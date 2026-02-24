  • Megjelenítés
Kevés kibertámadás éri a magyar cégeket – mégis ez a legnagyobb félelmük
Gazdaság

Kevés kibertámadás éri a magyar cégeket – mégis ez a legnagyobb félelmük

Portfolio
A mesterséges intelligencia ma már szinte megkerülhetetlen az üzleti életben, a vezetők többsége komoly hatékonyságnövekedést és versenyelőnyt vár tőle, közben viszont egyre többen látják azt is, hogy az AI új kockázatokat nyithat meg. Ezt a kettősséget mutatja az Allianz Kockázati Barométer legfrissebb, 15. alkalommal elkészített felmérése is, amely több mint 100 országban 3338 kockázatkezelési szakértő és döntéshozó véleményét összesíti. Globálisan továbbra is a kiberincidensek vezetik a listát, Magyarországon viszont az AI-hoz kapcsolódó kockázatok kerültek az első helyre, közvetlenül megelőzve a kibertámadásokat. A két tényező szorosan összefügg: ahogy az AI egyre több folyamatba épül be, nő a digitális kitettség, és egy incidens akár üzletmenet-kiesésben, reputációs kárban és pénzben mérhető veszteségben csapódhat le.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A mesterséges intelligencia használata ma már szinte megkerülhetetlen az üzleti életben. A cégvezetők többsége komoly üzleti lehetőséget lát benne, ugyanakkor egyre többen ismerik fel a technológiában rejlő kiberbiztonsági és adatvédelmi kockázatokat. A cégeket érintő kibertámadások ugyanis korántsem csak informatikai incidensek, hanem komoly következményük van a vállalat egész működését tekintve. Megfelelő felkészültség hiányában egy ilyen incidens során a cégek elveszíthetik a kontrollt bizonyos folyamatok felett, ez pedig reputációs és akár jogi problémákkal is járhat. Márpedig, aki versenyképes akar maradni, annak muszáj fejlesztenie az informatikai rendszereit. Ugyanakkor minél több az adat, a felhőhasználat, a külső szolgáltató, az integráció és az automatizált folyamat, annál nagyobb a támadási felület. Az AI ezt a trendet gyorsítja: több adatot, több rendszert, több automatizmust kapcsol össze.

Az AI ma már a versenyképesség alapfeltétele, csakhogy sok esetben a cégek életében az AI alkalmazása, gyakorlati terjedése gyorsabb annál, mint hogy azt a vállalatirányítás, a szabályozás vagy a munkaerő felkészültsége követni tudná

– mondta a Portfolio-nak Vámos Levente, az Allianz Hungária Zrt. értékesítési és hálózatirányítási divíziójának vezetője, hozzátéve, nem véletlen, hogy a magyar cégvezetők az Allianz Kockázati Barométer friss kutatása szerint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kockázatokat jelölték meg első helyen a TOP 10-es listán.

Az AI okozta fenyegetetettséget a kibertámadás követi – ez a kettő pedig természetesen szorosan összefügg egymással.

Még több Gazdaság

Itt a radikális nyugdíjjavaslat: rendőrök, mentők, tűzoltók fogalmazták meg a követelésüket a kormány felé

Egyesült az Új Remény és A Birodalom Visszavág – Mire készülnek a lázadók?

Japán vállalatokat tett szankciós listára Kína

Ahogy az AI egyre több folyamatba épül be, nőhet a kiberkockázat, hiszen az új működés nem megfelelő felkészültség esetén támadható és sérülékeny. Érdekes ugyanakkor, hogy az európai kibertámadások mindössze 1,4%-a érintett magyarországi ügyfeleket az elmúlt egy évben a Microsoft Digital Defense Report 2025 szerint, amely kiemeli, hogy 2025 első felében Magyarország a globális rangsorban a 42. helyen állt azok között az országok között, ahol az ügyfelek a leggyakrabban találkoztak kibertámadásokkal. Európán belül pedig a 17. helyre került.

Az Allianz Kockázati Barométere szerint a magyar vállalatok a harmadik legnagyobb kockázatnak a jogszabályi- és szabályozási változásokat, negyediknek pedig az üzletmenet-megszakadást tartják – amely továbbra is jelentős tényező, gyakran más, a globális top 10-ben szereplő veszély következményeként jelentkezik. Ilyen formán szorosan összefügghet az AI-al és a kiberbűnözéssel is, hiszen gyakran egy technológia vagy technológia-bevezetés – például az AI bevezetése – okozta probléma végén jelenik meg a legfájóbban, forintban és napokban mérhetően.

Nem véletlen, hogy a compliance szempontok felértékelődnek, a Portfolio és a Wolters Kluwer Digital Compliance 2026 konferenciáján is kiemelt téma lesz az AI és a digitális megfelelés. A rendezvényen dr. Takács Amarillis, az Allianz magyarországi vállalatcsoportjának adatvédelmi és mesterséges intelligencia megfelelési programjának vezetője is részt vesz egy panelbeszélgetésen.

A 2026-os felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vállalati kockázatok egyre inkább összekapcsolódnak: egy kibereseményből lehet üzletmenet-leállás, az üzletmenet-leállásból reputációs veszteség, a reputációs veszteségből pedig tartós üzleti hatás

– hangsúlyozta Vámos Levente, hozzátéve, hogy a makrogazdasági környezet változása miatti aggodalom a tavalyi második helyről a 7. helyre került, azt pedig megelőzik a természeti katasztrófák, valamint a tűz és robbanás, mint a cégeket veszélyeztető kockázat.

Globális toplista: kiber az élen, AI a második

Az Allianz Kockázati Barométer immár 15. alkalommal készült el 2026-ban. A felmérés csaknem 100 ország és terület 3338 kockázatkezelési szakértőjének és üzleti döntéshozójának véleményét összesíti. Az erőssége éppen az, hogy nem egyszeri pillanatfelvétel, hanem idősorosan is összevethető, a rangsort pedig a káresemény-tapasztalatok, a piaci trendek és a döntéshozói percepciók együtt alakítják.

A globális és a magyar top10-ben nagy az átfedés, a különbség főleg a sorrendben és a helyi sajátosságokban rejlik. Magyarországon például bekerült a top10-be a szakképzett munkaerő hiánya, miközben globálisan ez a top10-en kívül marad. A természeti katasztrófák ugyanakkor mind a két listán az 5. helyen vannak. A tűz/robbanás globálisan 9., Magyarországon 6. – vagyis itthon valamivel előrébb kerül, a cégvezetők „kézzelfoghatóbb” klasszikus kockázatként tekintenek rá.

A klímaváltozás míg globálisan a 6., Magyarországon nem szerepel a top10-ben. Ez valószínűleg  nem azt jelenti, hogy itthon irrelevánsnak gondolnák, inkább azt, hogy a magyar válaszadók 2026-ban más, őket jobban, azonnal érintő üzleti kockázatokat emeltek a top 10-be.

A globális top10 (a barométer összefoglalói alapján) így néz ki 2026-ban:

  1. Kiberincidensek
  2. Mesterséges intelligencia
  3. Üzletmenet-megszakadás (ellátási lánc)
  4. Jogszabályi és szabályozási változások
  5. Természeti katasztrófák
  6. Klímaváltozás
  7. Politikai kockázatok és erőszak
  8. Makrogazdasági folyamatok
  9. Tűz/robbanás
  10. Piaci környezet változásai

Kicsi és nagy: ugyanaz a veszély, más a fájdalompont

Alapvetően ugyanazok a kockázatok érintik a kisebb és a nagyobb vállalatokat, a különbség inkább abban van, hol "fáj" jobban: a kis cégeknél a jogi és szabályozási megfelelés gyakran nagyobb teher, a technológiai védelem pedig sokszor kevésbé robusztus, így a kiberkockázatokkal szemben is sérülékenyebbek lehetnek – hangsúlyozta Vámos Levente, hozzátéve, a kockázatok cég mérettől függetlenül "ugyanazok", csak a következmények gyorsabban válhatnak kritikus szintűvé.

Mit tehetnek a cégek?

A kockázati rangsor önmagában nem cél, hanem eszköz, segít rangsorolni, mire jusson figyelem, erőforrás és vezetői fókusz. Vámos Levente szerint a cégek számára a legfontosabb lépések:

  • Kockázatfeltérképezés és priorizálás: átnézni, melyik folyamat kritikus, hol a legnagyobb a kitettség (kiber, AI, beszállítók, szabályozás).
  • Védelmi intézkedések és kontrollok a technológiai és szervezeti oldalon (szabályok, jogosultságok, incidenskezelés, képzés).
  • Üzletmenet-folytonossági tervezés: mi történik, ha leáll egy rendszer, kiesik egy beszállító, vagy sérül egy kulcsszolgáltatás, és mennyi idő alatt áll helyre a működés.
  • Pénzügyi felkészülés: ha mégis bekövetkezik a baj, a kieső bevételre és a helyreállítás költségeire legyen kezelhető megoldás, ideértve a megfelelő biztosítási fedezetek átgondolását is.

A cégvezetőknek érdemes tehát végig gondolni, mi az, amit ma már stratégiai szinten kell kezelni, hogy a cég ne csak "védekezzen", hanem felkészült legyen és versenyképes is maradjon 2026-ban.

A cikk megjelenését az Allianz Hungária Biztosító támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagy Márton megnevezett négy bankot, amely maradhat az országban
Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték az amerikai tőzsdéket
Csúszik a Barátság-vezeték újraindítása, az ukránok bemondták az időpontot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility