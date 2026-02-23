Nem mondja el a MÁV, miért siklott ki egy motorvonat Magyarkútnál

A baleset még 2025. szeptember 12-én történt: egy Bz típusú, Vácról Balassagyarmatra tartó motorvonat siklott ki négy tengellyel, két vasutas megsérült.

Másnap az a 150 tonnás vasúti daru is kisiklott, melyet azért küldtek a helyszínre, hogy visszaemelje a sínekre a kisiklott szerelvényt. A MÁV akkor tagadta, hogy a vasúti daru kisiklott volna: szerintük a daru kerekei csak „rövid időre leugrottak a sínről” a Bz emelése közben.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a baleset után „minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot” kért a MÁV vezetésétől.

Az RTL Híradó januárban érdeklődött a vizsgálat felől. A MÁV válaszában azt írta, mulasztás, személyi felelősség kérdése nem merült fel.

Arra viszont nem adtak választ, mi okozta a balesetet.

Az RTL ezért közérdekű adatigényléssel fordult az állami vasúttársasághoz, hogy adják ki a teljes jelentést. Ez azonban azóta sem történt meg.

Címlapkép forrása: A drónnal készült felvételen a Vácról Balassagyarmatra tartó vonat kisiklott kocsijai Verőcén, Magyarkút megállónál 2025. szeptember 12-én. A balesetben két MÁV-alkalmazott könnyebben megsérült. MTI/Máthé Zoltán