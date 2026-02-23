Kompenzációt kapnak a pedagógusok: egyszeri többletjuttatás érkezik márciusban

Maruzsa Zoltán a kormány korábbi vállalására hivatkozott, amely szerint abban állapodtak meg a tanárokkal, hogy a pedagógus átlagbér meg fogja haladni a diplomás átlagbér 80 százalékát.

Ez azonban „mozgó célpont”, mivel nem lehet pontosan előre kiszámítani, mekkora lesz a diplomás átlagbér.

A 2025-ös béremelés tervezésekor a Nemzetgazdasági Minisztérium prognózisa alapján 21,2 százalékos emelést irányoztak elő. A KSH adatai szerint azonban a diplomás átlagbér 2025-ben 1 066 816 forint volt, míg pedagógus átlagbér 840 743 forint, ami 1,2 százalékkal elmaradt a diplomás átlagbér 80 százalékától.

Ezért a pedagógusok kompenzációban részesülnek

– mondta Maruzsa, hozzátéve, hogy kedden egyeztetni fognak a Nemzeti Pedagóguskarral és a szakszervezetekkel.

Az államtitkár szerint az egyszeri többletjuttatás kifizetésére a márciusi bérekkel együtt kerülhet sor.

