinten vezet. Jogi dip
    Tovább
  • A III/B szekcióban Charles Wassen, a Dana Hungary Kft. General Manager-je vagy a Schaeffler Debrecen ügyvezetője beszél a termelékenység javításáról és a digitalizációról.
    Charles Wassen
    Dana Hungary Kft., General Manager, Country Operations Lead
    Charles Wassen serves as General Manager of Dana Hungary Ltd. since June 2014. He is responsible for overseeing Dana's operational activities in Győr (West Hungary). Additionally, he was promoted to O
    Tovább
  • A IV. szekcióban Dapsy Zoltán, az AUMOVIO Hungary Kft. gyárigazgatója osztja majd meg tapasztalatait a humanoid robotokról és az AI járműipari alkalmazásáról.
    Dapsy Zoltán
    AUMOVIO Hungary Kft., gyárigazgató
    Dapsy Zoltán 2003-ban csatlakozott a német technológiai vállalat budapesti gyárához, minőségbiztosítási vezető munkakörben. 2015 és 2017 között Nagyszebenben szerzett nemzetközi tapasztalatot ugyanebben a pozícióban. 2018-tól Budapesten a fékvezérlő elektronikákat előállító gyáregység vezetője, 2022-től 2023. év végéig pedig a Continental Automotive Hungary Kft. (jelenleg AUMOVIO Hungary Kft.) veszprémi gyárának igazgatója volt. Jelenlegi pozícióját a budapesti AUMOVIO Hungary Kft. élén 2024. január 1. óta látja el.
    Tovább

Szó lesz még a kínai vállalatok térnyerésének kulturális és munkavállalói vonatkozásairól, a gyártászöldítés és fenntartható ellátási láncok kialakításának kérdéseiről, a bértranszparencia irányelv átültetésének gyakorlati kihívásairól, valamint a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségeiről is. A szakmai program után közös vacsora, állófogadás és networking lehetőség várja a résztvevőket.

Akkugyártól a legnagyobb magyar beszállítókig

Az esemény második napján pedig egyedülálló lehetőség nyílik a való élet tapasztalatainak megismerésére: több közeli helyszínen biztosítanak gyárlátogatási lehetőséget buszos transzferrel. A turnusok 9:00 és 11:00 órakor indulnak, így két helyszín is választható az online regisztráció során.

  • Schaeffler Debrecen E-Mobility Gyár
  • SEMCORP Hungary szeparátor alapfólia gyártóegysége
  • Thyssenkrupp Springs & Stabilizers
  • Hajdu Autotechnika
  • CATL – Modulgyártó üzem 

Ez az a konferencia, ahol valban találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók - tanuljunk tőlük és egymástól a jó gyakorlatok megosztásával, a szakmai programot követően közös vacsorával, esti programmal, networking- és szálláslehetőséggel. Ne maradjon le, regisztráljon mielőbb!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

