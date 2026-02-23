Súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd a Magyarországon is aktív német autóipari cég

A német alkatrészgyártót egyszerre sújtja a magas kamatkörnyezet és a romló működési marzs.

Ezért a cég mintegy 14 ezer munkahely megszüntetését tervezi, amely lépés az elektromosautó-divíziót is érinti.

A pénzügyi nehézségek két korábbi, összesen mintegy 20 milliárd dolláros felvásárlásra vezethetők vissza. Ezekkel az ügyletekkel a ZF az elektromos és szoftveralapú járművekhez kapcsolódó portfólióját bővítette, ám a hitelminősítők időközben a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolták vissza a vállalatot.

A javulás jelei ugyanakkor már mutatkoznak: a ZF februári eurókötvény-kibocsátásának hozama 5,5 százalékra csökkent a tavaly áprilisi 7 százalékos szintről. Dirk Frick pénzügyi vezető elmondása szerint a vállalat az elmúlt évben néhányszáz millió euróval mérsékelte adósságát, és jelenleg a befektetési kategória visszaszerzésén dolgozik. A cég a rendelkezésre álló 6 milliárd eurós likviditás egy részét arra kívánja fordítani, hogy visszavásárolja a 2027-ben lejáró kötvényei jelentős hányadát.

Az adósságcsökkentés érdekében a ZF megkezdte üzletágainak átalakítását is. Decemberben 1,5 milliárd euróért értékesítette a vezetéstámogató rendszerekkel foglalkozó részlegét a Samsung tulajdonában álló Harman Internationalnek. Emellett vizsgálják a Lifetec divízió eladását, partnereket keresnek a hajtáslánc-üzletág egyes részeihez, valamint a szélenergetikai részlegből is tőkét kívánnak bevonni.

Az elektromos átállás az iparág egészét megviselte. A Stellantis a hónapban 22,2 milliárd eurós leírást és költséget jelentett be, amely nagyrészt az elektromosautó-stratégia újragondolásához, például egyes modellek bevezetésének halasztásához kapcsolódik. Hasonló lépésekre kényszerült a Ford és a General Motors is. A ZF szerint az átmenet lassulása a hibrid modellek iránti keresletet növeli: Európában a plug-in hibridek eladásai tavaly mintegy harmadával ugrottak meg, ami kedvez a vállalat hajtáslánc-üzletágának.

Új bevételi forrásként a ZF a védelmi ipar felé is nyit, ahol meg kívánja duplázni jelenlétét.

Bár a hadipari árbevétel 2028-ra várhatóan még csak a teljes forgalom 1 százalékát teszi majd ki, a bővülés alacsony bázisról indul.

