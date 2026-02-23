  • Megjelenítés
Kompenzációt kapnak a pedagógusok: egyszeri többletjuttatás érkezik márciusban
Gazdaság

Kompenzációt kapnak a pedagógusok: egyszeri többletjuttatás érkezik márciusban

Portfolio
Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár egy a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy a kormány korábbi vállalásának megfelelően márciusban egyszeri többletjuttatást kapnak a pedagógusok még a választások előtt – írja az Eduline.

Maruzsa Zoltán a kormány korábbi vállalására hivatkozott, amely szerint abban állapodtak meg a tanárokkal, hogy a pedagógus átlagbér meg fogja haladni a diplomás átlagbér 80 százalékát.

Ez azonban „mozgó célpont”, mivel nem lehet pontosan előre kiszámítani, mekkora lesz a diplomás átlagbér.

A 2025-ös béremelés tervezésekor a Nemzetgazdasági Minisztérium prognózisa alapján 21,2 százalékos emelést irányoztak elő. A KSH adatai szerint azonban a diplomás átlagbér 2025-ben 1 066 816 forint volt, míg pedagógus átlagbér 840 743 forint, ami 1,2 százalékkal elmaradt a diplomás átlagbér 80 százalékától.

Ezért a pedagógusok kompenzációban részesülnek

Még több Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd a Magyarországon is aktív német autóipari cég

Kemény üzeneteket kap a kormány: "Magyarország elárulja saját szabadságharcát"

– mondta Maruzsa, hozzátéve, hogy kedden egyeztetni fognak a Nemzeti Pedagóguskarral és a szakszervezetekkel.

Az államtitkár szerint az egyszeri többletjuttatás kifizetésére a márciusi bérekkel együtt kerülhet sor.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Dániel

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Asztalra csapott a jegybankelnök: nincs szükség mind a 27 uniós tagállamra a haladáshoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility