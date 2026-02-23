Kiszivárgott a levél: kemény üzenetet kapott Orbán Viktor az Európai Tanács elnökétől

A Reuters hírügynökség birtokába jutott levélben Costa egyértelművé tette: amennyiben az uniós vezetők konszenzusra jutnak, az abból fakadó döntés minden félre nézve kötelező érvényű.
Bármilyen ettől való eltérés a lojális együttműködés elvének megsértését jelenti
– fogalmazott az Európai Tanács elnöke.
A 90 milliárd eurós hitelkeretet az uniós állam- és kormányfők a decemberi csúcstalálkozón hagyták jóvá. A magyar kormány azonban azóta jelezte: mindaddig blokkolni kívánja a tervet, amíg az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken újra nem indul az orosz nyersolajszállítás.
Levelében Costa hangsúlyozta: egyetlen tagállam sem áshatja alá az Európai Tanács által közösen meghozott döntések hitelességét.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
