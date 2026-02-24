Itt a radikális nyugdíjjavaslat: rendőrök, mentők, tűzoltók fogalmazták meg a követelésüket a kormány felé

A Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ), a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ), a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ), a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) elnöke, valamint a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége is csatlakozik a vasutasok és BKV-sok harcához a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért.
A KRSZ a közösségi oldalán bejelentette: a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet mint a Rendvédelmi és Közszolgálati Szakszervezetek Védegylete Szövetség tagja 2026. február 23-án, csatlakozva a Vasutasok Szakszervezete által elindított kezdeményezéshez,
a Belügyminisztérium felé megkereséssel élt, a korkedvezményes nyugdíj – vagy annak egy korszerűbb változata – visszaállításának érdekében.
A poszt azt is leszögezi: "a kiharcolt bértárgyalás még nem ért véget, folyamatban van".
A poszthoz csatolták a Pintér Sándor belügyminiszterhez címzett levél szövegét, melyet Tóth Zoltán r. alezredes, a Rendvédelmi és Közszolgálati Szakszervezetek Védegylete Szövetség elnöke írt alá.
A levél szerint a szövetség – a tagjai és szövetségesei felhatalmazása alapján a hivatásos rendőri állomány, a hivatásos katasztrófavédelmi tűzoltói állomány, valamint az Országos Mentőszolgálat állománya nevében – kezdeményezi a korkedvezményes nyugdíjazás rendszerének visszaállítását az érintett hivatásos állomány tekintetében.
A közelmúltban több közszolgálati ágazat kezdeményezte a korkedvezményes nyugdíjazás rendszerének felülvizsgálatát; a szövetség álláspontja szerint a kérdés a hivatásos rendőri állomány, az Országos Mentőszolgálat és a hivatásos katasztrófavédelmi tűzoltó állomány tekintetében is halaszthatatlan, és a közbiztonság és a közszolgáltatások fenntarthatóságának egyik alapvető feltétele – érvel az érdekképviseleti szervezet.
"Álláspontunk szerint a rendőri, tűzoltó és mentőszolgálati munkakörök olyan fokozott fizikai, pszichés és felelősségi terheléssel járnak, amelyek objektíven indokolják a korábbi korkedvezményes rendszer – vagy azzal egyenértékű kompenzációs mechanizmus – visszaállítását."
A levél a visszavezetés indokait is részletezi:
- Kiemelt felelősségi szint: Az érintett állomány tagjai napi szinten mások életéért, testi épségéért és biztonságáért felelnek. Döntéseik közvetlen és visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak.
- Fokozott fizikai és pszichés terhelés: A váltott műszakos, éjszakai, készenléti és rendszertelen munkarend bizonyítottan növeli a krónikus megbetegedések és a korai egészségromlás kockázatát.
- Társadalmi érdek: A fegyverhasználatra jogosult rendőri állomány, valamint a beavatkozó tűzoltói és mentőszolgálati egységek alkalmassága kiemelt társadalmi érdek.
- Életkilátások és foglalkozási ártalom: Nemzetközi tapasztalatok szerint a fokozott kockázatú hivatásokban dolgozók várható élettartama igazoltan rövidebb az átlagnál, így sok esetben a befizetett járulékok teljes futamidejét az érintettek meg sem érik.
- Munkaerő megtartás és toborzás: A kiszámítható kivezetési pont hiánya gyengíti a pálya vonzerejét és hosszú távú fenntarthatóságát.
- Szervezeti fenntarthatóság: A kivezetési mechanizmus hiánya aránytalan, vízfejű szervezeti struktúrát eredményez.
"A témában az egyik társszakszervezet komplex kutatást végzett, amelyet a Belügyi Tudományos Tanács is támogatott és amely téma jelenleg is szakmai egyeztetés alatt áll a rendészeti szervezeteknél" – fogalmaz a levél.
