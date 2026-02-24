Perselymalacnak használja a kormány az energiavállalatokat, de ki fizet valójában?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Nagyságrendileg 55 milliárd forintba kerül a januári rezsistop néven elhíresült kormányzati intézkedés, aminek jelentős részét egy egyszeri, az energetikai ipar egyes szereplőire kivetett különadón keresztül finanszírozza a kormány. Az indoklás szerint a januári hideg miatt megnövekedett földgáz- és villamosenergia fogyasztáson az érintett iparági szereplők „extraprofitot” realizáltak. Most felkerestünk több iparági szereplőt, hogy tisztázzunk pár kérdést a különadóval kapcsolatban.

A 2026-os esztendő az elmúlt években megszokottnál hidegebb időjárással indult, ami a magyar lakossági fűtési igényt jelentősen megemelte. Emiatt sok háztartásnál fennállt annak a veszélye, hogy kicsúszik a kedvezményes rezsivédelmi sávhatárból, és jelentősen többe kerül majd az áram- és gázszámlájuk. Ezért a kormány január végén bejelentette: rezsistopot vezet a lakossági többlet fogyasztásra. Mint később kiderült, ennek költségét nem az állam, hanem a Robin Hood adóalanyai (energiavállalatok) fogják fedezni egy egyszeri különadó formájában.

A kezdeti sokkot követően, az érintett vállalati szereplőket megkérdezve körbejártuk, hogy milyen visszhangot keltett az iparágban a kormány bejelentése.

Válogatás nélkül

Érdemes rávilágítani az intézkedés egyik legnagyobb problémájára, ami a "fűnyíró" elv. A háztartásokat lényegében az állami tulajdonban lévő MVM Csoport látja el a rezsivédelmi szolgáltatás keretében. Azonban a januári rezsistop költségét a Robin Hood adó hatálya alá tartozó energetikai vállalatok - kivéve az elosztók - fedezik majd. Az érintett energiakereskedők egy része viszont csak vállalati felhasználókkal állnak szerződésben és nem vesznek részt a lakosság ellátásában.

Ez azt jelenti, hogy

az elvonás olyan piaci szereplőket is érint, akiknek semmi közük a januári lakossági többletfogyasztáshoz.

Úgy tudjuk, hogy az 55 milliárd forintos teher jelentős hányadát,

mintegy 25–30 milliárd forintot az áram- és gázkereskedői szegmens viselheti.

A fennmaradó költségek jelentős részét a Mol állhatja, aki szintén alanya a Robin Hood adónak. A társaság adóval érintett tevékenysége (üzemanyag-értékesítés) ugyanakkor nehezen kapcsolható a lakossági rezsiszámlákhoz, így az elvonás indokoltsága ebből a szempontból is vitatható.

Ráadásul a rezsivédelmi szolgáltatásért az állam a költségvetésből biztosít kárpótlást az MVM részére. Így adott esetben az is előfordulhat, hogy csak formálisan történik elvonás az MVM tagvállalatától, amit a rezsivédelmi mechanizmuson keresztül részben vagy egészben visszakapnak később. Más kereskedők esetében ilyen kompenzációs lehetőség nem áll fenn, így számukra az elvonás tényleges teherként jelentkezik.

Az általunk megkérdezett iparági szereplők azt is kiemelték: a vállalatok fogyasztása kevésbé érzékeny a hőmérsékletre, mint a lakossági, hiszen az energiafogyasztás az iparvállalatok esetében nagyobb részben kapcsolódik technológiai, gyártási folyamatokhoz, nem pedig a fűtéshez.

Továbbá az energiakereskedelmi szerződések jellemzően legalább egy évre vonatkoznak, azaz egy adott hónap – jelen esetben január – többlet forgalma nem jelenti azt, hogy a teljes szerződéses időszakban is magasabban alakul a fogyasztás. Ha egyedi esetekben mégis keletkezne többlet nyereség, akkor is felmerül a kérdés, hogy hasonló logika mentén igényelhetnek-e a kereskedők támogatást egy az átlagosnál enyhébb időjárás esetén jelentkező alacsonyabb forgalom esetén? - tették fel a költői kérdést a Portfolionak.

kockázatának kezelése a versenypiacon a kereskedők (és az ügyfeleik) feladata lenne.

Miért pont 2024?

De az is nehezen érthető, hogy ha a kormány szándéka valóban a januári extraprofit visszaszedése volt, akkor miért a két évvel ezelőtti árbevételt vette alapul. Ugyanis a megjelent kormányrendelet az érintett vállalatok 2024-es árbevételét jelöli meg, mint adóalap, amely azért is különös adózási gyakorlat, mert egy már rég lezárt üzleti év alapján határozza meg az adóterhet - hívták fel a figyelmünket.

Bár a 0,5%-os adókulcs alacsonynak tűnik, de kérdésünkre az egyik kereskedő azt mondta, hogy az energiakereskedelem alapvetően a „sűrű fillérek” iparága, így előfordulhat, hogy ez az árbevétel alapú adóteher egyes kereskedőket veszteségessé tesz 2026-ban, illetve a nyereség alapú társasági adóval (9%) és energiaellátók különadójával (Robin Hood adó 31%) együtt számolva összességében az effektív adókulcs 100% fölött is alakulhat.

Ez a helyzet akkor állhat elő, ha az új adóteher meghaladja a 2026-os adózás előtti nyereség 60%-át, ami könnyen előfordulhat, mivel 2024-ben a piaci árak magasabb szintje miatt még változatlan portfólió méret mellett is jóval magasabb volt az árbevétel szintje - hívta fel a figyelmet az általunk megkérdezett kereskedő.

Mi lesz a vége?

Mit tehetnek ebben a helyzetben az érintett vállalatok? Amennyiben ez az adóteher veszélyezteti az adott vállalat működőképességét, vagy a tulajdonosai által elvárt nyereségességét,

akkor nem kizárt a hatályban lévő kereskedelmi szerződések újratárgyalásának kezdeményezése, megállapodás hiányában azok felmondása, vagy – amennyiben ezt az adott kereskedő szerződése lehetővé teszi – az indokolt mértékű, egyoldalú áremelés

- mutatott rá forrásunk.

Ez hosszabb távon negatívan hat a hazai vállalatok versenyképességére, hiszen az érintett piaci szereplők kénytelenek a hasonló szabályozási kockázatokra fedezetet képezni. Fontos azt is megemlíteni, hogy a különadó, illetve a hasonló, az üzleti tervezést, előrelátást megnehezítő intézkedések negatívan hathatnak az iparági beruházásokra is, hiszen megnehezíti a banki finanszírozást, és ez különösen kritikus a jelenlegi helyzetben, hiszen számos, a rendszer egésze szempontjából is fontos fejlesztés (pl. energiatárolók, további megújuló energia termelő egységek) van jelenleg előkészítési fázisban. Egyúttal az intézkedések nem igazán ösztönzik az új, intenzívebb versenyt eredményező piaci szereplők megjelenését sem.

Összességében tehát jól látszik, hogy a piaci szereplők szerint a lakosságot célzó kormányzati intézkedésnek nagy ára van. Hasonló téli hideg pedig könnyen előfordulhat máskor is, ami jelentős bizonytalanságot okoz az érintett energetikai vállalatok jövőbeli üzleti terveiben, versenyképességi kérdéseket is felvetve.

