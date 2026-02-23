Orbán Viktor: minden Ukrajnát támogató döntést meg fogunk vétózni, amíg nem érkezik olaj Magyarországra

Az ukrán olajszállítások megindításának nincs technikai akadálya, ez csak Ukrajna döntésén múlik – mondta hétfőn a parlamentben Orbán Viktor. A miniszterelnök a tavaszi ülésszak nyitányán elmondott beszédében néhány konkrét célt is felvázolt a következő évekre.

Szokás szerint napirend előtt szólalt fel Orbán Viktor kedden a parlamentben a tavaszi ülésszak nyitóülésén. A kormányfő először a januári hóhelyzetről tett említést,

a védekezés költsége meghaladta a 10 milliárd forintot.

Emellett a januárra bejelentett rezsistop 55 milliárd forintos költsége terheli részben a költségvetést, ezt az összeget az energiatermelőktől és kereskedőktől, valamint a büdzsé tartalékából fedezik.

Az elmúlt hónapokban életbe lépett kormányzati intézkedések kapcsán a kormányfő elmondta: az a cél, hogy a következő három évben minden kétgyerekes édesanya szja-mentes legyen. További célként vázolta fel, hogy

a következő kormányzati ciklusban a bruttó átlagbér elérje az egymillió forintot, ez „belátható távolságban van”.

A beszéd második felében Orbán Viktor a nemzetközi fejleményekre tért át. Kiemelte, hogy mostanra mélypontra jutottak a magyar-ukrán diplomáciai kapcsolatok, azonban a kormány nem enged a zsarolásnak.

Orbán értelmezése szerint a 2014-ben megkötött uniós társulási szerződés értelmében Ukrajna köteles lenne biztosítani Magyarország olajellátását, amit most tesznek, az a megállapodás nyílt felrúgása. Az Európai Bizottságnak pedig kötelessége lenne az uniós alapszerződésből fakadóan, hogy Magyarország oldalára álljon, de ezt nem teszi meg.

Amíg Ukrajna nem engedi át az orosz kőolajat Magyarországra, addig minden Ukrajnát támogató brüsszeli döntést meg fogunk akadályozni

- szögezte le a miniszterelnök.

Európa nem fogja bírni ezt a háborút pénzzel, évtizedekre nyakig el fog adósodni. Brüsszel politikája egyenes út Európa teljes eladósodása felé. Ez óriási felelőtlenség, sőt egyenesen istenkísértés – hangsúlyozta a kormányfő.

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images