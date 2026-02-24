  • Megjelenítés
Itt a döntés: közel másfél év után kamatot csökkentett az MNB!
Gazdaság

Itt a döntés: közel másfél év után kamatot csökkentett az MNB!

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Ezzel 2024 szeptembere óta először változik az irányadó ráta, sőt a következő hónapokban akár további lazító lépések is jöhetnek még.

Az MNB tavaly decemberben kezdte felkészíteni a piacot arra, hogy közeleg a kamatcsökkentés időpontja, hiszen a Monetáris Tanács jelezte, hogy a szigorú monetáris kondíciók fenntartásának szükségessége mellett a jövőben hónapról hónapra a beérkező adatok függvényében hoznak döntést. Ez a korábbi hónapok szigorú kommunikációja után már azt üzente a befektetőknek, hogy résnyire kinyílt az ajtó a kamatvágások előtt.

Januárban aztán még nem volt indokolt a lépés, hiszen a decemberi infláció meglepően magas lett elsősorban a szolgáltatások áremelkedése miatt, illetve nem voltak ismertek a minden évben kulcsfontosságú januári átárazások, melyek akár az egész éves inflációs pályát meghatározhatják. A januári áremelkedési statisztika aztán a vártnál alacsonyabb, 2,1% lett, azt követően pedig kevés dolog volt, ami eltéríthette a jegybankot a lazítás útjáról.

Előzetesen a Portfolio által megkérdezett szakértők jelentős többsége 25 bázispontos kamatvágásra számított, így nem okozott meglepetést a Monetáris Tanács azzal, hogy

6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot.

Még több Gazdaság

Megjött az engedély: ismét iható a csapvíz a magyar településen

Óriáscápát azonosítottak egy videó alapján a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Hiába a rekord mértékű növekedés, a régiós bajnokot is elérte a globális "betegség"

Arra is számítani lehetett, hogy az alapkamattal együtt a kamatfolyosó két széle is hasonló mértékben kerül lejjebb. Így szerdától az egynapos jegybanki betét 5,25%-on, az egynapos fedezett hitel pedig 7,25%-on kamatozik, vagyis fennmarad a folyosó szimmetriája.

Az elemzők szerint a következő hónapokban további kamatvágások jöhetnek még, akár már márciusban, amikor az MNB bemutatja friss Inflációs jelentését is. Azt követően az áprilisi választások miatt kicsit kivárhatnak a döntéshozók az esetleges piaci turbulenciák miatt, de ősszel még lehet tér az alapkamat további mérséklésére.

A mostani döntés nem csak azért kiemelt jelentőségű, mert másfél éve nem volt példa hasonlóra, hanem azért is, mert a 2025-ös elnökcsere után

a Varga Mihály vezette jegybank most először változtatott a kamaton.

A mai döntés hátteréről délután 3 órakor jelenik meg az MNB közleménye, illetve ugyanakkor kezdődik Varga Mihály sajtótájékoztatója. Az eseményeket és a piaci reakciókat a Portfolio élőben követi majd délután.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint
Csúszik a Barátság-vezeték újraindítása, az ukránok bemondták az időpontot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility