Megszólaltak a meteorológusok: ekkor rúgja be az ajtót a tavasz Magyarországon

Fontos leszögezni, hogy ahogy azt a múlt héten érkező mediterrán ciklonnal kapcsolatos előrejelzési bizonytalanság is jól példázza, az időjárási prognózisok néha még rövidtávon is nehezen tudnak biztosat mondani, ez pedig a közép- és hosszútávú előrejelzések esetén hatványozottan igaz. Azonban, az időjárási mintázatokat, valamint adott időszak historikus adatoktól való eltérését már nagyobb bizonyossággal lehet meghatározni.

2-4 hetes időtávon semmi értelme konkrét Celsius fokokról, csapadék milliméterekről beszélni. Helyette például olyan kérdésekre kereshetjük a választ, mint: “az időszak során melegebb vagy hidegebb lesz az átlagosnál”, vagy “frontokban szegény vagy gazdag periódus áll előttünk”. Ezek a kérdések pedig sokszor egészen magabiztosan megválaszolhatók

- írja a Weather on Maps posztjában.

Ami az előttünk álló hét időjárását illeti, jelenleg a zonális áramlás a meghatározó térségünkben, a légtömegek áramlási iránya gyorsan váltakozik, amely hektikus időjárást eredményez az országban.

Kép forrása: Weather on Maps

Csütörtöktől azonban már a délnyugati lesz az uralkodó szélirány, és ezzel megindul a jelentősebb melegedés.

A hét második felében átmenetileg néhány napig kevesebb fronthatás és emiatt nyugodtabb időjárás várható majd. Ennélfogva, Közép-Európában regionális fagyok éjszaka még előfordulhatnak, de napközben 10 Celsius-fok fölötti értékek lehetnek jellemzők. Nem lesz ugyan teljesen száraz az idő, de a heti csapadékösszeg nagy eséllyel elmarad majd a “sokéves” átlagtól.

Az elkövetkező időszakban Észak-Európában gyakrabban megjelenő anticiklonális hatások és az Atlanti-óceán felől időről időre kimélyülő ciklonok együttese. Ennek következményeként Közép-Európában – így a térségünkben is –

nagyobb eséllyel erősödhet meg a délnyugati, nyugati áramlás, amely enyhébb, óceáni levegőt szállít.

Kép forrása: Weather on Maps

Ez a mintázat összességében csökkenti a markáns hidegbetörések valószínűségét a következő időszakban, miközben növeli az enyhébb, tavasziasabb idő esélyét. A gyakoribb frontátvonulások miatt a március változékonyabb képet mutathat, ugyanakkor a frontok Közép-Európába sokszor már gyengülve érkeznek, ezért a csapadék várhatóan inkább időszakos lesz, és összességében nem valószínű a tartósan sok vagy szélsőséges mennyiség.

Összességében a kontinens nagy részén a hőmérséklet jóvoltából várhatóan felébred a természet

- írják a Weather on Maps meteorológusai.

Kép forrása: Weather on Maps

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio