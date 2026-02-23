Megdörrent az ég: itt a 2026-os év első zivatara Magyarországon!

A HungaroMet veszélyjelzése szerint

hétfőn a délutáni óráktól az éjszakába nyúlóan az északnyugatról-délkelet felé vonuló záporok mellett van esély zivatar előfordulására is

– az Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb térségében, valamint az északkeleti megyékben. Az intenzívebb záporos cellákat átmenetileg viharos (~60-80 km/h) széllökések kísérhetik.

Kedden a délutáni órákban a keleti megyékben egy összeáramlási zóna mentén előfordulhatnak zivatarok (a hétfőinél nagyobb eséllyel) – írják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images