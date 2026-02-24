Itt a döntés: közel másfél év után kamatot csökkentett az MNB!

Az MNB tavaly decemberben kezdte felkészíteni a piacot arra, hogy közeleg a kamatcsökkentés időpontja, hiszen a Monetáris Tanács jelezte, hogy a szigorú monetáris kondíciók fenntartásának szükségessége mellett a jövőben hónapról hónapra a beérkező adatok függvényében hoznak döntést. Ez a korábbi hónapok szigorú kommunikációja után már azt üzente a befektetőknek, hogy résnyire kinyílt az ajtó a kamatvágások előtt.
Januárban aztán még nem volt indokolt a lépés, hiszen a decemberi infláció meglepően magas lett elsősorban a szolgáltatások áremelkedése miatt, illetve nem voltak ismertek a minden évben kulcsfontosságú januári átárazások, melyek akár az egész éves inflációs pályát meghatározhatják. A januári áremelkedési statisztika aztán a vártnál alacsonyabb, 2,1% lett, azt követően pedig kevés dolog volt, ami eltéríthette a jegybankot a lazítás útjáról.
Előzetesen a Portfolio által megkérdezett szakértők jelentős többsége 25 bázispontos kamatvágásra számított, így nem okozott meglepetést a Monetáris Tanács azzal, hogy
6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot.
Arra is számítani lehetett, hogy az alapkamattal együtt a kamatfolyosó két széle is hasonló mértékben kerül lejjebb. Így szerdától az egynapos jegybanki betét 5,25%-on, az egynapos fedezett hitel pedig 7,25%-on kamatozik, vagyis fennmarad a folyosó szimmetriája.
Az elemzők szerint a következő hónapokban további kamatvágások jöhetnek még, akár már márciusban, amikor az MNB bemutatja friss Inflációs jelentését is. Azt követően az áprilisi választások miatt kicsit kivárhatnak a döntéshozók az esetleges piaci turbulenciák miatt, de ősszel még lehet tér az alapkamat további mérséklésére.
A mostani döntés nem csak azért kiemelt jelentőségű, mert másfél éve nem volt példa hasonlóra, hanem azért is, mert a 2025-ös elnökcsere után
a Varga Mihály vezette jegybank most először változtatott a kamaton.
A mai döntés hátteréről délután 3 órakor jelenik meg az MNB közleménye, illetve ugyanakkor kezdődik Varga Mihály sajtótájékoztatója. Az eseményeket és a piaci reakciókat a Portfolio élőben követi majd délután.
