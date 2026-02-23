Halmai Péter: "Az alternatív, különutas gazdaságpolitika a fenntartható felzárkózáshoz kevés"

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A 2004-es uniós bővítés óta eltelt két évtized mérlege vegyes képet mutatott a közép-kelet-európai felzárkózásról: miközben a belső piac és az integrációs beágyazottság érdemi növekedési többletet adott a régiónak, 2008 után látványosan lassult a konvergencia, Magyarország pedig több mutatóban is jelentősen leszakadt a régiós társaitól – hangzott el az MTA európai integráció felzárkózási hatásairól szóló konferenciáján. Az előadók az innovációs és intézményi korlátokat, a demográfiai visszaesést, valamint az EU–magyar konfliktusok költségeit is a tartós felzárkózás fő kockázatai közé sorolták.

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

Halmai Péter, az MTA rendes tagja előadásában az európai integráció gazdasági felzárkózásra gyakorolt hatásairól és a közép-kelet-európai régió felzárkózási folyamatának két évtizedes tanulságairól beszélt. A közgazdász szerint az európai integráció egyik kulcshozadéka a tagságból fakadó növekedési „többlet” és a fejlett koordinációs mechanizmusokhoz való hozzáférés , amelyek a felzárkózás alapvető előfeltételei. Az EU 2004-es keleti bővítésének követlen eredményei között Halmai Péter a kereskedelem bővülését, a tőkefelhalmozást, a tudástranszfert és a beruházások élénkülését említette, miközben hangsúlyozta, hogy

a közös költségvetésből érkező források fontosak, de a legnagyobb előny a belső piacból és az integrációs beágyazottságból fakad.

Halmai ugyanakkor „differenciált konvergenciát” lát: a régión belül nő a különbség a gyorsan felzárkózó „bajnok” térségek és a lemaradó régiók között. Az egy főre jutó felzárkózási mutatók megítélését módszertanilag torzíthatja, hogy a mediterrán országok elmúlt évekbeli gyengébb gazdasági teljesítménye és az Egyesült Királyság kilépése egyaránt lefelé húzta az EU-s átlagot, ezért szerinte érdemes lehet egy szűkebb „reformország” benchmarkot bevezetni. A "reformországok" csoportjának tagjai a skandináv országok, Hollandia, Belgium, Ausztria és más nyugati államok).

A 2008 előtti gyors gazdasági felzárkózást Halmai Péter szerint a termelékenység húzta, ám a válság után a modell kifulladt. A 2010-es években lassult a felzárkózás, a Covid utáni időszakban pedig különösen erős erózió látszik. Halmai állítása szerint a régió potenciális növekedése inkább 1,5% körüli, nem pedig 4% (ahogy azt sok gazdasági szakember emlegeti), és a teljes tényezőtermelékenység sem tud tartósan gyorsabban nőni a keleti országokban, mint a fejlettebb reformországokban, ami a felzárkózási pálya beszűkülésére utal.

Magyarország esetében a közgazdász azt emelte ki, hogy 2008 után csak 2017–2022 között volt érdemi potenciális növekedési többlet a reformországokhoz képest.

A korlátok között Halmai kiemelte az innovációs deficitet (kevés szabadalom, alacsony K+F), a demográfiai visszaesést (fogyás, kivándorlás, idősödés), valamint a „tehetségcsapda” jelenségét, ahol a képzettek elvándorlása és a munkaképes korú népesség szűkülése egyszerre rontja a kilátásokat. Véleménye szerint az FDI-alapú, függő fejlődési modell („összeszerelőműhely”) alacsony hozzáadott értéket konzerválhat, és

bár az iparpolitika és az újraiparosítás sok országban előtérbe került, ez önmagában nem helyettesíti az intézményi reformokat.

Magyarország kapcsán úgy látja: az iparpolitikai beavatkozások termelékenységnövelő hatása nem igazolható egyértelműen, miközben ezek következménye export- és importoldali sebezhetőség lett.

A versenyképességi alkalmazkodásnál Halmai a termelékenységet meghaladó reálbérdinamikát említi mint kockázatot, amely szűkíti a költségelőnyt, és árfolyam-leértékelést vagy „reál igazodást” kényszeríthet ki.

A kiutat szerinte elsődlegesen intézményi reformok, innováció és a szolgáltatások erősítése adhatja, az árfolyamleértékelésre, költségnyomás-csökkentésre és iparpolitikai „nagy dobásokra” építő gazdaságpolitikai megközelítés hosszú távon nem lesz képes fenntartható növekedési többletet teremteni.

