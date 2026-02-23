  • Megjelenítés
Vitézy javaslata zöld utat kapott – vizsgálják a budapesti zebrák erősebb kivilágítását
Vitézy javaslata zöld utat kapott – vizsgálják a budapesti zebrák erősebb kivilágítását

Ellenszavazat nélkül fogadta el a Fővárosi Közgyűlés Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága azt az indítványt, amely a budapesti gyalogátkelőhelyek jobb megvilágítását célozza. A javaslatot Vitézy Dávid, önkormányzati képviselő terjesztette elő, aki szerint a fővárosnak ezen a területen is érdemes lenne követnie a nyugat- és közép-európai példákat.

Vitézy Dávid a bizottsági üléshez kapcsolódó, Facebookon közzétett videójában arról beszélt: tapasztalatai szerint Budapesten ma még nem jellemző az a világítástechnikai kiemelés, amely Ausztriában, Németországban vagy Csehországban már bevett gyakorlat. Ezekben az országokban a

gyalogátkelőhelyeket gyakran felülről, külön LED-es lámpákkal világítják meg, szinte „színpadias” módon kiemelve azokat a környezetükből,

ezzel is növelve a gyalogosok láthatóságát és biztonságát.

A képviselő javaslata szerint meg kellene vizsgálni, hogy a fővárosi világítási mesterterv módosításával fokozható-e a zebrák megvilágítottsága. Emellett felvetette annak lehetőségét is, hogy Budapesten pilot jelleggel kipróbálják azokat a megoldásokat, amelyek külföldön már bizonyítottak: ilyenek például a felülről érkező, célzott LED-es világítások, vagy a mozgásérzékelővel vezérelt rendszerek, amelyek gyalogos megjelenésekor automatikusan erősebbre kapcsolnak.

Vitézy Dávid azt is kérte, hogy a fővárosi közműcég, a BKM vizsgálja meg, van-e technikai, pénzügyi vagy egyéb akadálya ezeknek a megoldásoknak, illetve hogy első körben hol lenne célszerű tesztelni őket – különösen a külterületeken, ahol a közvilágítás gyengébb, és a baleseti kockázat is nagyobb lehet.

Az indítványt a Budapesti Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság támogatta két tartózkodás mellett.

