  • Megjelenítés
Kiszivárgott a levél: kemény üzenetet kapott Orbán Viktor az Európai Tanács elnökétől
Gazdaság

Kiszivárgott a levél: kemény üzenetet kapott Orbán Viktor az Európai Tanács elnökétől

Portfolio
António Costa, az Európai Tanács elnöke hétfőn levélben szólította fel Orbán Viktor magyar miniszterelnököt az Ukrajna számára nyújtandó, 90 milliárd eurós hitelről szóló uniós megállapodás betartására. A felszólítás hátterében az áll, hogy Budapest a terv blokkolásával fenyegetőzött.

A Reuters hírügynökség birtokába jutott levélben Costa egyértelművé tette: amennyiben az uniós vezetők konszenzusra jutnak, az abból fakadó döntés minden félre nézve kötelező érvényű.

Bármilyen ettől való eltérés a lojális együttműködés elvének megsértését jelenti

– fogalmazott az Európai Tanács elnöke.

A 90 milliárd eurós hitelkeretet az uniós állam- és kormányfők a decemberi csúcstalálkozón hagyták jóvá. A magyar kormány azonban azóta jelezte: mindaddig blokkolni kívánja a tervet, amíg az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken újra nem indul az orosz nyersolajszállítás.

Még több Gazdaság

Durván emelkedett a gyümölcsök ára a szomszédban

Drámai javaslat érkezett: evakuálni kellene az alacsonyan fekvő észak-német területeket

Egyre nagyobb a klímakockázat az olívaolaj-ágazatban – az olasz termelés tartós hiánnyal küzd

Levelében Costa hangsúlyozta: egyetlen tagállam sem áshatja alá az Európai Tanács által közösen meghozott döntések hitelességét.

Kapcsolódó cikkünk

Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility