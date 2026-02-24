Életbe léptek Trump legújabb vámjai, de van egy csavar a történetben

Az amerikai vám- és határvédelmi hivatal (CBP) közleménye szerint a vám kedden hajnalban 10 százalékos mértékkel lépett hatályba. Trump a hétvégén ugyan a Truth Socialon bejelentette, hogy azonnal 15 százalékra emeli a globális vámot, ez azonban egyelőre nem valósult meg. A Fehér Ház jelezte, hogy az elnök továbbra is elkötelezett a 15 százalékos szint mellett, de konkrét időpontot nem közöltek.

Az előzményekhez tartozik, hogy a Legfelsőbb Bíróság pénteken alkotmányellenesnek nyilvánította a Trump által vészhelyzeti jogkörre hivatkozva bevezetett korábbi vámokat. Az elnök erre válaszul egy másik jogszabályi alapon vetette ki az új, 150 napra szóló, 10 százalékos globális pótlékot. Ebből egyúttal számos termékkategóriát, valamint a kanadai és mexikói importcikkeket is mentesítette.

A 15 százalékos emelés halasztása tárgyalási lehetőséget nyit a kormányok és vállalatok számára, hogy mentességeket vagy kedvezményes elbánást eszközöljenek ki.

Az európai szövetségesek erőteljesen tiltakoznak, mivel a tavaly kötött preferenciális kereskedelmi megállapodásaik értékét látják csökkenni. London jelezte, hogy semmi sincs kizárva a megtorlás terén. Az EU pedig felfüggesztette a saját, Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi egyezményének ratifikálását.

A japán kereskedelmi miniszter hétfő esti telefonbeszélgetésében arra szólította fel Howard Lutnick amerikai kereskedelmi minisztert, hogy az új vámrendszer ne növelje a japán export terheit. A két ország tavaly júliusban állapodott meg arról, hogy az amerikai vámot a japán autóexportra 27,5-ről 15 százalékra csökkentik. Cserébe Japán 550 milliárd dollárnyi finanszírozást és befektetést vállalt az amerikai infrastruktúrába.

Tajvan – az Egyesült Államok negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere – kedden bejelentette, hogy új tárgyalásokat kezdeményez Washingtonnal. A szigetország alig két hete írt alá kétoldalú megállapodást, amely 15 százalékra csökkentette az exportjára kivetett amerikai vámot. Ez a szerződés a legnagyobb kedvezmény elvét biztosító státuszt garantált az országnak, cserébe piacnyitásért és jelentős beszerzési vállalásokért. A tajvani kormány azonban mindaddig nem terjeszti ratifikálásra a parlamentnek sem ezt, sem a januárban aláírt, chipvámokra vonatkozó kvótamegállapodást, amíg Washington nem garantálja, hogy ezek az egyezmények felülírják az új vámokat. A félvezetők és kapcsolódó termékek – amelyek Tajvan amerikai exportjának 76 százalékát teszik ki – egyelőre vámmentesek maradnak. Más exportcikkek, például a szerszámgépek azonban a kétoldalú megállapodás kedvezményei nélkül hátrányba kerülnek dél-koreai vagy holland versenytársaikkal szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images