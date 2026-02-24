Itt a kamatdöntés hivatalos indoklása

Az inflációs kilátásokat övező kockázatok továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé - hűti közleményében a várakozásokat a jegybank a kamatcsökkentés után. Az előremutató kommunikáció szinte nem is változott az előző hónaphoz képest: a jegybank szerint az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el, valamint körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről.

2024 ősze óta először csökkentette irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. A döntés teljesen egybeesett a várakozásokkal, a piac és a szakértők szerint megérett az idő a monetáris lazításra. A döntés után egy órával a jegybank a szokásoknak megfelelően közzétette az indoklását. Eszerint

a kedvező inflációs alapfolyamatok, valamint a pénzügyi piaci stabilitás lehetővé tették a kamatkondíciók óvatos mérséklését.

Ugyanakkor az előretekintő iránymutatásban megmaradt az óvatos kommunikáció. A jegybank a szigorú monetáris politika szükségességét, illetve az adatvezérelt kamatdöntés fontosságát hangsúlyozta.

A közlemény szövege alább olvasható (a kiemelések a Portfolio-tól származnak):

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a Kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját.

A világgazdaság növekedési kilátásai és a nemzetközi befektetői hangulat egyaránt kitettek az elhúzódó geopolitikai és kereskedelmi feszültségeknek. A feltörekvő piacok ugyanakkor eddig ellenállónak mutatkoztak a globális pénzügyi piaci volatilitással szemben. Az infláció világszerte lassan mérséklődik, míg az euroövezetben már az Európai Központi Bank céljának közelében alakult az előző hónapok során.

A Federal Reserve a piaci árazások alapján az idei év során összesen kétszer mérsékelheti az irányadó ráta célsávját. Az Európai Központi Bank esetében a piacok az irányadó ráta változatlan szinten tartására számítanak. Piaci és elemzői várakozások alapján a régiós kamatkörnyezet is tovább mérséklődhet a következő negyedévekben.

A magyar GDP 2025 negyedik negyedévében 0,7 százalékkal emelkedett, míg a tavalyi évben összességében 0,4 százalékos bővülést regisztráltak éves alapon. A hazai reálgazdaságot továbbra is kettősség jellemzi. Az előző kamatdöntés óta beérkező makrogazdasági adatok alapján a kiskereskedelmi forgalom bővülése folytatódott, míg az ipari termelés volumene visszafogott maradt. A munkaerőpiac feszessége az elmúlt negyedévek során lassanként oldódott, a munkanélküliségi ráta historikus összevetésben azonban továbbra is alacsony.

A mérsékelt 2025-ös növekedés az idei évre is hatással van, azonban 2026-tól mind belső, mind külső tényezők hozzájárulnak a növekedés élénküléséhez. Az emelkedő reálbérek, valamint a háztartásoknak nyújtott kormányzati jövedelemnövelő intézkedések miatt a fogyasztás a teljes előrejelzési horizonton támogatja a növekedést. A magas költségvetési kiadások ugyanakkor nehezítik a GDP-arányos államadósság-ráta csökkenését. A felvevőpiacaink fokozatos élénkülése mellett az elmúlt évek kapacitásbővítő beruházási projektjei is támogatják az ipari export bővülését. A folyó fizetési mérleg többlete éves átlagban tartósan a GDP 2 százaléka körül alakul.

2026 januárjában az infláció 2,1 százalékra, a maginfláció 2,7 százalékra mérséklődött. Az árdinamika mérséklődéséhez az iparcikkeken kívül minden fő termékkör hozzájárult. A piaci szolgáltatások körében az elmúlt évek legalacsonyabb januári átárazásaira került sor. A beérkező adatok és a visszafogott januári átárazások összhangban alakultak a jegybank javuló inflációs alapfolyamatokra vonatkozó decemberi előrejelzésével. A hatályban lévő árréskorlátozó intézkedések május végéig meghosszabbításra kerültek. Az elmúlt félév során a vállalati árvárakozások összességében visszafogott dinamikát jeleztek, a lakossági inflációs várakozások pedig stagnáltak.

A külső költségkörnyezet általános javulása, valamint az erősebb forint beszerzési árakban való megjelenése támogatja a dezinflációt. Előrejelzésünk szerint az áremelkedés üteme a következő néhány hónapban is a 3 százalékos cél alatt alakul, majd átmenetileg a toleranciasáv felső széle közelébe emelkedik. A decemberi Inflációs jelentés előrejelzése alapján az árstabilitás 2027 második felében érhető el fenntarthatóan. A Monetáris Tanács értékelése szerint az inflációs kilátásokat kiegyensúlyozott kockázatok övezik.

A jelenlegi gazdasági helyzetben a devizapiac stabilitásának fenntartása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérséklésében.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a kedvező inflációs alapfolyamatok, valamint a pénzügyi piaci stabilitás lehetővé tették a kamatkondíciók óvatos mérséklését. A jegybank továbbra is pozitív reálkamatot biztosít az inflációs cél fenntartható elérése érdekében.

A Monetáris Tanács mai ülésén az alapkamatot 25 bázisponttal, 6,25 százalékra csökkentette. Az O/N betéti kamat 5,25 százalékra, az O/N hitelkamat 7,25 százalékra csökkent.

A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Az inflációs kilátásokat övező kockázatok továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A döntéshozók megítélése szerint az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el. A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatok és a pénzügyi piaci fejlemények inflációs kilátásokra gyakorolt hatásait, melyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről.

