Hogyan szeretett ki Németország Kínából?

Amikor Friedrich Merz, Németország kancellárja holnap 30 üzleti vezető kíséretében Pekingbe indul, a látvány ismerős lehet. Angela Merkelt gyakori kínai látogatásain egy csapatnyi üzletember kísérte; Olaf Scholz esetében ugyanez történt rövid kancellársága idején. Az a tény azonban, hogy a jelenlegi kancellárnak hivatalba lépése után csaknem tíz hónap kellett ahhoz, hogy Németország legnagyobb kereskedelmi partnerét meglátogassa – és ez a késedelem Pekingben is feltűnt –, azt jelzi, hogy Friedrich Merz megközelítése eltér majd elődeiétől. A kínai piac ugyanis nem csak, hogy kezd beszűkülni Németország számára, de a német ipar nagy része a saját érdekei szempontjából már közvetlen fenyegetésnek tekinti Kínát. Azt akarják majd, hogy a kancellár adjon hangot aggodalmaiknak.

Merz Pekingbe (valamint a technológiai központnak számító Hangcsouba) utazik majd elismervén, hogy Kína a világ nagyhatalmai közé emelkedett. Látogatását azonban borússá vált hazai hangulat övezi majd.

Kormánya ugyanis úgy véli, hogy Vlagyimir Putyin Kína segítsége nélkül nem tudná folytatni háborúját Ukrajnában. A titkosszolgálatok egyre gyakrabban beszélnek Németországban végrehajtott kínai kibertámadásokról, kémkedésről.