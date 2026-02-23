Gyászos évben fogtak padlót a magyar beruházások

A beruházások 2022 második felében indultak óriási zuhanásnak. A folyamatok tűpontos elemzését kissé nehezíti, hogy a KSH az utóbbi időben több revíziót is végrehajtott, de azért a fő tendencia így is látszik.
Eszerint a lejtmenet 2025 első feléig tartott, a harmadik negyedév 0,2 %-os, a negyedik pedig 0,1%-os emelkedést hozott.
A gyakorlatilag stagnálásnak megfelelő indexekhez érdemes hozzátenni, hogy a harmadik negyedéves adat az első adatközléshez képest előjelet váltott (három hónapja még minimális zsugorodást jelzett a statisztikai hivatal), a negyedik negyedév pedig úgy hozott jelképes mértékű emelkedést, hogy a fix bázisú idősorban a KSH maga is csak stagnálásként jelzi. Íme:
Az első adatközléskor a KSH nem közöl részletes adatokat, ezért egyelőre biztosat nem tudunk mondani a stagnálásba váltás okairól, de néhány dolgot azért sejthetünk. A tendencia javulását segítette, hogy
- az állami fejlesztések durva megvágásának időszaka elmúlt, sőt, a választásokra időzített átadások kicsit fel is pöröghettek,
- az egyedi nagyberuházások elszámolása extra lökést adhatott,
- egyes ágazatokban annyira alacsony szintre süllyedtek már a fejlesztések, hogy az amortizáció pótlása már természetes támaszt ad.
A 2025-ös év egésze még így 4,3%-os beruházási zsugorodást hozott. Ezzel a harmadik egymást követő évben láttunk csökkenést. 2022-höz képest több mint 20%-kal van lejjebb a beruházások volumene. (Ha a negyedéves csúcshoz viszonyítunk, akkor 2025 végén a beruházási szint 25%-kal volt alacsonyabb a 2022 közepinél.)
Az idei évben végre van esély, hogy a beruházások újra növekedésnek induljanak. A nagy gyárfejlesztések, illetve a választási ciklus egyedi hatásai segítenek, de az európai gazdaság remélt élénkülése is fordíthat az elmúlt évek trendjén. A bizonytalanságot ez utóbbi folyamat ingatagsága jelenti, illetve kérdés az is, hogy a választások után a költségvetési stabilizációnak lesz-e ugyanolyan vesztese az állami fejlesztés, mint 2022 után.
Ezzel együtt az idei évre várt gazdasági élénkülés elsődleges oka a beruházások lehúzó hatásának eltűnése lehet. Ezzel már érvényülhet a valódi motor, a belső fogyasztás felhúzó ereje.
