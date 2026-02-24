Kevés kibertámadás éri a magyar cégeket – mégis ez a legnagyobb félelmük

A mesterséges intelligencia ma már szinte megkerülhetetlen az üzleti életben, a vezetők többsége komoly hatékonyságnövekedést és versenyelőnyt vár tőle, közben viszont egyre többen látják azt is, hogy az AI új kockázatokat nyithat meg. Ezt a kettősséget mutatja az Allianz Kockázati Barométer legfrissebb, 15. alkalommal elkészített felmérése is, amely több mint 100 országban 3338 kockázatkezelési szakértő és döntéshozó véleményét összesíti. Globálisan továbbra is a kiberincidensek vezetik a listát, Magyarországon viszont az AI-hoz kapcsolódó kockázatok kerültek az első helyre, közvetlenül megelőzve a kibertámadásokat. A két tényező szorosan összefügg: ahogy az AI egyre több folyamatba épül be, nő a digitális kitettség, és egy incidens akár üzletmenet-kiesésben, reputációs kárban és pénzben mérhető veszteségben csapódhat le.

A mesterséges intelligencia használata ma már szinte megkerülhetetlen az üzleti életben. A cégvezetők többsége komoly üzleti lehetőséget lát benne, ugyanakkor egyre többen ismerik fel a technológiában rejlő kiberbiztonsági és adatvédelmi kockázatokat. A cégeket érintő kibertámadások ugyanis korántsem csak informatikai incidensek, hanem komoly következményük van a vállalat egész működését tekintve. Megfelelő felkészültség hiányában egy ilyen incidens során a cégek elveszíthetik a kontrollt bizonyos folyamatok felett, ez pedig reputációs és akár jogi problémákkal is járhat. Márpedig, aki versenyképes akar maradni, annak muszáj fejlesztenie az informatikai rendszereit. Ugyanakkor minél több az adat, a felhőhasználat, a külső szolgáltató, az integráció és az automatizált folyamat, annál nagyobb a támadási felület. Az AI ezt a trendet gyorsítja: több adatot, több rendszert, több automatizmust kapcsol össze.

Az AI ma már a versenyképesség alapfeltétele, csakhogy sok esetben a cégek életében az AI alkalmazása, gyakorlati terjedése gyorsabb annál, mint hogy azt a vállalatirányítás, a szabályozás vagy a munkaerő felkészültsége követni tudná

– mondta a Portfolio-nak Vámos Levente, az Allianz Hungária Zrt. értékesítési és hálózatirányítási divíziójának vezetője, hozzátéve, nem véletlen, hogy a magyar cégvezetők az Allianz Kockázati Barométer friss kutatása szerint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kockázatokat jelölték meg első helyen a TOP 10-es listán.

Az AI okozta fenyegetetettséget a kibertámadás követi – ez a kettő pedig természetesen szorosan összefügg egymással.

Ahogy az AI egyre több folyamatba épül be, nőhet a kiberkockázat, hiszen az új működés nem megfelelő felkészültség esetén támadható és sérülékeny. Érdekes ugyanakkor, hogy az európai kibertámadások mindössze 1,4%-a érintett magyarországi ügyfeleket az elmúlt egy évben a Microsoft Digital Defense Report 2025 szerint, amely kiemeli, hogy 2025 első felében Magyarország a globális rangsorban a 42. helyen állt azok között az országok között, ahol az ügyfelek a leggyakrabban találkoztak kibertámadásokkal. Európán belül pedig a 17. helyre került.

Az Allianz Kockázati Barométere szerint a magyar vállalatok a harmadik legnagyobb kockázatnak a jogszabályi- és szabályozási változásokat, negyediknek pedig az üzletmenet-megszakadást tartják – amely továbbra is jelentős tényező, gyakran más, a globális top 10-ben szereplő veszély következményeként jelentkezik. Ilyen formán szorosan összefügghet az AI-al és a kiberbűnözéssel is, hiszen gyakran egy technológia vagy technológia-bevezetés – például az AI bevezetése – okozta probléma végén jelenik meg a legfájóbban, forintban és napokban mérhetően.

Nem véletlen, hogy a compliance szempontok felértékelődnek, a Portfolio és a Wolters Kluwer Digital Compliance 2026 konferenciáján is kiemelt téma lesz az AI és a digitális megfelelés. A rendezvényen dr. Takács Amarillis, az Allianz magyarországi vállalatcsoportjának adatvédelmi és mesterséges intelligencia megfelelési programjának vezetője is részt vesz egy panelbeszélgetésen.

A 2026-os felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vállalati kockázatok egyre inkább összekapcsolódnak: egy kibereseményből lehet üzletmenet-leállás, az üzletmenet-leállásból reputációs veszteség, a reputációs veszteségből pedig tartós üzleti hatás

– hangsúlyozta Vámos Levente, hozzátéve, hogy a makrogazdasági környezet változása miatti aggodalom a tavalyi második helyről a 7. helyre került, azt pedig megelőzik a természeti katasztrófák, valamint a tűz és robbanás, mint a cégeket veszélyeztető kockázat.

Globális toplista: kiber az élen, AI a második

Az Allianz Kockázati Barométer immár 15. alkalommal készült el 2026-ban. A felmérés csaknem 100 ország és terület 3338 kockázatkezelési szakértőjének és üzleti döntéshozójának véleményét összesíti. Az erőssége éppen az, hogy nem egyszeri pillanatfelvétel, hanem idősorosan is összevethető, a rangsort pedig a káresemény-tapasztalatok, a piaci trendek és a döntéshozói percepciók együtt alakítják.

A globális és a magyar top10-ben nagy az átfedés, a különbség főleg a sorrendben és a helyi sajátosságokban rejlik. Magyarországon például bekerült a top10-be a szakképzett munkaerő hiánya, miközben globálisan ez a top10-en kívül marad. A természeti katasztrófák ugyanakkor mind a két listán az 5. helyen vannak. A tűz/robbanás globálisan 9., Magyarországon 6. – vagyis itthon valamivel előrébb kerül, a cégvezetők „kézzelfoghatóbb” klasszikus kockázatként tekintenek rá.

A klímaváltozás míg globálisan a 6., Magyarországon nem szerepel a top10-ben. Ez valószínűleg nem azt jelenti, hogy itthon irrelevánsnak gondolnák, inkább azt, hogy a magyar válaszadók 2026-ban más, őket jobban, azonnal érintő üzleti kockázatokat emeltek a top 10-be.

A globális top10 (a barométer összefoglalói alapján) így néz ki 2026-ban:

Kiberincidensek Mesterséges intelligencia Üzletmenet-megszakadás (ellátási lánc) Jogszabályi és szabályozási változások Természeti katasztrófák Klímaváltozás Politikai kockázatok és erőszak Makrogazdasági folyamatok Tűz/robbanás Piaci környezet változásai

Kicsi és nagy: ugyanaz a veszély, más a fájdalompont

Alapvetően ugyanazok a kockázatok érintik a kisebb és a nagyobb vállalatokat, a különbség inkább abban van, hol "fáj" jobban: a kis cégeknél a jogi és szabályozási megfelelés gyakran nagyobb teher, a technológiai védelem pedig sokszor kevésbé robusztus, így a kiberkockázatokkal szemben is sérülékenyebbek lehetnek – hangsúlyozta Vámos Levente, hozzátéve, a kockázatok cég mérettől függetlenül "ugyanazok", csak a következmények gyorsabban válhatnak kritikus szintűvé.

Mit tehetnek a cégek?

A kockázati rangsor önmagában nem cél, hanem eszköz, segít rangsorolni, mire jusson figyelem, erőforrás és vezetői fókusz. Vámos Levente szerint a cégek számára a legfontosabb lépések:

Kockázatfeltérképezés és priorizálás: átnézni, melyik folyamat kritikus, hol a legnagyobb a kitettség (kiber, AI, beszállítók, szabályozás).

Védelmi intézkedések és kontrollok a technológiai és szervezeti oldalon (szabályok, jogosultságok, incidenskezelés, képzés).

Üzletmenet-folytonossági tervezés: mi történik, ha leáll egy rendszer, kiesik egy beszállító, vagy sérül egy kulcsszolgáltatás, és mennyi idő alatt áll helyre a működés.

Pénzügyi felkészülés: ha mégis bekövetkezik a baj, a kieső bevételre és a helyreállítás költségeire legyen kezelhető megoldás, ideértve a megfelelő biztosítási fedezetek átgondolását is.

A cégvezetőknek érdemes tehát végig gondolni, mi az, amit ma már stratégiai szinten kell kezelni, hogy a cég ne csak "védekezzen", hanem felkészült legyen és versenyképes is maradjon 2026-ban.

