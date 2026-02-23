Kiverte a biztosítékot a techguru kijelentése: őrültség, amit a ChatGPT fogyasztásáról állítanak?

Sam Altman egy indiai technológiai rendezvényen visszautasította a mesterséges intelligencia erőforrás-igényét érintő kritikákat. A szakember
az algoritmusok energiafogyasztását az emberéhez hasonlította, ami élénk vitát váltott ki.
Altman az India AI Impact Summit rendezvény margóján nyilatkozott az Indian Expressnek, ahol többek között a technológia víz- és energiafelhasználását firtató kérdésekre válaszolt. A vezérigazgató "teljesen valótlannak" és "őrültségnek" nevezte azokat az interneten terjedő állításokat, amelyek szerint a ChatGPT egyetlen lekérdezéshez literszámra használna el vizet. Elismerte, hogy a hagyományos adatközpontok valóban jelentős mennyiségű vizet igényelnek a hűtéshez, hangsúlyozta azonban, hogy az újabb létesítmények egy része már egyáltalán nem használ vizet.
Ezzel szemben a Xylem vízipari technológiai vállalat és a Global Water Intelligence múlt havi jelentése borúsabb képet fest. Elemzésük szerint a hűtésre felhasznált víz mennyisége a következő 25 évben a számítási kapacitás bővülésével párhuzamosan több mint a háromszorosára nőhet.
Altman az energiafogyasztással kapcsolatos aggodalmakat jogosnak nevezte, de hangsúlyozta, hogy ez nem az egyes lekérdezések, hanem az összesített felhasználás szintjén jelent problémát. Úgy véli, mivel a világ egyre több mesterséges intelligenciát használ,
sürgősen át kell állni az atomenergiára, valamint a szél- és napenergiára.
Amikor szembesítették Bill Gates korábbi megjegyzésével – miszerint az emberi agy hatékonysága a bizonyíték arra, hogy az algoritmusok is fejlődhetnek ezen a téren –, Altman más megközelítést alkalmazott. Szerinte igazságtalan mindig csak a modellek betanításának energiaigényét emlegetni, miközben "egy ember betanítása" is rengeteg energiát emészt fel. Érvelése szerint nagyjából húsz évnyi élet és az addig elfogyasztott összes étel szükséges ahhoz, hogy valaki intelligenssé váljon. Altman szerint az igazságos összehasonlítás az lenne,
ha egy már betanított modell egyetlen válaszának energiaigényét vetnék össze egy ember hasonló teljesítményével.
Ebből a szempontból a mesterséges intelligencia valószínűleg már felzárkózott. A vezérigazgató itt az úgynevezett inferenciára (a modell futtatására) utalt, amely jellemzően lényegesen kevesebb energiát igényel, mint maga a tanítási folyamat.
Az ember és a gép közötti párhuzam azonnali vitát váltott ki. Sridhar Vembu, az indiai Zoho Corporation társalapítója és tudományos igazgatója, aki szintén részt vett a csúcstalálkozón, élesen bírálta az összehasonlítást. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:
Nem szeretnék olyan világban élni, ahol egy technológiai eszközt egyenértékűnek tekintünk az emberrel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
