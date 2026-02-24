Nyíltan megszegik az EU-s megállapodást Trump legújabb vámjai

Miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította Trump úgynevezett viszonossági vámjait, az elnök új, 10 százalékos globális vámot jelentett be, amelyet kilátásba helyezett, hogy 15 százalékra emel.

Az Európai Bizottság hétfőn arról tájékoztatta az uniós döntéshozókat, hogy ez az új teher a már érvényben lévő tételekre rakódik rá.

Ennek következtében a kumulált vámteher számos termék esetében meghaladja a megállapodásban rögzített 15 százalékos plafont.

A bizottsági értékelés szerint a vaj, a műanyagok, a textíliák és a vegyipari termékek is ebbe a kategóriába esnek.

A tavaly nyáron Donald Trump és Ursula von der Leyen bizottsági elnök által kötött alku értelmében az EU legtöbb exporttermékére 15 százalékos amerikai vám vonatkozna, miközben az Unió számos amerikai áruról eltörölné a vámokat. Ugyanakkor az acélra és alumíniumra kivetett 50 százalékos vám továbbra is fennmaradna. Az EU abban a reményben fogadta el ezt az aszimmetrikus megállapodást, hogy elkerüli a teljes kereskedelmi háborút, és megőrzi az amerikai biztonsági támogatást, különös tekintettel Ukrajnára.

Az Európai Parlament hétfőn felfüggesztette a megállapodás ratifikálásához szükséges jogalkotási munkát, és tisztázást kért az új amerikai kereskedelmi politikával kapcsolatban. Maroš Šefčovič, az EU kereskedelmi biztosa a hétvégén egyeztetett Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselővel és Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel, majd hétfőn beszámolt az uniós nagyköveteknek. A biztos szerint akár négy hónapos átmeneti időszakra is szükség lehet az új feltételek kidolgozásához.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Trump-kormányzat a kereskedelmi törvény 232-es cikkelye alapján, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb vámvizsgálatokat készít elő.

Ez többek között az akkumulátorokat, öntöttvas alkatrészeket, villamoshálózati és távközlési berendezéseket, valamint a műanyagokat és ipari vegyi anyagokat érinti. A kormányzat jelezte: az öt hónapig érvényes, globális 10 százalékos vám lejárta után más importadókkal kívánják pótolni a bíróság által megsemmisített tételeket.

Amikor elfogadtuk ezt a kereskedelmi megállapodást, az egyik érv az volt, hogy vállalataink stabilitást kapnak. A kiszámíthatóság érték, és ez most ismét odalett

– fogalmazott Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images