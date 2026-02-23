Megszólaltak a meteorológusok: ekkor rúgja be az ajtót a tavasz Magyarországon

Fontos leszögezni, hogy ahogy azt a múlt héten érkező mediterrán ciklonnal kapcsolatos előrejelzési bizonytalanság is jól példázza, az időjárási prognózisok néha még rövidtávon is nehezen tudnak biztosat mondani, ez pedig a közép- és hosszútávú előrejelzések esetén hatványozottan igaz. Azonban, az időjárási mintázatokat, valamint adott időszak historikus adatoktól való eltérését már nagyobb bizonyossággal lehet meghatározni.
2-4 hetes időtávon semmi értelme konkrét Celsius fokokról, csapadék milliméterekről beszélni. Helyette például olyan kérdésekre kereshetjük a választ, mint: “az időszak során melegebb vagy hidegebb lesz az átlagosnál”, vagy “frontokban szegény vagy gazdag periódus áll előttünk”. Ezek a kérdések pedig sokszor egészen magabiztosan megválaszolhatók
- írja a Weather on Maps posztjában.
Ami az előttünk álló hét időjárását illeti, jelenleg a zonális áramlás a meghatározó térségünkben, a légtömegek áramlási iránya gyorsan váltakozik, amely hektikus időjárást eredményez az országban.
Csütörtöktől azonban már a délnyugati lesz az uralkodó szélirány, és ezzel megindul a jelentősebb melegedés.
A hét második felében átmenetileg néhány napig kevesebb fronthatás és emiatt nyugodtabb időjárás várható majd. Ennélfogva, Közép-Európában regionális fagyok éjszaka még előfordulhatnak, de napközben 10 Celsius-fok fölötti értékek lehetnek jellemzők. Nem lesz ugyan teljesen száraz az idő, de a heti csapadékösszeg nagy eséllyel elmarad majd a “sokéves” átlagtól.
Az elkövetkező időszakban Észak-Európában gyakrabban megjelenő anticiklonális hatások és az Atlanti-óceán felől időről időre kimélyülő ciklonok együttese. Ennek következményeként Közép-Európában – így a térségünkben is –
nagyobb eséllyel erősödhet meg a délnyugati, nyugati áramlás, amely enyhébb, óceáni levegőt szállít.
Ez a mintázat összességében csökkenti a markáns hidegbetörések valószínűségét a következő időszakban, miközben növeli az enyhébb, tavasziasabb idő esélyét. A gyakoribb frontátvonulások miatt a március változékonyabb képet mutathat, ugyanakkor a frontok Közép-Európába sokszor már gyengülve érkeznek, ezért a csapadék várhatóan inkább időszakos lesz, és összességében nem valószínű a tartósan sok vagy szélsőséges mennyiség.
Összességében a kontinens nagy részén a hőmérséklet jóvoltából várhatóan felébred a természet
- írják a Weather on Maps meteorológusai.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Hatalmas bejelentés érkezett: rengeteg nukleáris fűtőanyag tűnhet el a piacról
Ez sok mindent megváltoztat.
Megszólaltak a meteorológusok: ekkor rúgja be az ajtót a tavasz Magyarországon
Ezt mutatják az időjárás-előrejelzések.
Európa élvonalába repült Varsó, Budapest felkészül
Meglepő számokat tett közzé a CBRE.
Csádot is elérte a szomszédos ország véres polgárháborúja: rendkívüli döntést hoztak
Öt csádi katona és három civil halt meg egy összecsapásban.
Európai katonák indulhatnak Ukrajnába: elmondta Zelenszkij, hol lenne rájuk szükség
Már ha összejön a békemegállapodás.
Nem mondja el a MÁV, miért siklott ki egy motorvonat Magyarkútnál
Kész a jelentés, de nem hozzák nyilvánosságra.
AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?
Találkozzunk március 18-án!
Otthoni napelemes energiatároló: kinek, hogyan és mikor éri meg? - Most választ kapsz mindenre!
Meglepő számok jöttek ki.
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.