Itt a radikális nyugdíjjavaslat: rendőrök, mentők, tűzoltók fogalmazták meg a követelésüket a kormány felé

A Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ), a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ), a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ), a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) elnöke, valamint a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége is csatlakozik a vasutasok és BKV-sok harcához a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért.

A KRSZ a közösségi oldalán bejelentette: a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet mint a Rendvédelmi és Közszolgálati Szakszervezetek Védegylete Szövetség tagja 2026. február 23-án, csatlakozva a Vasutasok Szakszervezete által elindított kezdeményezéshez,

a Belügyminisztérium felé megkereséssel élt, a korkedvezményes nyugdíj – vagy annak egy korszerűbb változata – visszaállításának érdekében.

A poszt azt is leszögezi: "a kiharcolt bértárgyalás még nem ért véget, folyamatban van".

A poszthoz csatolták a Pintér Sándor belügyminiszterhez címzett levél szövegét, melyet Tóth Zoltán r. alezredes, a Rendvédelmi és Közszolgálati Szakszervezetek Védegylete Szövetség elnöke írt alá.

A levél szerint a szövetség – a tagjai és szövetségesei felhatalmazása alapján a hivatásos rendőri állomány, a hivatásos katasztrófavédelmi tűzoltói állomány, valamint az Országos Mentőszolgálat állománya nevében – kezdeményezi a korkedvezményes nyugdíjazás rendszerének visszaállítását az érintett hivatásos állomány tekintetében.

A közelmúltban több közszolgálati ágazat kezdeményezte a korkedvezményes nyugdíjazás rendszerének felülvizsgálatát; a szövetség álláspontja szerint a kérdés a hivatásos rendőri állomány, az Országos Mentőszolgálat és a hivatásos katasztrófavédelmi tűzoltó állomány tekintetében is halaszthatatlan, és a közbiztonság és a közszolgáltatások fenntarthatóságának egyik alapvető feltétele – érvel az érdekképviseleti szervezet.

"Álláspontunk szerint a rendőri, tűzoltó és mentőszolgálati munkakörök olyan fokozott fizikai, pszichés és felelősségi terheléssel járnak, amelyek objektíven indokolják a korábbi korkedvezményes rendszer – vagy azzal egyenértékű kompenzációs mechanizmus – visszaállítását."

A levél a visszavezetés indokait is részletezi:

Kiemelt felelősségi szint: Az érintett állomány tagjai napi szinten mások életéért, testi épségéért és biztonságáért felelnek. Döntéseik közvetlen és visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak.

Az érintett állomány tagjai napi szinten mások életéért, testi épségéért és biztonságáért felelnek. Döntéseik közvetlen és visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak. Fokozott fizikai és pszichés terhelés: A váltott műszakos, éjszakai, készenléti és rendszertelen munkarend bizonyítottan növeli a krónikus megbetegedések és a korai egészségromlás kockázatát.

A váltott műszakos, éjszakai, készenléti és rendszertelen munkarend bizonyítottan növeli a krónikus megbetegedések és a korai egészségromlás kockázatát. Társadalmi érdek: A fegyverhasználatra jogosult rendőri állomány, valamint a beavatkozó tűzoltói és mentőszolgálati egységek alkalmassága kiemelt társadalmi érdek.

A fegyverhasználatra jogosult rendőri állomány, valamint a beavatkozó tűzoltói és mentőszolgálati egységek alkalmassága kiemelt társadalmi érdek. Életkilátások és foglalkozási ártalom: Nemzetközi tapasztalatok szerint a fokozott kockázatú hivatásokban dolgozók várható élettartama igazoltan rövidebb az átlagnál, így sok esetben a befizetett járulékok teljes futamidejét az érintettek meg sem érik.

Munkaerő megtartás és toborzás: A kiszámítható kivezetési pont hiánya gyengíti a pálya vonzerejét és hosszú távú fenntarthatóságát.

A kiszámítható kivezetési pont hiánya gyengíti a pálya vonzerejét és hosszú távú fenntarthatóságát. Szervezeti fenntarthatóság: A kivezetési mechanizmus hiánya aránytalan, vízfejű szervezeti struktúrát eredményez.

"A témában az egyik társszakszervezet komplex kutatást végzett, amelyet a Belügyi Tudományos Tanács is támogatott és amely téma jelenleg is szakmai egyeztetés alatt áll a rendészeti szervezeteknél" – fogalmaz a levél.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images