Pálné Kovács Ilona, az MTA rendes tagja (PTE, ELTE KRTK) szerint a felzárkózásnak komoly kormányzási-intézményi feltételei is vannak. Bár ennek minőségében bekövetkezett változásokat módszertanilag kifejezetten nehéz mérni, Magyarország kormányzási teljesítménye az összes nagy nemzetközi mutató alapján romló tendenciát mutat. A helyzetet a kutató szerint az is nehezíti, hogy a közép-kelet-európai régióban a szuverenitás-központú politika gyakran ütközik az EU többszintű kormányzásra és mélyebb integrációra építő logikájával. Pálné Kovács Ilona kiemelte: a magyar centralizáció 2010 után máshol nem látott mértékben erősödött, miközben világszerte a decentralizáció továbbra is fontos trend, a régiók pedig ezáltal kiszolgáltatottá váltak a nemzeti kormányok döntéseknek.

Darvas Zsolt, a Bruegel Intézet kutatója előadásában Magyarország gazdasági és társadalmi felzárkózását értékelte régiós összevetésben, és azt emelte ki, hogy az egy főre jutó GDP-ben mérve a magyar konvergencia azért maradt a népesség csökkenésének ellenére is mérsékeltebb, mert a gazdasági teljesítmény az elmúlt években stagnált. A munkatermelékenység (GDP/munkaóra) javult, de a javulás a régiós versenytársaknál kisebb volt, így Magyarország a középmezőnyben maradt; miközben a mutató alakulását szerinte erősen befolyásolta a tőkebeáramlás is.

Régiós bontásban nézve szembetűnő Budapest gyors felzárkózása, eközben pedig a fejletlenebb magyar régiók is lassan, de közeledtek. A lakossági jövedelmeknél a régió egészében történt felzárkózás, de a legkisebb előrelépést Magyarország produkálta: a 2004-es viszonylag jó pozíció után a mezőny végére csúszott vissza, miközben Szlovénia és Csehország teljesített a legjobban. Darvas Zsolt szerint hazánk egyedül a foglalkoztatottságot tekintve ért el kifejezetten erős eredményeket.

Gulácsi Gábor, a „Gondolat Erejével” Közhasznú Alapítvány kutatója az uniós perspektívákat a dezintegráció költségei és a visszailleszkedés hasznai felől közelítette meg, előadásában pedig a magyar kormány és az Európai Unió kapcsolatának 6 lehetséges forgatókönyvének hatásait tárgyalta. Állítása szerint az európai uniós tagság legnagyobb előnyei nem a transzferekből, hanem a közös piacból származnak. A folyó fizetési mérlegről szólva Gulácsi Gábor hangsúlyozta, hogy az EU-támogatások korábban hozzájárultak a devizaadósság mérséklődéséhez, és lehetővé tették a devizahitelek forintosítását. 2022 után azonban látványosan megemelkedtek az EU-val való szembefordulás költségei.

Magyarország EU-ból való kilépését, a "Huxitot" a közgazdász olyan forgatókönyvként írta le, amely felborítaná a fizetési mérleget, elriasztaná a befektetőket, és Magyarországot kivezetné volna az egységes piacról.

Gulácsi Gábor hangsúlyozta, hogy a következő években a jogállamisági feltételek akár az agrártámogatásoknál is erősödhetnek volna, miközben a magyar kormány részéről a konfliktus eszkalációja is benne van a pakliban.

A magyar gazdaság lehetséges pályáit Gulácsi Gábor több forgatókönyvben vázolta. Magyarország már a jelenlegi szinten „befagyott” konfliktus esetén is tartós forrásvesztésre számíthat (ez főleg a befagyasztott kohéziós helyreállítási támogatásokat érinti), amelyet 2030-ig 18–20 milliárd euróra becsült, a 2028–2034-es időszakra további, 2 milliárd eurós éves szintű kiesést vetített előre. A végsőkig eszkalálódó konfliktusnál a 2028–2034-es támogatások (akár az agrárforrásokkal együtt) elvesztését, és ennél is nagyobb éves veszteséget tartott valószínűnek.

A teljes kilépés forgatókönyve Gulácsi Gábor szerint csak „kemény”, Egyesült Királysághoz hasonló formában valósulhatna meg, azaz az intézmények mellett a közös piac és a schengeni tagság is elveszne, ami azonnali tőke- és munkaerő-elvándorlást indítana meg.

Kiemelte, hogy az egységes piac elvesztése a magyar GDP mintegy 12%-ának kiesésével, a schengeni kilépés pedig a lakossági jövedelem kb. 3,5%-os elvesztésével járt volna.

„Brüsszel szuverenista elfoglalását” a térség versenyképességét évtizedekkel visszavető, az EU gazdasági hasznainak nagy részét megsemmisítő pályának írta le, amely az egységes piac végét is jelentené.

A visszailleszkedési irányok között Gulácsi Gábor két forgatókönyvet, a jogállamisági feltételek teljesítését és az euró bevezetését nevezte meg.

Előbbi esetében Magyarország várhatóan visszanyerné a még elérhető uniós forrásokat, míg utóbbinál a javuló befektetői bizalomból fakadó finanszírozási megtakarítást emelte ki.

Számításai szerint ez nagyságrendileg legalább 1%-os GDP-arányos megtakarítást okozna az államadósság finanszírozásában.

Oblath Gábor, a Kopint-Tárki kutatója előadásában azt állította, hogy Magyarország hosszabb távon közeledett ugyan az EU27 átlagához, de a 2020-as években ez a felzárkózás elakadt. Eközben Magyarország az EU10-hez (azaz a 2004-ben csatlakozott, volt szocialista országokhoz) viszonyítva

egyértelmű gazdasági lecsúszást produkált rövid és hosszú távon egyaránt.

Oblath Gábor a fogyasztás dinamikáját különösen aggasztónak találta, melynek kettős szerkezete ráadásul tovább rontja a magyar felzárkózást. Az elmúlt években ugyanis Magyarország a kormányzati (úgynevezett közösségi) fogyasztásban a korábbi középmezőnyből az élre került, addig a lakossági fogyasztásban a mezőny végére csúszott.

A felzárkózás szerkezetét vizsgálva Oblath Gábor elmondta, hogy 2010–2020 között inkább reálfelzárkózás zajlott, 2020 után viszont döntően már csak „árfelzárkózás” történt, az előrejelzések alapján pedig 2027-ig sem számítunk érdemi reálkonvergenciára. A gyenge teljesítményt a közgazdász a bruttó hazai reáljövedelem és a termelékenység romlásával, illetve az elmúlt évek reálfelértékelődés felzárkózást fékező hatásával magyarázta.

A „hogyan tovább” kérdésénél Oblath a bizalom hiányát nevezte a legsúlyosabb problémának. A kormány és az EU közti kártékony konfliktust, valamint a gazdaságpolitikai bizonytalanság magas szintjét egyaránt olyan tényezőnek tartotta, amely magasabb kamatkiadást, beruházáscsökkenést, fogyasztás-visszaesést és stagnáló GDP-t eredményezett.

Megoldásként stabil jogrendet, kiszámítható makrogazdasági és háztartási környezetet, valamint az euró bevezetésének irányát említette, mert szerinte ez olyan fiskális konszolidációt tenne lehetővé, amely szerkezetéből fakadóan nem fojtaná meg a gazdasági növekedést.

Győrffy Dóra, a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója az újjáéledő etatizmust és az európai integrációval való feszültségeket tárgyalta, és azt állította, hogy az államvezérelt modellek erősödése az elmúlt évtized egyik meghatározó trendje lett.

A közgazdász Magyarország és az EU kapcsolatát rendszerszintű konfliktusokként írta le. Magyarország időnként vállalt jogsértésekkel akadályozta az integráció mélyítését, amire az EU intézményi reformokkal, eljárásokkal, illetve a vétójog korlátozásának napirendre vételével reagált. Régiós összevetésben Győrffy Dóra kiemelte, hogy Szlovénia, Csehország, Észtország és Litvánia korlátozott állam mellett is jelentős teljesítményt tudtak elérni, miközben a túlterjeszkedett államok nem voltak képesek hasonlóan jó teljesítményt elérni. A kutató kiemelte, hogy 2004-hez képest egyedül Magyarországon nőtt tovább az állam szerepe úgy, hogy ezzel párhuzamosan csökkent a jogállamiság is.

A költségvetés szerkezetének átalakulását tekintve Győrffy elmondta, hogy Magyarországon történt a legnagyobb átrendeződés: sok erőforrás ment gazdasági ügyekre (közmunka, vállalati támogatások, háztartási energiatámogatások), valamint kultúrára, sportra és rekreációra, miközben az egészségügyre és az alapfokú oktatásra szánt összegek jelentősen csökkentek. Következtetésként Győrffy Dóra azt emelte ki, hogy az innovációban és gazdasági ellenállóságban sikeres országokban (például Nyugat-Európa országai, a balti államok, a csehek és a szlovének) egyaránt a korlátozott állami szerepvállalás dominált, míg a túlterjeszkedett állam inkább költségalapú versenyképességet próbált teremteni - egyre kevesebb sikerrel.

A közgazdász végkövetkeztetése szerint a rendszerszintű magyar–EU konfliktus összességében biztosan nem segítette a konvergenciát.

Címlapkép forrása: MTA, Fotós: Szigeti Tamás