Megdörrent az ég: itt a 2026-os év első zivatara Magyarországon!
Megdörrent az ég Komáromnál, ezzel megérkezett az év első zivatara Magyarországon – írja az Időkép.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint

hétfőn a délutáni óráktól az éjszakába nyúlóan az északnyugatról-délkelet felé vonuló záporok mellett van esély zivatar előfordulására is

– az Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb térségében, valamint az északkeleti megyékben. Az intenzívebb záporos cellákat átmenetileg viharos (~60-80 km/h) széllökések kísérhetik.

Kedden a délutáni órákban a keleti megyékben egy összeáramlási zóna mentén előfordulhatnak zivatarok (a hétfőinél nagyobb eséllyel) – írják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

