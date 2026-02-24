Óriáscápát azonosítottak egy videó alapján a magyarok kedvenc üdülőhelyén

A videót a napokban küldte be valaki az intézetnek. Bár a felvétel minősége nem volt tökéletes, a hátúszó jellegzetes alakja alapján a szakértők arra jutottak, hogy szinte biztosan óriáscápáról van szó.

A faj akár tíz méternél is hosszabbra nőhet, méretben csupán a cetcápa előzi meg.

Bár az óriáscápa ritkának számít az Adrián, a keleti partvidék mentén mégis rendszeresen felbukkan. A legtöbb dokumentált észlelés az Észak-Adriáról, azon belül is a Kvarner-öbölből származik. A nyilvántartások szerint ebben a térségben a legmagasabb a zooplankton biomasszája, ami az állat elsődleges táplálékául szolgál.

A ragadozó lassan úszva, hatalmas szájával szűri át a vizet, hogy kinyerje belőle a táplálékot. Ijesztő megjelenése ellenére az emberre semmilyen veszélyt nem jelent.

A tengerkutatók kiemelt fontosságúnak tartják a lakossági megfigyeléseket, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak az adriai tengeri fajok jelenlétének és mozgásának nyomon követésében. A szakemberek arra kérik a turistákat és a helyieket, hogy aki tengeri emlősöket vagy más különleges tengeri élőlényeket észlel, jelentse be az ingyenes Marine Ranger mobilalkalmazáson, a Blue World Institute Facebook-oldalán, illetve e-mailben.

