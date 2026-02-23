  • Megjelenítés
Megszólaltak a meteorológusok: ekkor rúgja be az ajtót a tavasz Magyarországon
Gazdaság

Megszólaltak a meteorológusok: ekkor rúgja be az ajtót a tavasz Magyarországon

Portfolio
Február végéhez közeledve lassan meteorológiai értelemben is magunk mögött hagyjuk a 2025-2026-os téli szezont. A múlt héten Magyarország nyugati régióit elérő váratlan tél után sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mikor érkezik már meg végre tartósan a tavasz hazánkba. A Weather on Maps meteorológusai legutóbbi Facebook-bejegyzésükben a közép- és hosszútávú időjárási modelleket alapul véve megnézték, mik a kilátások az idei tavaszra nézve.

Fontos leszögezni, hogy ahogy azt a múlt héten érkező mediterrán ciklonnal kapcsolatos előrejelzési bizonytalanság is jól példázza, az időjárási prognózisok néha még rövidtávon is nehezen tudnak biztosat mondani, ez pedig a közép- és hosszútávú előrejelzések esetén hatványozottan igaz. Azonban, az időjárási mintázatokat, valamint adott időszak historikus adatoktól való eltérését már nagyobb bizonyossággal lehet meghatározni.

2-4 hetes időtávon semmi értelme konkrét Celsius fokokról, csapadék milliméterekről beszélni. Helyette például olyan kérdésekre kereshetjük a választ, mint: “az időszak során melegebb vagy hidegebb lesz az átlagosnál”, vagy “frontokban szegény vagy gazdag periódus áll előttünk”. Ezek a kérdések pedig sokszor egészen magabiztosan megválaszolhatók

- írja a Weather on Maps posztjában.

Ami az előttünk álló hét időjárását illeti, jelenleg a zonális áramlás a meghatározó térségünkben, a légtömegek áramlási iránya gyorsan váltakozik, amely hektikus időjárást eredményez az országban.

Még több Gazdaság

A téli olimpia igazi specialistája: Norvégia minden mutatóban az élen

Hatalmas bejelentés érkezett: rengeteg nukleáris fűtőanyag tűnhet el a piacról

Nem mondja el a MÁV, miért siklott ki egy motorvonat Magyarkútnál

előrejelzés-egy-hét-frontok-európa-térkép
Kép forrása: Weather on Maps

Csütörtöktől azonban már a délnyugati lesz az uralkodó szélirány, és ezzel megindul a jelentősebb melegedés.

A hét második felében átmenetileg néhány napig kevesebb fronthatás és emiatt nyugodtabb időjárás várható majd. Ennélfogva, Közép-Európában regionális fagyok éjszaka még előfordulhatnak, de napközben 10 Celsius-fok fölötti értékek lehetnek jellemzők. Nem lesz ugyan teljesen száraz az idő, de a heti csapadékösszeg nagy eséllyel elmarad majd a “sokéves” átlagtól.

Az elkövetkező időszakban Észak-Európában gyakrabban megjelenő anticiklonális hatások és az Atlanti-óceán felől időről időre kimélyülő ciklonok együttese. Ennek következményeként Közép-Európában – így a térségünkben is –

nagyobb eséllyel erősödhet meg a délnyugati, nyugati áramlás, amely enyhébb, óceáni levegőt szállít.

előrejelzés-hosszútávú-európa-térkép
Kép forrása: Weather on Maps

Ez a mintázat összességében csökkenti a markáns hidegbetörések valószínűségét a következő időszakban, miközben növeli az enyhébb, tavasziasabb idő esélyét. A gyakoribb frontátvonulások miatt a március változékonyabb képet mutathat, ugyanakkor a frontok Közép-Európába sokszor már gyengülve érkeznek, ezért a csapadék várhatóan inkább időszakos lesz, és összességében nem valószínű a tartósan sok vagy szélsőséges mennyiség.

Összességében a kontinens nagy részén a hőmérséklet jóvoltából várhatóan felébred a természet

- írják a Weather on Maps meteorológusai.

előrejelzés-hőmérséklet-hosszútávú-európa-térkép
Kép forrása: Weather on Maps
Kapcsolódó cikkünk

Időjárás: ilyen még nem volt Magyarországon idén

Érkezik az éles fordulat az időjárásban Magyarországon

Szabályosan kettészakadt az ország - Hajszálon múlt, hogy nem temette be a hó fél Magyarországot

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Azonnal leállíthatják az EU és az Egyesült Államok közti kereskedelmi megállapodásról szóló folyamatot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility