Kiszivárgott a levél: kemény üzenetet kapott Orbán Viktor az Európai Tanács elnökétől

António Costa, az Európai Tanács elnöke hétfőn levélben szólította fel Orbán Viktor magyar miniszterelnököt az Ukrajna számára nyújtandó, 90 milliárd eurós hitelről szóló uniós megállapodás betartására. A felszólítás hátterében az áll, hogy Budapest a terv blokkolásával fenyegetőzött.

A Reuters hírügynökség birtokába jutott levélben Costa egyértelművé tette: amennyiben az uniós vezetők konszenzusra jutnak, az abból fakadó döntés minden félre nézve kötelező érvényű.

Bármilyen ettől való eltérés a lojális együttműködés elvének megsértését jelenti

– fogalmazott az Európai Tanács elnöke.

A 90 milliárd eurós hitelkeretet az uniós állam- és kormányfők a decemberi csúcstalálkozón hagyták jóvá. A magyar kormány azonban azóta jelezte: mindaddig blokkolni kívánja a tervet, amíg az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken újra nem indul az orosz nyersolajszállítás.

Levelében Costa hangsúlyozta: egyetlen tagállam sem áshatja alá az Európai Tanács által közösen meghozott döntések hitelességét.

