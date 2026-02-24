  • Megjelenítés
FONTOS Magyarázattal állt elő Nagy Márton: ezért kell kevesebb bank Magyarországon
Életbe léptek Trump legújabb vámjai, de van egy csavar a történetben
Életbe léptek Trump legújabb vámjai, de van egy csavar a történetben

Donald Trump új, globális vámpótléka végül 10 százalékos szinten lépett életbe kedden, annak ellenére, hogy az elnök a hétvégén jelezte: 15 százalékra kívánja emelni azt. A lépés számos amerikai szövetségest érint hátrányosan, és több korábban megkötött kétoldalú kereskedelmi megállapodást is alááshat - tudósított a Financial Times.

Az amerikai vám- és határvédelmi hivatal (CBP) közleménye szerint a vám kedden hajnalban 10 százalékos mértékkel lépett hatályba. Trump a hétvégén ugyan a Truth Socialon bejelentette, hogy azonnal 15 százalékra emeli a globális vámot, ez azonban egyelőre nem valósult meg. A Fehér Ház jelezte, hogy az elnök továbbra is elkötelezett a 15 százalékos szint mellett, de konkrét időpontot nem közöltek.

A 15 százalékos emelés halasztása tárgyalási lehetőséget nyit a kormányok és vállalatok számára, hogy mentességeket vagy kedvezményes elbánást eszközöljenek ki.

Az európai szövetségesek erőteljesen tiltakoznak, mivel a tavaly kötött preferenciális kereskedelmi megállapodásaik értékét látják csökkenni. London jelezte, hogy semmi sincs kizárva a megtorlás terén. Az EU pedig felfüggesztette a saját, Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi egyezményének ratifikálását.

A japán kereskedelmi miniszter hétfő esti telefonbeszélgetésében arra szólította fel Howard Lutnick amerikai kereskedelmi minisztert, hogy az új vámrendszer ne növelje a japán export terheit. A két ország tavaly júliusban állapodott meg arról, hogy az amerikai vámot a japán autóexportra 27,5-ről 15 százalékra csökkentik. Cserébe Japán 550 milliárd dollárnyi finanszírozást és befektetést vállalt az amerikai infrastruktúrába.

Tajvan – az Egyesült Államok negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere – kedden bejelentette, hogy új tárgyalásokat kezdeményez Washingtonnal. A szigetország alig két hete írt alá kétoldalú megállapodást, amely 15 százalékra csökkentette az exportjára kivetett amerikai vámot. Ez a szerződés a legnagyobb kedvezmény elvét biztosító státuszt garantált az országnak, cserébe piacnyitásért és jelentős beszerzési vállalásokért. A tajvani kormány azonban mindaddig nem terjeszti ratifikálásra a parlamentnek sem ezt, sem a januárban aláírt, chipvámokra vonatkozó kvótamegállapodást, amíg Washington nem garantálja, hogy ezek az egyezmények felülírják az új vámokat. A félvezetők és kapcsolódó termékek – amelyek Tajvan amerikai exportjának 76 százalékát teszik ki – egyelőre vámmentesek maradnak. Más exportcikkek, például a szerszámgépek azonban a kétoldalú megállapodás kedvezményei nélkül hátrányba kerülnek dél-koreai vagy holland versenytársaikkal szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

